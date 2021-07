Новым главным тренером «Эвертона» стал .

Стороны заключили контракт на три сезона. Любопытно, что ранее испанец тренировал «Ливерпуль», который является принципиальным соперником «ирисок».

BREAKING: Everton have confirmed the appointment of Rafael Benitez as the club’s new manager on a three-year deal. pic.twitter.com/Vo30ZfuE5w