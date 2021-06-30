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Совет директоров «Спартака» пополнил замгендиректора Первого канала

вчера, 16:27

Пресс-служба «Спартака» на официальном сайте сообщила, что совет директоров клуба пополнил Кирилл Клеймёнов.

В клубе сообщают, что он будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.

«Кирилл Клеймёнов — заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ „Первого канала“. Он имеет богатый опыт работы в органах управления компаний и государственных организаций», — отметили в клубе.

Ранее «Спартак» проиграл «Нефтчи» в первом матче под руководством Руя Витории.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:49
Кроме того что кандидат должен быть не из футбола есть ещё критерии отбора в эту таинственно-мистическую организацию...Совет Директоров...???
То что туда можно вступить а через месяц самоудалиться - мы уже знаем....
Но Клеймёнов то зачем....???
Елена Малышеву смотрят куда больше...судя по времени эфира....
Надо было её "засоветить"....
d1metras
d1metras
вчера в 22:57
Зарема твой выход
Liverpoolets
Liverpoolets
вчера в 21:08
Клейменов не один год уже врет с телеэкрана.
1-я конная
1-я конная
вчера в 18:22
Подготовка к 100-летию идёт полным ходом - Симонян не даст соврать, схему же обкатывали на его юбилей
порт
порт
вчера в 18:16
    МапС
    МапС
    вчера в 17:36
    Теперь типа все матчи Спартака на 1-м будем смотреть
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:42
    Будет проводить работы на Первом канале по популяризации Спартака.
    На носу 100 летний юбилей клуба.
    Возможное будущее чемпионство нужно обставить как можно шире.
    Вот для этого и пригласили Кирилла...
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 16:32
    А Кирюша им зачем??))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 16:29
    А эти всё штаты раздувают
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