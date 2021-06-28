ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Вермален: «Нам повезло обыграть Португалию, если судить по второму тайму»

28 июня 2021, 01:12
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Защитник сборной Бельгии Томас Вермален высказался после победы в матче 1/8 финала Евро-2020 с командой Португалии. В 1/4 финала Бельгия сыграет с Италией.

В первом тайме мы играли высоко и оказывали давление на Португалию, но если посмотреть на второй тайм, то нам повезло, что мы выиграли. Португалия очень усложнила нам задачу. Мы не могли позволить себе расслабиться на протяжении всего матча. Это отняло у нас много сил, но у нас будет время на восстановление. Теперь мы с нетерпением ждем игры против Италии.

Все новости
Украинский боксёр Усик: «Извини Англия, но Украина победит»
Сегодня, 18:05 ВидеоКомментарии7
Директор «Ювентуса»: «Никаких предпосылок для ухода Роналду из клуба нет»
Сегодня, 16:26 Комментарии12
Мартинес: «Италия будет атаковать с самой первой секунды»
Сегодня, 12:58 Комментарии11
Иммобиле: «Возможно, Бельгия немного опытнее нас, зато мы полны энтузиазма»
Сегодня, 11:17 Комментарии5
Реднапп: «В РПЛ нужно сократить лимит на легионеров до четырёх»
Сегодня, 10:57 Комментарии41
«Я рад видеть, как он страдает». Рами — о пенальти Мбаппе со Швейцарией
Сегодня, 09:58 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
28 июня в 09:28
повезло !
с Италией так не повезёт !
или опять ?!...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 июня в 07:41
Первый тайм с датчанами....второй тайм с португальцами....показывают что можно хоть 20 лет быть на первом месте рейтинга....но выигранных турниров им не видать....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 июня в 07:04
Норм сыграли,молодцы
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 июня в 05:01
Португалия как минимум не должна была проигрывать.
1bear
1bear
28 июня в 01:24
...да,особенно обидно болельщикам Португалии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100