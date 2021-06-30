«Локомотив» объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова

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вчера, 19:56

Пресс-служба «Локомотива» объявила об уходе из клуба голкипера , форварда Эдера и защитника .

Все игроки уходят из клуба в связи с истечением срока действия контракта.

Футбольный клуб «Локомотив» благодарит футболистов за годы, проведённые в составе железнодорожников, за большой вклад в победы команды, и желает удачи на футбольном пути.

Ранее команду покинул полузащитник Владислав Игнатьев.