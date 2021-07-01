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Селюк пригрозил ЦСКА, что обратится в ФИФА из-за ситуации с Гогуа

01 июля 2021, 14:07

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, сообщил, что клуб не берет футболиста на второй летний сбор. Гогуа из-за проблем с визой отсутствовал и на первом сборе ЦСКА.

Непонятно почему, но Гогуа не летит с ЦСКА на сборы. Нам никто ничего не объяснял. То, что сейчас происходит, мягко говоря, несправедливо. Видимо, теперь ЦСКА уже будет объясняться в других инстанциях. Я имею в виду ФИФА.

У Седрика контракт с ЦСКА, который будет длиться еще два года. Понятно, что у них перебор легионеров и от некоторых они хотят избавиться. Но они идут неправильным путем. Давлением они ничего не добьются. Они уже нарушают регламентные нормы ФИФА. Им это просто все дорого выльется. Мы уже прислали в ЦСКА официальные юридические бумаги с нашей позицией по этому вопросу. Если не хотите видеть Седрика в команде, мы готовы расторгнуть контракт, но, естественно, с выплатой неустойки. А не брать игрока на сборы и давить на него не надо, ни к чему хорошему это не приведет. Мы пока только предупреждаем о том, что может произойти. Мы рассматриваем вариант, при котором обратимся в ФИФА.

Если мы обратимся в ФИФА сейчас, ЦСКА может ответить, что они заявят Седрика перед сезоном. Но когда заявка закроется, а Седрика в ней не будет, ФИФА обяжет ЦСКА выплатить все деньги, которые полагаются Седрику до конца его контракта. Так что мы пока подождем.

Ранее Гогуа выражал желание играть за ЦСКА. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за «Ротор».

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Все комментарии
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
02 июля в 19:09
Селюк - чернильница!
Давайте думать
Давайте думать
01 июля в 21:26
Гнать в шею обоих или в пфл в аренду, рычаги можно найти...... Клубы !!! Не связывайтесь с Селюком, даже если сам мбапе у него в подопечных и по дешевке будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
01 июля в 20:18
Ты не знаешь, что сборы в Австрии, а Австрия это ЕС, а в ЕС нужна виза, причём долгая? А Ротор проводил сборы в Сочи
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 июля в 19:06, ред.
Селюка я не защищаю вообще. А как же он играл без визы за Ротор , её просто нужно продлить и это вообще не проблема. И я думаю она уже у него есть, а то бы и разговор был бы совсем другой. И на сборы они его могли бы взять и без визы. Сборы же не в России.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
01 июля в 18:38
Жаль, что ты, серьезный человек, повёлся на инсинуации Селюка. Четко же написано, что у " Гогуа проблемы с визой в ЕС". Скажи как мне, проблемы Гогуа с визой - это вина ЦСКА , или что то иное? Селюк аферист и проходимец, надо это всегда учитывать. Пусть Селюк хоть в ООН обращается, его отправят в Кот Дивуар, откуда Гогуа родом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Serg_Diamond (раскрыть)
01 июля в 18:34
Просьба к тебе, прочитай внимательно новость. " У Гогуа проблемы с визой в ЕС". Именно по этой причине его не было на первом сборе. Отсутствие визы - это вина ЦСКА ?. Сейчас визовые проблемы пожалуй самые сложные при перемещении в ЕС и из ЕС. То, что Селюк, мягко говоря, не чистоплотный гражданине , известно всем и давно, но нельзя на его выпады так реагировать.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Leha-ha50 (раскрыть)
01 июля в 16:32
Договорятся. Сидящий на скамейке и не тренирующийся игрок теряет в цене. На это видимо и расчет. Чтобы принудить Селюка пойти на трансфер своего клиента. Так сказать "по собственному желанию" либо "по соглашению сторон", чтобы без неустойки и прочих выплат. Брать игрока на сборы или не брать - это право клуба. Заявлять в РПЛ или за молодежку - то же самое. Выпускать на поле или мариновать на лавке тоже. Селюк в любом случае ничего не выиграет от того, что его клиент будет терять в стоимости. И ФИФА с этим ничего сделать не сможет. Если Гогуа никому больше не нужен, значит ЦСКА правы, что не хотят видеть его в составе, тем более он легионер
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 июля в 16:25
Рабовладелец возмущён.
Ислам0926
Ислам0926 ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
01 июля в 16:21
Так он за счет Африки и живет
Leha-ha50
Leha-ha50
01 июля в 15:58
И зачем Витя его брал??? Получается , ни себе , ни людям.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 июля в 15:35
Селюк своего не упустит
Futurista
Futurista
01 июля в 15:24
Селюк седлает вороных коней...
112910415
112910415
01 июля в 14:45
а ведь сумеет Селюк поставить оппонентов на колено !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 июля в 14:39
Сколько таких селюков Гинер съел на завтрак не запивая?! Нашёл кого пугать!
VAN ARM
VAN ARM
01 июля в 14:30
торговец черным деревом в суде))))))))) забавно)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 июля в 14:29
Вот вроде и задрал Селюк всех своими неграми.
Но и ЦСКА тоже неправ. Не нужен игрок - скажите по человечески, выплатите неустойку или договоритесь по другому. Чего мурыжить человека.
И Селюк может пока залечь на дно, а потом сделать как говорит. И будет прав.
Я лично только порадуюсь, если хитроопых поставят на место.
Буду ждать новостей...
КЭТиК
КЭТиК
01 июля в 14:27
Чего грозить, нужно обращаться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 июля в 14:24
Из зала суда :
"Он обзывал нас расистами...и грозил Фифой...."
YVG
YVG
01 июля в 14:23
Давно пора это сделать.
Ironigor
Ironigor
01 июля в 14:21, ред.
Как бы кто к Дмитрию не относится, но сейчас он прав на все сто процентов. И это должны понимать в руководстве ЦСКА. Зря это они затеяли, с ФИФА заигрывать , они просто обяжут ЦСКА выплатить всё что должны будут по договору, а потом ещё будут судиться с Сеюком , себе дороже. Скупой заплатит трижды !!!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
01 июля в 14:17
Селюк он и в Африке селюк!!!!! Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт
oFANATo
oFANATo
01 июля в 14:14
Селюк, есть такая поговорка ....испугал ежа голой пяткой.))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
01 июля в 14:10, ред.
Селюк встал на защиту своих подопечных, а ведь начинал так:
Землянин
Землянин
01 июля в 14:10
Сезон ещё не начался, а интриги в самом разгаре 🎃
Serg_Diamond
Serg_Diamond
01 июля в 14:08, ред.
Пусть обращаются во Всемирную Лигу сексуальных реформ
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