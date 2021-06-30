Совет директоров «Спартака» пополнил замгендиректора Первого канала

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вчера, 16:27

Пресс-служба «Спартака» на официальном сайте сообщила, что совет директоров клуба пополнил Кирилл Клеймёнов.

В клубе сообщают, что он будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.

«Кирилл Клеймёнов — заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ „Первого канала“. Он имеет богатый опыт работы в органах управления компаний и государственных организаций», — отметили в клубе.

Ранее «Спартак» проиграл «Нефтчи» в первом матче под руководством Руя Витории.