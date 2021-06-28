«Арсенал» отклонил второе предложение «Астон Виллы» по Смиту-Роу

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28 июня 2021, 13:01

Источник со ссылкой на The Athletic сообщает, что «Арсенал» не захотел продавать «Астон Вилле» полузащитника своей команды .

«Астон Вилла» предложила за 20 летнего футболиста 30 млн фунтов, однако такая сумма не устроила «канониров».

Это уже второе предложение «львов» по этому игроку.