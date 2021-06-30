Руй может продолжить карьеру в «Галатасарае»

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вчера, 12:39

Защитник «Наполи» может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает источник, итальянский клуб получил предложение по игроку от «Галатасарая».

Турки предлагают за 30-летнего футболиста 5 млн евро, «Наполи» желает выручить не менее 8 млн.

Ранее была информация, что Мариу интересуется «Манчестер Юнайтед».