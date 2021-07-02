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Манчини: «Сборная Бельгии — одна из лучших команд в мире»

02 июля 2021, 00:44
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Евро-2020 против сборной Бельгии.

Мы будем играть в свой футбол, всегда с уважением относясь к команде, с которой соперничаем, так как имеем представление о том, насколько она сильна. Легких игр не бывает, как мы уже увидели на этом турнире.

Сборная Бельгии — безусловно одна из лучших команд в мире. Но это ничего не меняет, так как любая игра сложна на этой стадии турнира. Нам необходимо готовиться к одному конкретному матчу, каждый раз надеясь на то, что за ним у нас будет следующий. Знаем, что нам противостоит сильная команда, но также осознаем свои сильные стороны и умения.

Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что Италия сразу бросится в атаку в предстоящей встрече.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
02 июля в 01:23
Первое место рейтинга, младенец поймет
mihaluch
mihaluch
02 июля в 01:14
Если Италия сразу бросится в атаку то проиграет.
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