ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Химки» подписали 18-летнего хавбека «Чертаново» Соколова

сегодня, 11:38

Полузащитник «Чертаново» Артем Соколов перешел в «Химки». Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

«Всему „Чертаново“ — огромное спасибо! Для меня это не просто футбольная школа. Я приехал сюда из Якутска 10-летним ребенком и вырос именно здесь. „Чертаново“ — это семья, которая поддерживала и вкладывала в мое развитие силы и труд на протяжении многих лет. Нет слов, чтобы описать всю мою благодарность за то, кем я стал сегодня. Еще раз — огромное спасибо всем-всем-всем! Еще встретимся», — сказал Соколов.

В минувшем сезоне 18-летний хавбек сыграл в ФНЛ 14 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист. Также в его активе 11 голов в 25 матчах за юношеские сборные России.

Ранее «Химки» подписали полузащитника «Кайсериспора».

Все новости
ОфициальноЛиповой перебрался в «Крылья Советов»
Вчера, 22:28 ФотоКомментарии4
ОфициальноМасловский стал игроком «Енисея»
Вчера, 13:03 Комментарии1
Официально«Химки» подписали полузащитника «Кайсериспора»
Вчера, 01:08 Комментарии2
Официально«Динамо» объявило о трансфере Лаксальта из «Милана»
22 июня Комментарии18
Официально«Урал» подписал 19-летнего игрока «Иртыша»
22 июня ФотоКомментарии3
ОфициальноЭкс-хавбек «Спартака» Ташаев перешёл в «Ротор»
21 июня ФотоКомментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:47
Таланты из глубинки пробиваются на верх через Чертаново, а в академиях ТОП-клубов тренируются толко мажоры.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:09
Удачи ему и фарта!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:03
Чертаново поставщик классных игроков !!!
ProKop92
ProKop92
сегодня в 12:01
Главное не останавливаться в футбольном развитии и не брать за пример поведения всяких Дзюб, Кокориных и т.д.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:53
Для его возраста неплохо.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:46
Это правильное решение...
ОПС
ОПС
сегодня в 11:44
Пусть ему сопутствует удача.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100