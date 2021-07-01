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Николич: «Уход Игнатьева из „Локомотива“ связан с новой стратегией клуба»

01 июля 2021, 14:48

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, почему клуб принял решение расстаться с несколькими футболистами в межсезонье.

Уход Игнатьева связан в большей степени с новой стратегией клуба. Когда я пришел в «Локомотив», мы были одни из самых старых команд в лиге. Может, даже и самая старая. Сейчас будет одной из самых молодых. Надо сказать спасибо и Владу Игнатьеву, и Антону Коченкову, И Ведрану Чорлуке. Они все очень много дали клубу. Но им по 34, 35, 36 лет. Однажды наступает момент, когда нужно писать новую историю.

Что касается Антона Миранчука, он качественно провел первый сбор. Я доволен тем, как он отработал. Надо продолжать в том же духе. Он один из самых талантливых русских футболистов. Но я не тот человек, который будет делать ему скидки, из-за таланта и смотреть сквозь пальцы. Ему нужно реализовывать свой потенциал.

Уход Мухина? Думаю, это особенность российского трансферного рынка. Мухину могу пожелать только удачи. Как и Иосифову. У каждого свой путь. Я давно работаю главным тренером и у меня много примеров, когда молодые игроки спешат за деньгами. Были и хорошие случаи, но большинство плохие.

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RamonCSKA
RamonCSKA ответ Doping87 (раскрыть)
01 июля в 17:08, ред.
Это особенность российского трансферного рынка
Остапчук 67
Остапчук 67
01 июля в 15:54
Нормальная такая ситуация
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 июля в 15:30
Он всю жизнь хотел паравозов тренировать!И причем бесплатно и за идею)))
ildar_3871
ildar_3871
01 июля в 15:07
Лукаку 28 , Рукаку 32 , играют еще нормально !)
Doping87
Doping87
01 июля в 14:57
Потеряли вы Мухина, так же как и Кварацхелию. Стратеги...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 июля в 14:53, ред.
Писарь истории...)))
Багаж Палыча иссякнет...выше 4-го места не подпрыгнет...

Упрекнул Мухина и Иосифова с спешке за деньгами.....
Можно подумать сам поспешил работать РПЛ только из-за любви к лиге....с детства....
Ironigor
Ironigor
01 июля в 14:50, ред.
Очень хочется увидеть что из себя представляет собой эта стратегия !!? Увидим в новом сезоне!!!
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