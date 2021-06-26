Подбельцев — игрок «Алании»

Пресс-служба «Алании» сообщает, что клуб подписал нападающего .

Последним клубом 28-летнего футболиста был «Факел».

Александр Подбельцев стал первым новичком нашей команды в это межсезонье.



28-летний центральный нападающий ранее выступал за СКА Ростов, «Балтику», «Афипс», «Чайку» и «Факел».



Добро пожаловать в красно-жёлтую семью, Саша! pic.twitter.com/WgtxbJ458o

ФК