«Локомотив» объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова

Пресс-служба «Локомотива» объявила об уходе из клуба голкипера Антона Коченкова, форварда Эдера и защитника Соломона Кверквелии.
Все игроки уходят из клуба в связи с истечением срока действия контракта.
Футбольный клуб «Локомотив» благодарит футболистов за годы, проведённые в составе железнодорожников, за большой вклад в победы команды, и желает удачи на футбольном пути.
Ранее команду покинул полузащитник Владислав Игнатьев.
Особое уважение эдеру- чемпиону Европы за незабываемый победный сезон и победный гол в ворота Зенита. Да где то ему мастерства не хватала, и может, как нападающий забивал не часто, но он забил не один важный мяч, который оставлял Локо в борьбе. Спасибо ему за это
Особое уважение эдеру- чемпиону Европы за незабываемый победный сезон и победный гол в ворота Зенита. Да где то ему мастерства не хватала, и может, как нападающий забивал не часто, но он забил не один важный мяч, который оставлял Локо в борьбе. Спасибо ему за это