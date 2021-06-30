Агент Роналду встретится с «Ювентусом», чтобы обсудить будущее игрока

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вчера, 11:20

По данным Daily Mirror, в ближайшее время состоится встреча между руководством «Ювентуса» и агентом нападающего .

Жорже Мендеш обсудит с туринцами будущее португальского футболиста. Действующий контракт игрока с «Юве» рассчитан до июня 2022 года.

В прошлом сезоне 36-летний футболист забил за «Ювентус» 35 голов.

Недавно ходили разговоры, что Роналду недоволен своим положением в Турине, игрок может перейти в «Барселону».