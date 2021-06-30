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«Рубин» объявил о подписании контракта с Владиславом Игнатьевым

вчера, 16:33

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев подписал контракт с «Рубином». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Контракт с 34-летним футболистом подписан на один год.

Хавбек перешел в «Рубин» на правах свободного агента.

В минувшем сезоне РПЛ Игнатьев провел 16 матчей, в которых забил три гола.

Ранее появилась информация, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может сменить Станислава Черчесова во главе сборной России.

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Все комментарии
Chevengur
Chevengur
вчера в 22:59
У Рубина уже в привычку вошло среди свободных агентов перлы выискивать. Конечно в 34 года человек вряд ли на постоянной основе выходить будет, но в том же кубке или для замен может очень пригодится
Макар Чудра
Макар Чудра
вчера в 20:16
Помнится, в Реале собирали игроков по фамилии Диарра(журналисты шутили про Диаррею у Переса).

А в Рубине Игнатьевых коллекционируют?
Паровозов
Паровозов
вчера в 17:59
Удачи Владиславу, Рубину пользы ещё принесёт.
beefs
beefs
вчера в 17:13
еще пару лет может поиграть...
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 16:46
С возвращением домой !
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