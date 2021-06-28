Рубен Диаш: «Мяч просто не хотел идти в ворота сборной Бельгии»

Защитник сборной Португалии прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Бельгии (0:1).

Я бы не сказал, что наш план на игру был ошибочным. Наоборот, мы смотрелись хорошо и превосходили противника. К сожалению, мы не добились того, о чём мечтали. И дело тут вообще не в плане — мы просто обязаны были побеждать.

Мы постоянно угрожали чужим воротам. Даже в первом тайме мы ни в чем не уступали противнику. В итоге им повезло, что мяч полетел по сложной траектории и попал в сетку. Мы много раз были близки к тому, чтобы сравнять счет, но мяч просто не хотел идти в ворота.