ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

Агент Роналду встретится с «Ювентусом», чтобы обсудить будущее игрока

вчера, 11:20

По данным Daily Mirror, в ближайшее время состоится встреча между руководством «Ювентуса» и агентом нападающего Криштиану Роналду.

Жорже Мендеш обсудит с туринцами будущее португальского футболиста. Действующий контракт игрока с «Юве» рассчитан до июня 2022 года.

В прошлом сезоне 36-летний футболист забил за «Ювентус» 35 голов.

Недавно ходили разговоры, что Роналду недоволен своим положением в Турине, игрок может перейти в «Барселону».

Все новости
СлухиСтало известно, сколько «Болонья» готова заплатить за трансфер Дивеева
Сегодня, 19:04 Комментарии3
СлухиЮндер может перейти из «Ромы» в «Марсель» этим летом
Сегодня, 14:34 Комментарии2
Слухи«Интер» заинтересован в подписании Серхи Роберто из «Барселоны»
Сегодня, 08:54 Комментарии3
Слухи«Торино» и «Реал Сосьедад» заинтересовались Довбиком
Сегодня, 07:22 Комментарии7
В «Сассуоло» подтвердили интерес «Ювентуса» и «Арсенала» к Локателли
Сегодня, 05:52 Комментарии5
СлухиМбаппе намерен отработать контракт с ПСЖ и через год уйти свободным агентом
Сегодня, 04:00 Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RR117
RR117 ответ Старый добрый Валерон (раскрыть)
сегодня в 15:59
Похоже рекорды Роналду, окончательно разорвали задницы его хейтерам)
Старый добрый Валерон
Старый добрый Валерон
вчера в 16:34
Как ранее было сказано Максом Аллегри "Ювентус стал заложником Кристины" и он совершенно прав.
Эта капризная, плаксивая и истеричная дамочка давно не приносит совершенно никакой пользы командам в которых она исполняет номер. Её совершенно не волнуют результаты команды, а общие достижения её волнуют исключительно в рамках личных рекордов и личной гонки с Месси.
Но гонка для Пеналду закончилась к сожалению при том что Месси ещё года три поиграет на высочайшем уровне и подотрет задницу всеми моментами которыми Кристина пока ещё гордится. Это собственно португалку и печалит когда он идет бить очередной сотый пенальти в ворота Мальты...именно это португалку печалит когда он идет бездарно исполнять сотый штрафной с которого он уже не забивал с 2000 года...именно это португалку печалит когда он истерично орет партнеру что бы тот давал на него пас даже будучи один на один с пустыми воротами. Нарцис стал обузой, даже кормить его бесплатно никто не хочет. Раньше хотя бы жратву отбивал продажей футболок, сейчас и на это не способен.
Ювентус уже доплатить готов команде которая готова взять на содержание престарелую сумасшедшую истеричку, но желающих в Европе кроме наверное очень сильно думающего над этим ПСЖ.
Думаю Катар или МЛС единственные места на карте мира где эту дыру ещё готовы поматросить...
Закончилась Пеналду.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:55
Это одна и та же история, что Месси из Барселоны никуда не идёт, что и Рон !!! Пенсионные книжки лежат в администрации клубов под замком !!!))) Всем спокойствие и Добра !!!
d_fincher
d_fincher
вчера в 11:31
Это означает, что 517 сообщений о том, где он собирается играть - фейк и бред СМИ. Агент еще даже не встречался с Юве.
Давайте думать
Давайте думать ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 11:27
Месчи и рон если будут в одной команде, барселоне можно сниматься с чемпионата и ездить по странам и проводить выставки в музеях))) зачем беготня за мячом нужна будет
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:23
В Барселону, к Месси! Вот это была бы мечта болельщиков!.. Нереально конечно...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100