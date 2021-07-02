Манчини: «Сборная Бельгии — одна из лучших команд в мире»

Главный тренер сборной Италии поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Евро-2020 против сборной Бельгии.

Мы будем играть в свой футбол, всегда с уважением относясь к команде, с которой соперничаем, так как имеем представление о том, насколько она сильна. Легких игр не бывает, как мы уже увидели на этом турнире.

Сборная Бельгии — безусловно одна из лучших команд в мире. Но это ничего не меняет, так как любая игра сложна на этой стадии турнира. Нам необходимо готовиться к одному конкретному матчу, каждый раз надеясь на то, что за ним у нас будет следующий. Знаем, что нам противостоит сильная команда, но также осознаем свои сильные стороны и умения.