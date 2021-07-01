Реднапп: «В РПЛ нужно сократить лимит на легионеров до четырёх»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» заявил, что в чемпионате России нужно ужесточить лимит на легионеров.

Что помешало России добраться хотя бы до плей-офф Евро? Я не знаю. Вам нужно сделать так, чтобы молодые футболисты получали хорошее спортивное образование и спокойно переходили во взрослый футбол. Развивайте молодежь!

У Шотландии была похожая проблема в последние годы: она не поставляла хороших юных игроков, но в этом году сборная вернулась на чемпионат Европы. Россия должна пойти по такому же пути. Может быть, нужно поменять правила, чтобы российские игроки в клубах получали больше времени.

Ужесточение лимита на легионеров — хорошая идея. Тогда российские футболисты будут чаще играть. Сейчас восемь иностранных игроков в заявке? Нужно сократить их количество до четырех. Дайте шанс молодым российским игрокам выходить на поле, набираться опыта.

В английской Премьер-лиге вообще нет лимита? Но у нас и нет нехватки молодых талантов. И наши юные игроки свободно уезжают за рубеж — к примеру, Санчо и Беллингхэм в дортмундской «Боруссии». Нужно давать молодым футболистам играть, только так они развиваются.