Мартинес: «Бельгия показала потрясающую концентрацию в матче с Португалией»

Главный тренер сборной Бельгии оценил выступление своей команды в матче 1/8 финала Евро-2020 с командой Португалии (1:0).

Мы показали потрясающую концентрацию и очень хорошо защищались. Наша команда контролировала игру и отлично оборонялась, когда это было необходимо. Мы забили очень красивый гол, а во втором тайме, как и следовало ожидать, инициатива перешла к Португалии. Нам нужно было показать свой несгибаемый характер. Наш план так или иначе был основан на двух аспектах — тактическая дисциплина и холодный расчет. Если бы мы лучше распоряжались мячом в контратаках и больше владели им, то, возможно, могли бы извлечь большего из рискованной игры сборной Португалии во втором тайме.