«Арсенал» отклонил второе предложение «Астон Виллы» по Смиту-Роу

Источник со ссылкой на The Athletic сообщает, что «Арсенал» не захотел продавать «Астон Вилле» полузащитника своей команды Эмиля Смита-Роу.
«Астон Вилла» предложила за 20 летнего футболиста 30 млн фунтов, однако такая сумма не устроила «канониров».
Это уже второе предложение «львов» по этому игроку.
Решили, раз Кроенке совсем ноль и у него дешево в целом купили одного из лучших вратарей АПЛ и оставили его с черной дырой Лено, то и одну из основных надежд "Арсенала" можно выудить...
Решили, раз Кроенке совсем ноль и у него дешево в целом купили одного из лучших вратарей АПЛ и оставили его с черной дырой Лено, то и одну из основных надежд "Арсенала" можно выудить...