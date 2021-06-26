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Подбельцев — игрок «Алании»

сегодня, 15:35

Пресс-служба «Алании» сообщает, что клуб подписал нападающего Александра Подбельцева.

Последним клубом 28-летнего футболиста был «Факел».

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:43, ред.
Очень большой вопрос, а нужен ли 28 летний игрок который перенёс операцию крестообразной связки и сыграл всего восемь матчей в прошлом сезоне??!
Посмотрим что из этого получится. Удачи!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:41
Удачи на новом месте...
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