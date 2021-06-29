Де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов

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29 июня 2021, 17:44

Наставник сборной Нидерландов покидает свой пост.

Специалист объявил, что не будет продолжать работу с командой после вылета с Евро-2020.

Накануне команда Нидерландов уступила сборной Чехии в матче 1/8 финала Евро. Де Бур возглавил Нидерланды в сентябре прошлого года. Наставник заявлял, что нынешняя сборная сильнее, чем команда образца 2010 года, когда Нидерланды вышли в финал чемпионата мира.