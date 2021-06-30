Шевченко: «Команда своей игрой и отдачей заслужила любовь Украины»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Решили немного обезопасить наши фланги. Просили очень много работать полузащитников, пересмотрели позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, не всё получалось, но команда полностью выполнила мою установку. Мы не спешили, переводили мяч с фланга на фланг, так и забили первый гол. Два соперника играли очень хорошо в интересный футбол. Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы.

Благодарен всем фанатам, которые пришли сегодня нас поддержать. Приехала моя семья, дети, и я очень хотел добиться этого результата. Благодарю команду за те силы, которые они потратили и за тот героизм, что они продемонстрировали. Благодарю нашего президента. Он позвонил и поддержал команду. Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины.

Следующий матч будет тяжёлым. Знаем, с кем играем. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку.