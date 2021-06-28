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Мартинес: «Бельгия показала потрясающую концентрацию в матче с Португалией»

28 июня 2021, 01:27
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес оценил выступление своей команды в матче 1/8 финала Евро-2020 с командой Португалии (1:0).

Мы показали потрясающую концентрацию и очень хорошо защищались. Наша команда контролировала игру и отлично оборонялась, когда это было необходимо. Мы забили очень красивый гол, а во втором тайме, как и следовало ожидать, инициатива перешла к Португалии. Нам нужно было показать свой несгибаемый характер. Наш план так или иначе был основан на двух аспектах — тактическая дисциплина и холодный расчет. Если бы мы лучше распоряжались мячом в контратаках и больше владели им, то, возможно, могли бы извлечь большего из рискованной игры сборной Португалии во втором тайме.

В 1/4 финала Бельгия сыграет с Италией.

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Все комментарии
David Young
David Young
28 июня в 11:56
План сработал. Но победа могла бы быть более уверенной. В дальнейшем будет ещё сложнее. Пока у Бельгии очень мало пропущенных голов, много забитых, и четыре победы в четырёх матчах, но их может остановить не уступающая им по силе на данный момент сборная Италии уже в следующем туре. Впрочем Бельгия всё равно является одним из главных фаворитов этого Евро, и одной из сильнейших сборных в мире.
112910415
112910415
28 июня в 09:43
повезло, что не пропустили !
в случае 1 места бранить не станут за этакий стиль ...
так ведь не будет 1 места, а шквал критики будет !
Alex12357
Alex12357
28 июня в 09:41
Самую лучшую концентрацию показал судья Брых,для Бельгии сделал всё ,для Португалии -ничего!!!По качеству судейства эта игра напоминала Бразилия-Бельгия на ЧМ ,там Бельгию тоже тащили за уши!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
28 июня в 09:38
Бельгия сказочно отскочила!
stavr74
stavr74
28 июня в 09:13
Это не концентрация а АНТИФУТБОЛ в исполнение бельгии
VeniaminS
VeniaminS
28 июня в 08:49
Поздравляем Бельгию и дальнейшего продвижения!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 июня в 08:13
Жалко Рональдо,беднйй чуть не пдакал
beefs
beefs
28 июня в 08:12
труднейший и напряженный матч, бельгийцы победили заслуженно, так держать....
SHMEL
SHMEL
28 июня в 07:51
Правильная тактика на матч-залог успеха.
ЮЗИК
ЮЗИК
28 июня в 07:42
Ничего потрясающего я не увидел
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 июня в 07:33
Концентрация...дисциплина...прагматичность...контроль....

Футбол то где ???
mihaluch
mihaluch
28 июня в 07:32
Если верить тренеру таков план на игру.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 июня в 06:12
Положа руку на левое сердце надо признать, что бельгийцам повезло.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
28 июня в 03:19
Бельгия не станет чемпионом
Ironigor
Ironigor
28 июня в 02:01
Количество ударов по воротам и поподание в штангу командой Португалии, - это есть ваша концентрация ???))) Просто обыкновенное везение и Фортуна которая за уши вас вывела в четверть финал, Роберто !!! И если я не ошибаюсь вы попали там на сборную Италии. И вот в этом противостоянии мы посмотрим на вашу концентрацию. Я думаю в этой встрече и после его окончания Роберто надо будет искать какие-то уже совсем противоположные версии вашего поражения. Очень буду ждать с нетерпением этот матч . И пусть победит сильнейший, команда Италии !!! Всем Добра !!!
Q-J-G
Q-J-G
28 июня в 01:31
Откровенно говоря, повезло, отскочили, и не повезло сборной Португалии, вот и вся концентрация...
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