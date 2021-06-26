Подбельцев — игрок «Алании»

Пресс-служба «Алании» сообщает, что клуб подписал нападающего Александра Подбельцева.
Последним клубом 28-летнего футболиста был «Факел».
Александр Подбельцев стал первым новичком нашей команды в это межсезонье.— ФК «Алания» (@fc_alania) June 26, 2021
28-летний центральный нападающий ранее выступал за СКА Ростов, «Балтику», «Афипс», «Чайку» и «Факел».
Добро пожаловать в красно-жёлтую семью, Саша! pic.twitter.com/WgtxbJ458o
Посмотрим что из этого получится. Удачи!!!
Посмотрим что из этого получится. Удачи!!!