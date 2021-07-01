Селюк пригрозил ЦСКА, что обратится в ФИФА из-за ситуации с Гогуа

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА , сообщил, что клуб не берет футболиста на второй летний сбор. Гогуа из-за проблем с визой отсутствовал и на первом сборе ЦСКА .

Непонятно почему, но Гогуа не летит с ЦСКА на сборы. Нам никто ничего не объяснял. То, что сейчас происходит, мягко говоря, несправедливо. Видимо, теперь ЦСКА уже будет объясняться в других инстанциях. Я имею в виду ФИФА .

У Седрика контракт с ЦСКА , который будет длиться еще два года. Понятно, что у них перебор легионеров и от некоторых они хотят избавиться. Но они идут неправильным путем. Давлением они ничего не добьются. Они уже нарушают регламентные нормы ФИФА . Им это просто все дорого выльется. Мы уже прислали в ЦСКА официальные юридические бумаги с нашей позицией по этому вопросу. Если не хотите видеть Седрика в команде, мы готовы расторгнуть контракт, но, естественно, с выплатой неустойки. А не брать игрока на сборы и давить на него не надо, ни к чему хорошему это не приведет. Мы пока только предупреждаем о том, что может произойти. Мы рассматриваем вариант, при котором обратимся в ФИФА .