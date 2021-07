Полузащитник вернулся в «Сандерленд», сообщает пресс-служба английского клуба.

35-летний ирландский хавбек подписал с клубом контракт сроком на один год. Ранее Айден выступал за «Чарльтон» на правах аренды.

𝐍𝐨𝐰 𝐰𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧... 🧙‍♂️🪄



Aiden McGeady has returned to Sunderland, signing a new one-year deal at the Stadium of Light!



📝👇