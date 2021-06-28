Сборная Испании забила Хорватии 13 голов в 3 последних матчах

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28 июня 2021, 21:23

Сборная Испании встречается с командой Хорватии (5:3, второй овертайм) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Испания и Хорватия встречаются в третий раз за последние три года. Они дважды играли друг с другом в Лиге Наций.

В этих матчах Испания выиграла 6:0 и уступила 2:3. Таким образом, испанцы забили хорватам 13 голов в 3 последних матчах.

Также автогол Педри в этом матче стал самым дальним в истории Евро.