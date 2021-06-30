По данным Daily Mirror, в ближайшее время состоится встреча между руководством «Ювентуса» и агентом нападающего Криштиану Роналду.
Жорже Мендеш обсудит с туринцами будущее португальского футболиста. Действующий контракт игрока с «Юве» рассчитан до июня 2022 года.
В прошлом сезоне 36-летний футболист забил за «Ювентус» 35 голов.
Недавно ходили разговоры, что Роналду недоволен своим положением в Турине, игрок может перейти в «Барселону».
Эта капризная, плаксивая и истеричная дамочка давно не приносит совершенно никакой пользы командам в которых она исполняет номер. Её совершенно не волнуют результаты команды, а общие достижения её волнуют исключительно в рамках личных рекордов и личной гонки с Месси.
Но гонка для Пеналду закончилась к сожалению при том что Месси ещё года три поиграет на высочайшем уровне и подотрет задницу всеми моментами которыми Кристина пока ещё гордится. Это собственно португалку и печалит когда он идет бить очередной сотый пенальти в ворота Мальты...именно это португалку печалит когда он идет бездарно исполнять сотый штрафной с которого он уже не забивал с 2000 года...именно это португалку печалит когда он истерично орет партнеру что бы тот давал на него пас даже будучи один на один с пустыми воротами. Нарцис стал обузой, даже кормить его бесплатно никто не хочет. Раньше хотя бы жратву отбивал продажей футболок, сейчас и на это не способен.
Ювентус уже доплатить готов команде которая готова взять на содержание престарелую сумасшедшую истеричку, но желающих в Европе кроме наверное очень сильно думающего над этим ПСЖ.
Думаю Катар или МЛС единственные места на карте мира где эту дыру ещё готовы поматросить...
Закончилась Пеналду.
Эта капризная, плаксивая и истеричная дамочка давно не приносит совершенно никакой пользы командам в которых она исполняет номер. Её совершенно не волнуют результаты команды, а общие достижения её волнуют исключительно в рамках личных рекордов и личной гонки с Месси.
Но гонка для Пеналду закончилась к сожалению при том что Месси ещё года три поиграет на высочайшем уровне и подотрет задницу всеми моментами которыми Кристина пока ещё гордится. Это собственно португалку и печалит когда он идет бить очередной сотый пенальти в ворота Мальты...именно это португалку печалит когда он идет бездарно исполнять сотый штрафной с которого он уже не забивал с 2000 года...именно это португалку печалит когда он истерично орет партнеру что бы тот давал на него пас даже будучи один на один с пустыми воротами. Нарцис стал обузой, даже кормить его бесплатно никто не хочет. Раньше хотя бы жратву отбивал продажей футболок, сейчас и на это не способен.
Ювентус уже доплатить готов команде которая готова взять на содержание престарелую сумасшедшую истеричку, но желающих в Европе кроме наверное очень сильно думающего над этим ПСЖ.
Думаю Катар или МЛС единственные места на карте мира где эту дыру ещё готовы поматросить...
Закончилась Пеналду.