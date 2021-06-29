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Де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов

29 июня 2021, 17:44

Наставник сборной Нидерландов Франк де Бур покидает свой пост.

Специалист объявил, что не будет продолжать работу с командой после вылета с Евро-2020.

Накануне команда Нидерландов уступила сборной Чехии в матче 1/8 финала Евро. Де Бур возглавил Нидерланды в сентябре прошлого года. Наставник заявлял, что нынешняя сборная сильнее, чем команда образца 2010 года, когда Нидерланды вышли в финал чемпионата мира.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 12:35
Может с Ван Нистелрооем попробовать.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 07:19
И хотелось бы посмотреть на Тен Хаага в сборной, хотя Аяксу он нужен!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 07:18
Хотелось бы посмотреть на Голландию дальше, если бы она не оступилась с Чехами.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Верг (раскрыть)
вчера в 07:16
Берт Ван Марвейк не такой великий.) В принципе для его уровня неплохо потренировал.
zsb1961
zsb1961
29 июня в 23:28
Логичное решение!
SHMEL258
SHMEL258
29 июня в 23:10
Зато у стасика всё в порядке, он и дальше собирается руководить.
pomor45
pomor45
29 июня в 23:02
Наш предпочтёт пинок под зад ради неустойки.
Valeron112
Valeron112
29 июня в 22:05
Мда́ ,2004 _:Быва́ет,,..вот Чехи краса́вы, по́ ударам в рамуя́🙋
Хиромант
Хиромант
29 июня в 21:43
Одно слово - МУЖИК!

В России таких днём с огнём не сыскать! Одни "баблососы"...
zooveterinar
zooveterinar
29 июня в 21:33
Стусуоло, а это прикольно,но неприкольно то, что имено вот это Стасуоло и недумает уходить,эти из группы на первом месте вышли до 1/8 дошли,человек сам покинул пост тренерский.
Agamaga........
Agamaga........
29 июня в 21:17
Он вам не Стас.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
29 июня в 21:08
яблоки от яблони далеко не падают.тренер морально неустойчив и игроки такие. Учиться и учиться им у С .чЕрЧеСОВА и Дзюбы.
25процентный клоун
25процентный клоун
29 июня в 21:05
Очень зря, замечательный тренер и сборная.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
29 июня в 21:00
Нет Черчесов не мужик,он так не может,там еще в РФС еще что то думают,решают, ужас ,страну обгадил,еще думают
aNOOBis
aNOOBis
29 июня в 20:59
У Стаса только из окоченевших мертвых рук штурвал(зарплату) можно вырвать :-)
Valeron112
Valeron112
29 июня в 20:57
А нас 3саты́й топит ...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 июня в 20:39
8а!
eleven LC
eleven LC
29 июня в 20:30
У Черчесова никакого самоуважения,лишь любовь к деньгам-он ведь далеко не дурак и видит и понимает что все хотят его отставки,все кроме него!
Caniggia
Caniggia
29 июня в 19:54
Де Бур мужик! Ну не вышло со сборной, выйдет с другим клубом, а может и в сборную ещё вернётся после успешного клубного тренерства, так как ещё достаточно молод. Зато у нас после позорного провала, усатый улыбается, насмехаясь над всеми нами идиотами и нагло передаёт привет! Просто срамота!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 июня в 19:53
Мужской поступок, усач бери пример.
металлург
металлург
29 июня в 19:15
Бери пример Стас🙏
sv_1969
sv_1969 ответ SAFqwer (раскрыть)
29 июня в 19:14
Так это пох ему! Главное зарплата(((
BDA8181
BDA8181 ответ David Young (раскрыть)
29 июня в 19:01
По мне так что тот,что этот состав одинаков. Просто иногда упёртость тренера и его тактики приводит не ктому что от команды ждут.
Рязань 062
Рязань 062 ответ nikoladolgov (раскрыть)
29 июня в 18:51
чем же так Алания то провинилась?
Рязань 062
Рязань 062
29 июня в 18:50
так может поступить только настоящий тренер и мужчина. а у нас тренером баба усатая.
nikoladolgov
nikoladolgov
29 июня в 18:50
Кто-нибудь заберите Черчесова, пусть Аланию тренирует !
протон1
протон1
29 июня в 18:49, ред.
усатого бульдозером не сдвинешь, крепко держится акоянный, как пиявка гильминт
Leha-ha50
Leha-ha50
29 июня в 18:46, ред.
В целом то команда неплоха, но итог никого не устроил. Де Бур оказался мужиком, в отличии от нашего "гениального" Стусуоллы. Ну никак этот нехороший дядя не поймет, что вся страна ждет его отставки, что выступление его "очень хорошо подготовленной" команды иначе как позором не назовешь. Да и Дюкову по чепчику не мешало бы дать. Ведь была уже стремная история с Капелло, так нет, надо было наступить на грабли еще раз, в надежде увернуться если что. Не увернулись, грабли прилетели прямо в лобешник, теперь вот не знают как от нашего Стасуиньо избавиться.
Всем здоровья.
ДАША Д
ДАША Д
29 июня в 18:45
Достойное решение тренера.
13 RUS
13 RUS
29 июня в 18:45
Позор усатому
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