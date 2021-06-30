Совет директоров «Спартака» пополнил замгендиректора Первого канала

Пресс-служба «Спартака» на официальном сайте сообщила, что совет директоров клуба пополнил Кирилл Клеймёнов.
В клубе сообщают, что он будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.
«Кирилл Клеймёнов — заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ „Первого канала“. Он имеет богатый опыт работы в органах управления компаний и государственных организаций», — отметили в клубе.
Ранее «Спартак» проиграл «Нефтчи» в первом матче под руководством Руя Витории.
То что туда можно вступить а через месяц самоудалиться - мы уже знаем....
Но Клеймёнов то зачем....???
Елена Малышеву смотрят куда больше...судя по времени эфира....
Надо было её "засоветить"....
То что туда можно вступить а через месяц самоудалиться - мы уже знаем....
Но Клеймёнов то зачем....???
Елена Малышеву смотрят куда больше...судя по времени эфира....
Надо было её "засоветить"....
На носу 100 летний юбилей клуба.
Возможное будущее чемпионство нужно обставить как можно шире.
Вот для этого и пригласили Кирилла...
На носу 100 летний юбилей клуба.
Возможное будущее чемпионство нужно обставить как можно шире.
Вот для этого и пригласили Кирилла...