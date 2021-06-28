Лучший матч Евро-2020! Хорватия выгрызла у Испании овертайм, но отдала путёвку в Санкт-Петербург

1624907428

вчера, 22:10

В четвертьфинал добирались с большими приключениями.

Всезнающие цифры

0 — Хорватия не нанесла ни одного удара в створ Унаи Симона до 66-й минуты, когда Андрей Крамарич еле-еле покатил мяч в руки голкиперу сборной Испании. В этот момент игры счет был 2:1 в пользу «Красной Фурии», причем хорваты отпраздновали свой гол первыми — спасибо Его Величеству (на Евро-2020 так точно!) Автоголу.

1 — Пабло Сарабия стал первым испанским футболистом, которому удалось забить гол в плей-офф крупного турнира, после Хуана Маты, установившего окончательный счет 4:0 в финале Евро-2012. На ЧМ -2014 испанцы не вышли из группы, на Евро-2016 проиграли в 1/8 финала Италии 0:2, а на ЧМ -2018 единственный гол за Испанию в плей-офф забил защитник сборной России Сергей Игнашевич.

2 — Ферран Торрес стал вторым футболистом, которому удалось забить и оформить ассист в матче плей-офф Евро-2020 после чеха Томаша Голеша (в матче с Нидерландами).

3 — Мислав Оршич, сыгравший главную роль в хорватском камбэке в концовке второго тайма, стал третьим после Голеша и Торреса с «гол+пас» в плей-офф.

5 — Альваро Мората забил свой пятый гол в финальных турнирах чемпионата Европы и стал лучшим бомбардиром сборной Испании на Евро наравне с Фернандо Торресом.

8 — Испания и Хорватия выдали самый результативный матч Евро-2020, забив 6 голов на двоих в основное время и еще 2 в дополнительное.

9 — записанный на Педри автогол (был еще вариант отдать его вратарю Унаи Симону) стал девятым по счету на Евро-2020. Ровно столько автоголов было в официальном реестре чемпионатов Европы до старта нынешнего турнира.

27 — Сезар Аспиликуэта забил первый гол за сборную Испании в своем 27-м матче. Защитник дебютировал в составе «Красной Фурии» больше 8 лет назад.

45 — никто не забивал автоголы с такого расстояния на чемпионатах Европы, как Педри. Испанский хавбек отправил мяч в собственные ворота с 45 метров. Что любопытно, хавбек сборной Испании и «Барселоны» поставил еще один рекорд в этом матче самим фактом своего появления на поле: Педри стал самым юным футболистом в плей-офф Евро за всю историю — 18 лет и 215 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Уэйну Руни, который сыграл в четвертьфинале Евро-2004 в 18 лет и 244 дня.

Хорватия повела в счете, не создав ни одного момента

К 20-й минуте, когда Хорватия чудесным образом открыла счет, испанцы успели создать два классных момента для Коке и Мораты, но забил Педро, который с 45 метров отправил мяч в створ ворот Унаи Симона. У хавбека «Барселоны» были надежные адресаты, а если уж и пасовать вратарю в такой ситуации, то нужно рассчитывать силу и не придавать мячу коварную подкрутку. Конечно, и Симон мог сработать надежнее — встать всем телом на пути мяча, например, но основной груз вины должен взять на себя Педри, для которого это будет ценным уроком.

Испания блестяще играла в футбол до 80-й минуты

За вычетом 10 минут, случившихся после автогола Педри-Симона, на протяжении которых «Красная Фурия» пребывала в ощутимом шоке и растерянности, до 80-й минуты матча на поле в основном была только одна команда. Хорваты пытались огрызаться, но их попытки выглядели мелко и мелочно, а в основном заканчивались потерями мяча под плотным прессингом или безадресными длинными пасами в направлении одиноких и оторванных от игры форвардов. К перерыву у «Шашечных» было 2 удара в направлении испанских ворот и 0 попаданий в створ, впервые мяч дошел до Унаи Симона только в середине второго тайма.

Между тем, у Испании было все: классный контроль мяча с постоянной генерацией острых моментов, отличная игра в быстром отборе и абсолютная уверенность в своих силах. Парни Луиса Энрике методично расшатывали редуты хорватов, не покидало ощущение, что голы к «Красной Фурии» обязательно придут. Так и случилось. Пабло Сарабия в первом тайме, Аспиликуэта и Ферран Торрес после перерыва создали для сборной Испании комфортный задел в счете — 3:1. Матч шел к закономерному выходу испанцев в четвертьфинал, когда начались чудеса.

Хорватию спасли резервисты. Гол Пашалича в добавленное время — классика

Крамарича, который начинал Евро-2020 в качестве основного форварда сборной Хорватии, Далич выпустил еще в перерыве при счете 1:1, а вот более поздние замены получились крайне любопытными. Оршич на групповой стадии не сыграл ни минуты и лишь однажды попал в заявку; у Пашалича было 5 минут в матче с Англией, Будимир дебютировал на чемпионате Европы, как и Оршич. Казалось, Далич просто дает поиграть на большом турнире футболистам, которые были обделены вниманием.

Может быть, так и было, но именно эти парни при интеллектуальной поддержке великолепного Луки Модрича внезапно затащили матч в овертайм. Испания стала зачем-то отдавать инициативу сопернику, словно испугавшись собственного перевеса, а рассвирепевшие хорваты забили на 85-й и 90+2 минуте. Две тройки загорелись на табло после удара Марио Пашалича, который еще в бытность выступлений за «Спартак» любил забивать в добавленное ко второму тайму время.

В овертайме Испания могла пропустить первой, но вместо этого забила дважды

Сборная Хорватии завладела психологическим преимуществом и могла ввергнуть испанцев еще глубже в пучину отчаяния, забей Мислав Оршич или Андрей Крамарич в дебюте дополнительного времени. Моменты у них были отменные, особенно у форварда «Хоффенхайма». Вдохновенный сэйв Унаи Симона в этом моменте не только оставил Испанию в игре, но и вывел из нокаута его команду.

Еще до конца первого овертайма Альваро Мората и Микель Ойарсабаль забили по голу, счет стал 5:3, а на второй чудо-камбэк у Хорватии не нашлось ни физических, ни эмоциональных сил. После вчерашнего бельгийского уныния во втором тайме матча с Португалией этот матч стал глотком свежего воздуха. Вне всяких сомнений, это лучший матч Евро-2020 — столько голов и эмоций нам еще никто не дарил. Огромное спасибо Испании и Хорватии за этот вечер, это было круто!