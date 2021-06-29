Де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов

Наставник сборной Нидерландов Франк де Бур покидает свой пост.
Специалист объявил, что не будет продолжать работу с командой после вылета с Евро-2020.
Накануне команда Нидерландов уступила сборной Чехии в матче 1/8 финала Евро. Де Бур возглавил Нидерланды в сентябре прошлого года. Наставник заявлял, что нынешняя сборная сильнее, чем команда образца 2010 года, когда Нидерланды вышли в финал чемпионата мира.
Ибо, рассказы про мастерство никогда не заменять полотно в гостиной...
А у нас, - один бессовестный, а другие будут ждать Прямую линию и окрика сверху...
Ибо, рассказы про мастерство никогда не заменять полотно в гостиной...
А у нас, - один бессовестный, а другие будут ждать Прямую линию и окрика сверху...
Всем здоровья.
Всем здоровья.