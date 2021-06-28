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Рубен Диаш: «Мяч просто не хотел идти в ворота сборной Бельгии»

28 июня 2021, 08:19
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Бельгии (0:1).

Я бы не сказал, что наш план на игру был ошибочным. Наоборот, мы смотрелись хорошо и превосходили противника. К сожалению, мы не добились того, о чём мечтали. И дело тут вообще не в плане — мы просто обязаны были побеждать.

Мы постоянно угрожали чужим воротам. Даже в первом тайме мы ни в чем не уступали противнику. В итоге им повезло, что мяч полетел по сложной траектории и попал в сетку. Мы много раз были близки к тому, чтобы сравнять счет, но мяч просто не хотел идти в ворота.

Португалия впервые не смогла выйти в 1/4 финала Евро.

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Все комментарии
mensk
mensk
28 июня в 10:09
Дело то все не в мяче, а в игроках.
112910415
112910415
28 июня в 10:01
так бывает ...
а силы не беспредельны, и добавить огоньку уже не получилось
Q-J-G
Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
28 июня в 09:54
Посмотрев матч сборной Португалии, впервые скажу в отношении сборной Португалии: Не заслужили поражения в этом матче, наиграли на большее, реально жаль сборную Португалии! Невезение в этом матче сборной Португалии и фарт её соперника решил исход встречи. Реально жаль команду по игре этого матча... Тренеру, игрокам, болельщикам обидно до слёз!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 июня в 09:23
Везение было на стороне бельгийцев, это факт.
Futurista
Futurista
28 июня в 08:40
Португальцы играли лучше по всем показателям, кроме забитых мячей...повезло Бельгии с шальным голом...счет на табло...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 июня в 08:27, ред.
Реально, Португалия провела свой лучший матч и вылетела из турнира. Бельгийский автобус не был взломан, хотя присутствовали стойки и удары, которые летели рядом со штангой, так что на удачу можно посетовать. Жаль, но и дальнейшие перспективы сборной Бельгии без де Брюйне не совсем безоблачные.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 июня в 08:23
Вот вот...
Мячик виноват...
Походу бельгийцы принесли на игру тот же мячик которым играли против наших....
Так не честно...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 июня в 08:21
Зато к вам всё зашло...
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