«Химки» подписали 18-летнего хавбека «Чертаново» Соколова

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сегодня, 11:38

Полузащитник «Чертаново» перешел в «Химки». Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ .

«Всему „Чертаново“ — огромное спасибо! Для меня это не просто футбольная школа. Я приехал сюда из Якутска 10-летним ребенком и вырос именно здесь. „Чертаново“ — это семья, которая поддерживала и вкладывала в мое развитие силы и труд на протяжении многих лет. Нет слов, чтобы описать всю мою благодарность за то, кем я стал сегодня. Еще раз — огромное спасибо всем-всем-всем! Еще встретимся», — сказал Соколов.

В минувшем сезоне 18-летний хавбек сыграл в ФНЛ 14 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист. Также в его активе 11 голов в 25 матчах за юношеские сборные России.

Ранее «Химки» подписали полузащитника «Кайсериспора».