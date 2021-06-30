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Руй может продолжить карьеру в «Галатасарае»

вчера, 12:39

Защитник «Наполи» Мариу Руй может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает источник, итальянский клуб получил предложение по игроку от «Галатасарая».

Турки предлагают за 30-летнего футболиста 5 млн евро, «Наполи» желает выручить не менее 8 млн.

Ранее была информация, что Мариу интересуется «Манчестер Юнайтед».

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DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:50
Еще не время)
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 14:10
Девиз СССР был:
" Чем хорош советский герб?
Есть там молот, есть там серп.
Хочешь сей, а хочешь куй,
Всё равно получишь Руй! "
Ностальгирую по советским временам. Всё пошло прахом)).
Сп62
Сп62 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:57
Тоже подумал, может солнечный удар?
Legend 6
Legend 6
вчера в 12:52
Ну и Руй с ним!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:41
А я то думал из спартака уже ноги делает.
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