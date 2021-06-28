Португалия впервые не смогла выйти в 1/4 финала Евро

1624829924

28 июня 2021, 00:38

Сборная Португалии проиграла команде Бельгии (0:1) в 1/8 финала Евро-2020.

Португальская команда впервые в истории не вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. До 1984 года Португалия не участвовала на Евро. Однако после, если команда выходила в финальную часть, она играла как минимум в 1/4 финала.

В 1984 – участвовали в полуфинале. В 1988 и 1992 – не вышли в финальную часть. В 1996 – участие в четвертьфинале, 2000 – полуфинал, 2004 – финал, 2008 – четвертьфинал, 2012 – полуфинал, 2016 – чемпионы.

В свою очередь сборная Бельгии вышла в 1/4 финала на 4-м крупном турнире подряд.