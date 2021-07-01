Николич: «Уход Игнатьева из „Локомотива“ связан с новой стратегией клуба»

Главный тренер «Локомотива» рассказал, почему клуб принял решение расстаться с несколькими футболистами в межсезонье.

Уход Игнатьева связан в большей степени с новой стратегией клуба. Когда я пришел в «Локомотив», мы были одни из самых старых команд в лиге. Может, даже и самая старая. Сейчас будет одной из самых молодых. Надо сказать спасибо и Владу Игнатьеву, и Антону Коченкову, И Ведрану Чорлуке. Они все очень много дали клубу. Но им по 34, 35, 36 лет. Однажды наступает момент, когда нужно писать новую историю.

Что касается Антона Миранчука, он качественно провел первый сбор. Я доволен тем, как он отработал. Надо продолжать в том же духе. Он один из самых талантливых русских футболистов. Но я не тот человек, который будет делать ему скидки, из-за таланта и смотреть сквозь пальцы. Ему нужно реализовывать свой потенциал.

Уход Мухина? Думаю, это особенность российского трансферного рынка. Мухину могу пожелать только удачи. Как и Иосифову. У каждого свой путь. Я давно работаю главным тренером и у меня много примеров, когда молодые игроки спешат за деньгами. Были и хорошие случаи, но большинство плохие.