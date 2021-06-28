Варга: «Ожидания от сборной России на Евро-2020 были выше» !!!!)))

Футбольный агент Шандор Варга оценил игру сборной России на Евро-2020.

Очень грустно, ожидания были выше. Понимаю, что у вас, как и у Венгрии, нет крутых звезд в составе, но на ЧМ выступили хорошо. Тогда после Испании говорил Черчесову: «Вы будете в финале». Чуть не повезло с хорватами, а англичан, думаю, можно было обыгрывать. Но на ЧМ у России был 12-й игрок — трибуны. С той атмосферой, которая была в матче с Испанией в «Лужниках», ну там просто нельзя было не победить.

Жаль, что в Данию не пустили российских болельщиков, это очень несправедливо.