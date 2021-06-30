Руй может продолжить карьеру в «Галатасарае»

Защитник «Наполи» Мариу Руй может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Как сообщает источник, итальянский клуб получил предложение по игроку от «Галатасарая».
Турки предлагают за 30-летнего футболиста 5 млн евро, «Наполи» желает выручить не менее 8 млн.
Ранее была информация, что Мариу интересуется «Манчестер Юнайтед».
" Чем хорош советский герб?
Есть там молот, есть там серп.
Хочешь сей, а хочешь куй,
Всё равно получишь Руй! "
Ностальгирую по советским временам. Всё пошло прахом)).
" Чем хорош советский герб?
Есть там молот, есть там серп.
Хочешь сей, а хочешь куй,
Всё равно получишь Руй! "
Ностальгирую по советским временам. Всё пошло прахом)).