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Варга: «Ожидания от сборной России на Евро-2020 были выше»

28 июня 2021, 09:54

Футбольный агент Шандор Варга оценил игру сборной России на Евро-2020.

Очень грустно, ожидания были выше. Понимаю, что у вас, как и у Венгрии, нет крутых звезд в составе, но на ЧМ выступили хорошо. Тогда после Испании говорил Черчесову: «Вы будете в финале». Чуть не повезло с хорватами, а англичан, думаю, можно было обыгрывать. Но на ЧМ у России был 12-й игрок — трибуны. С той атмосферой, которая была в матче с Испанией в «Лужниках», ну там просто нельзя было не победить.

Жаль, что в Данию не пустили российских болельщиков, это очень несправедливо.

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Wolf77785
Wolf77785 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
28 июня в 15:57
Не знаю насчёт тактики, но в 1 тайме мы их переигрывали(к удивлению для меня), просто наши кривоногие не забили убойные выходы, а у них первый же дурак залетел!
David Young
David Young ответ Leha-ha50 (раскрыть)
28 июня в 10:47
/
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
28 июня в 10:47
.
Leha-ha50
Leha-ha50
28 июня в 10:41
Не крутите пестрый глобус -
Не найдете все равно
Той страны, страны особой,
Что втоптала нас в .....вно.
Сколь по атласу не шарте
Но Европа меньше нас
Ну а Данию на карте
Разглядит лишь острый глаз.
В той стране в футбол играют,
Их болельщик очень рад.
Ну а наши уважают
Лишь карманный бильярд .
Ironigor
Ironigor
28 июня в 10:37
Варга: «Ожидания от сборной России на Евро-2020 были выше» !!!!)))
Брулин
Брулин
28 июня в 10:32
Варга о поиске команды для Черчесова: «Если что, быстро найдем. В сборной он бы работал и без зарплаты, а в клубах платят и по 15 млн евро»
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 июня в 10:16
Не знаю что там ожидал Варга....но наши ожидания оправдались....

Семикратный обладатель оффсайда на Евро 2020 Дзюба выиграл все верховые дуэли....
Головин за 3 матча пробежал больше чем за 3 года в Монако....
Черчесов собрал столько рекордов (пусть и "анти") что любому на зависть....
Мessi 10
Мessi 10
28 июня в 10:11
Не поверишь мы тоже. Занимать зашкварное 4 место никто не ожидал.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
28 июня в 10:10
Так и здесь две игры дома играли. Можно было бы хотя бы ничеку сгонять с Бельгией.
Но , как пишет не сраслось.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 июня в 10:08
Датчане поступили подленько с нашими болельщиками. Даже представить себе не могу, чтобы на ЧМ-18 не пустили на трибуны условных англичан. Это был бы вселенский кипишь.
А с Россией можно так поступить. Считаю, если не можете обеспечить безопасность, нечего и браться было. А то домашний матч хочется провести, а заморочек с россиянами нет.
Сборная же выступила хуже некуда. Не тот состав, не та тактика, не тот тренер.
Если радикально ничего не поменять, на ЧМ-22 МЫ НЕ ОТБЕРЁМСЯ ДАЖЕ ИЗ ТАКОЙ ГРУППЫ...
112910415
112910415
28 июня в 10:08
напрасны были ожидания
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 июня в 10:07
Если тренер работает с командой 5 лет (будет 11-го августа) - а итогом работы является провал в ЛН и 4-е место в группе на ЧЕ - стоит ли ожидать изменений в лучшую сторону ???
ЮЗИК
ЮЗИК
28 июня в 10:06
По моему всё к этому шло
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