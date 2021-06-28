ГлавнаяНовостиСтатистикаЕвро-2020

Португалия впервые не смогла выйти в 1/4 финала Евро

28 июня 2021, 00:38
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Сборная Португалии проиграла команде Бельгии (0:1) в 1/8 финала Евро-2020.

Португальская команда впервые в истории не вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. До 1984 года Португалия не участвовала на Евро. Однако после, если команда выходила в финальную часть, она играла как минимум в 1/4 финала.

В 1984 – участвовали в полуфинале. В 1988 и 1992 – не вышли в финальную часть. В 1996 – участие в четвертьфинале, 2000 – полуфинал, 2004 – финал, 2008 – четвертьфинал, 2012 – полуфинал, 2016 – чемпионы.

В свою очередь сборная Бельгии вышла в 1/4 финала на 4-м крупном турнире подряд.

Все новости
Бенитес вошёл в историю ливерпульского футбола
Вчера, 18:04 Комментарии6
29 голов, 4 овертайма и 5 камбэков. Первый раунд плей-офф Евро – ярчайший в истории
Вчера, 13:26Станислав Горин в блоге Цифровое измерениеКомментарии6
«Группа смерти» — единственная, чьи представители не вышли в 1/4 финала ЧЕ
Вчера, 01:22 Комментарии15
ОфициальноАнглия проводит свой 300-й матч на «Уэмбли»
29 июня Комментарии5
Мбаппе не забил ни одного гола за 4 матча Евро-2020
29 июня Комментарии15
Швейцария впервые за 67 лет вышла в четвертьфинал крупного турнира
29 июня Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RaulitoS
RaulitoS
28 июня в 10:51
Португалия смотрелась интереснее бельгийцев в этом матче, реально мяч в ворота не шел. Думаю, итальянцы разберутся с Бельгией, тем более если Де Брюйне не сможет сыграть.
Ruslik1982
Ruslik1982
28 июня в 09:29
сча как Роналду бутцы на гвоздь повесит, так и из группы больше не выйдут
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
28 июня в 07:47
Если возьмёте нашего Стаса себе тренером, то и выйти на турнир не сможете.
Остапчук 67
Остапчук 67
28 июня в 03:14
Результат справедлив однозначно
ABir
ABir
28 июня в 01:34
Теперь чемпион Европы точно поменяется
Ironigor
Ironigor
28 июня в 00:50
Фортуна сегодня отвернулась от сборной Португалии.
Baggio R.
Baggio R. ответ Землянин (раскрыть)
28 июня в 00:45
Когда было 8 участников (т.е. две группы), то сразу в 1/2.
Baggio R.
Baggio R.
28 июня в 00:43
В заголовке нужно дописать "на которых участвовала", а то получается, что до этого они не пропустили ни одного турнира.
Землянин
Землянин
28 июня в 00:42, ред.
Раньше из группы сразу в 1/4 выходили, теперь же другая сетка
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100