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Шевченко: «Команда своей игрой и отдачей заслужила любовь Украины»

вчера, 01:42
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаЗакончился в доп. время

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Решили немного обезопасить наши фланги. Просили очень много работать полузащитников, пересмотрели позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, не всё получалось, но команда полностью выполнила мою установку. Мы не спешили, переводили мяч с фланга на фланг, так и забили первый гол. Два соперника играли очень хорошо в интересный футбол. Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы.

Благодарен всем фанатам, которые пришли сегодня нас поддержать. Приехала моя семья, дети, и я очень хотел добиться этого результата. Благодарю команду за те силы, которые они потратили и за тот героизм, что они продемонстрировали. Благодарю нашего президента. Он позвонил и поддержал команду. Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины.

Следующий матч будет тяжёлым. Знаем, с кем играем. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку.

В четвертьфинале ЧЕ сборная Украины сыграет против Англии.

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Все комментарии
batog
batog
вчера в 05:55
Вот если бы не Зеленскй, хрен бы они выиграли! С победой Украина!
Konarmy
Konarmy
вчера в 05:49
Вот когда молодцы - ничего не скажешь! Красавчики!
А наших футболеров вместе с тренерским штабом и всеми чиновниками рфс надо прогнать по улицам как пленных фашистов. За безволие и нелюбовь к Родине.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 02:31
Обе команды хотели победить, но победитель мог быть только один. Шведы очень понравились и понравились больше чем украинцы. Но нелепое удаление и все решилось не в их пользу. В целом же игра была хороша, держала в напряжении 120 минут , уступать никто не хотел
Украину с победой , шведам респект за игру.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 01:43
Да да знаем,слава украине!
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