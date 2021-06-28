Экс-хавбек ЦСКА Цубер повторил рекорд Евро по голевым передачам

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28 июня 2021, 23:05

Сборная Швейцарии встречается с командой Франции (1:0, первый тайм) в 1/8 финала Евро-2020.

На 15-й минуте Харис Сеферович открыл счет в матче после передачи экс-полузащитника ЦСКА , ныне выступающего за франкфуртский «Айнтрахт».

Это четвертый голевой пас Цубера на чемпионате Европы, он — лидер в гонке ассистентов. Помимо прочего, Цубер повторил лучший показатель по ассистам с 1980 года (тогда начались подсчеты такой статистики).

Также недавно Цубер стал третьим игроком в истории Евро, который отдал 3 ассиста в одном матче.