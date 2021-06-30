«Рубин» объявил о подписании контракта с Владиславом Игнатьевым

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев подписал контракт с «Рубином». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Контракт с 34-летним футболистом подписан на один год.
Хавбек перешел в «Рубин» на правах свободного агента.
⚡️ ОФИЦИАЛЬНО ⚡️— «Рубин» Казань (@fcrk) June 30, 2021
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Владислав Игнатьев – в «Рубине»! ❤️💚
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Контракт с 34-летним игроком рассчитан на 1 год ✍🏻
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Владислав родился в Набережных Челнах. Играл за «Нефтехимик», «КАМАЗ», «Крылья Советов», «Кубань», «Краснодар» и «Локомотив». Также выступал за
сборную России! 🔝 pic.twitter.com/Pq2gSH3slR
В минувшем сезоне РПЛ Игнатьев провел 16 матчей, в которых забил три гола.
Ранее появилась информация, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может сменить Станислава Черчесова во главе сборной России.
А в Рубине Игнатьевых коллекционируют?
А в Рубине Игнатьевых коллекционируют?