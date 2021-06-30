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«Локомотив» объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова

вчера, 19:56

Пресс-служба «Локомотива» объявила об уходе из клуба голкипера Антона Коченкова, форварда Эдера и защитника Соломона Кверквелии.

Все игроки уходят из клуба в связи с истечением срока действия контракта.

Футбольный клуб «Локомотив» благодарит футболистов за годы, проведённые в составе железнодорожников, за большой вклад в победы команды, и желает удачи на футбольном пути.

Ранее команду покинул полузащитник Владислав Игнатьев.

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амурец
амурец
сегодня в 02:40
Кверкелия? странное решение Локомотива
gen.v3trov
gen.v3trov
сегодня в 01:03
Коченков хоть и был всю карьеру запасным вратарем, но когда выходил постоянно был надёжен, да и авторитетом пользовался в команде, частенько выручал в трудные моменты. Удачи ему в дальнейшей карьере, и хотелось бы уже увидеть в основе какого нибудь клуба рпл.
Особое уважение эдеру- чемпиону Европы за незабываемый победный сезон и победный гол в ворота Зенита. Да где то ему мастерства не хватала, и может, как нападающий забивал не часто, но он забил не один важный мяч, который оставлял Локо в борьбе. Спасибо ему за это
NEK2808
NEK2808
вчера в 23:03
Вот Кверквелия точно бы пригодился, но он человек Юрия Палыча и таким в ЛОКО теперь не место (
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:31
За Кверквелия очень спорно , а куда хоть уходит???
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