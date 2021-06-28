Вермален: «Нам повезло обыграть Португалию, если судить по второму тайму»

Защитник сборной Бельгии высказался после победы в матче 1/8 финала Евро-2020 с командой Португалии. В 1/4 финала Бельгия сыграет с Италией.

В первом тайме мы играли высоко и оказывали давление на Португалию, но если посмотреть на второй тайм, то нам повезло, что мы выиграли. Португалия очень усложнила нам задачу. Мы не могли позволить себе расслабиться на протяжении всего матча. Это отняло у нас много сил, но у нас будет время на восстановление. Теперь мы с нетерпением ждем игры против Италии.