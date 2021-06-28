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Экс-хавбек ЦСКА Цубер повторил рекорд Евро по голевым передачам

28 июня 2021, 23:05
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияЗакончился после серии пенальти

Сборная Швейцарии встречается с командой Франции (1:0, первый тайм) в 1/8 финала Евро-2020.

На 15-й минуте Харис Сеферович открыл счет в матче после передачи экс-полузащитника ЦСКА Стивена Цубера, ныне выступающего за франкфуртский «Айнтрахт».

Это четвертый голевой пас Цубера на чемпионате Европы, он — лидер в гонке ассистентов. Помимо прочего, Цубер повторил лучший показатель по ассистам с 1980 года (тогда начались подсчеты такой статистики).

Также недавно Цубер стал третьим игроком в истории Евро, который отдал 3 ассиста в одном матче.

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Все комментарии
David Young
David Young
вчера в 16:14
Стивен Цубер прекрасно проявляет себя на Евро.
SHMEL
SHMEL
29 июня в 07:56
Цубер хорош, в команде всегда должен быть человек подносящий снаряды.
armeec_
armeec_ ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
29 июня в 01:06
На самом деле, игрок то добротный. Но в то время 13-14года вроде, ему давали играть, но как-то не закрепился в основе и его быстро продали.
LOpp
LOpp
28 июня в 23:55
Цубер набрался опыта в матчах против Зенита.
Г.Орлов
bsww
bsww ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
28 июня в 23:51
уровнем не подходил
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 июня в 23:06
Уже не помню,почему мы его продали?
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