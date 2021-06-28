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Сборная Испании забила Хорватии 13 голов в 3 последних матчах

28 июня 2021, 21:23
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия3 : 5Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился в доп. время

Сборная Испании встречается с командой Хорватии (5:3, второй овертайм) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Испания и Хорватия встречаются в третий раз за последние три года. Они дважды играли друг с другом в Лиге Наций.

В этих матчах Испания выиграла 6:0 и уступила 2:3. Таким образом, испанцы забили хорватам 13 голов в 3 последних матчах.

Также автогол Педри в этом матче стал самым дальним в истории Евро.

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Все комментарии
G.O.A.T
G.O.A.T
29 июня в 00:10
Испанский синематограф. Команда Энрике забивает много. Это как бы раньше не про Испанию было..
Leha-ha50
Leha-ha50
28 июня в 21:47
Вот это была игра!!! Пока - это самая веселая, самая смотрибельная , самая результативная игра . Для болельщиков - это праздник, для тренеров - головная боль. В целом испанцы были лучше , лишь автогол и расслабленность в концовке позволили хорватам надеяться пройти дальше. Но все решилось в дополнительное время , и решилось в пользу более классной команды.
Испанцы после двух невыразительных матчах , очень похоже , вернулись, нашли свою игру.
Испанию с победой , хорватам респект за игру.
Всем здоровья.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Alex12357 (раскрыть)
28 июня в 21:42
Так это Чакыр... Он до сих пор пересовские деньги не может отработать, видимо, тот очень много дал)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
28 июня в 21:40
Испания классная команда,Хорватия молодцы,проиграли достойно,обе команды заслуживают одинаковое уважение.
shlomo
shlomo
28 июня в 21:38
Идиоты..... так играть нельзя....
нечитайло
нечитайло
28 июня в 21:30
Вот это праздник
Alex12357
Alex12357
28 июня в 21:27
Таких бы судей побольше и у испании никто не смог бы выйграть.Почему не был назначен пенальти в ворота Испании?Для какой цели тогда VAR?
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