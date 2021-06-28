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«Арсенал» отклонил второе предложение «Астон Виллы» по Смиту-Роу

28 июня 2021, 13:01

Источник со ссылкой на The Athletic сообщает, что «Арсенал» не захотел продавать «Астон Вилле» полузащитника своей команды Эмиля Смита-Роу.

«Астон Вилла» предложила за 20 летнего футболиста 30 млн фунтов, однако такая сумма не устроила «канониров».

Это уже второе предложение «львов» по этому игроку.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
28 июня в 13:44
Понятна их задумка, купят Роу и продадут Гриллиша, получат суперталанта, который в перспективе Гриллиша сможет заменить и еще и кучу денег поднимут.

Решили, раз Кроенке совсем ноль и у него дешево в целом купили одного из лучших вратарей АПЛ и оставили его с черной дырой Лено, то и одну из основных надежд "Арсенала" можно выудить...
mihaluch
mihaluch
28 июня в 13:14
Мало Арсеналу всё мало.
КЭТиК
КЭТиК
28 июня в 13:12
А больше никто не предложит.
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