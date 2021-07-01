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Реднапп: «В РПЛ нужно сократить лимит на легионеров до четырёх»

01 июля 2021, 10:57

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп заявил, что в чемпионате России нужно ужесточить лимит на легионеров.

Что помешало России добраться хотя бы до плей-офф Евро? Я не знаю. Вам нужно сделать так, чтобы молодые футболисты получали хорошее спортивное образование и спокойно переходили во взрослый футбол. Развивайте молодежь!

У Шотландии была похожая проблема в последние годы: она не поставляла хороших юных игроков, но в этом году сборная вернулась на чемпионат Европы. Россия должна пойти по такому же пути. Может быть, нужно поменять правила, чтобы российские игроки в клубах получали больше времени.

Ужесточение лимита на легионеров — хорошая идея. Тогда российские футболисты будут чаще играть. Сейчас восемь иностранных игроков в заявке? Нужно сократить их количество до четырех. Дайте шанс молодым российским игрокам выходить на поле, набираться опыта.

В английской Премьер-лиге вообще нет лимита? Но у нас и нет нехватки молодых талантов. И наши юные игроки свободно уезжают за рубеж — к примеру, Санчо и Беллингхэм в дортмундской «Боруссии». Нужно давать молодым футболистам играть, только так они развиваются.

Также недавно Реднапп заявил, что не нужно винить главного тренера сборной России за результат на Евро-2020.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
02 июля в 08:04
Сразу видно,либо дурак,либо прикидывается.
alexamit
alexamit ответ Beekeeper (раскрыть)
01 июля в 23:12
Отменяй не отменяй-всё равно бегать не будут!Да и по воротам попадать тоже.
Павел Якунин
Павел Якунин ответ 13 RUS (раскрыть)
01 июля в 20:44
100% мои мысли.
bublikyo
bublikyo
01 июля в 20:43
Можно спросить ещё эксперта из США, он точно расскажет как выйти в плей-офф без смс и регистрации
13 RUS
13 RUS
01 июля в 20:28
И будут одни паленья из богатеньких семей пешеходить получая миллионы в месяц. Реднапп не в курсе какая дичь в наше футболе просто происходит
Павел Якунин
Павел Якунин ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
01 июля в 20:17, ред.
Как он оскорблял страну??? Он говорил про конкретного футболиста. Он давал ему шансы. И мотивировал. А что Павлюченко, как и большинство наших игроков с ленцой, это все знают. Харри знал, что Пав может лучше, но не мог он ставить постоянно в основу игрока без должного отношения к делу. Это губительно влияет на атмосферу в команде.
По итогу никто из наших игроков 2008 в Англии надолго не задержался. Кто виноват? Главным образом их лень. Травм у них серьёзных, слава богу, не было. По итогу Крауч оставил больший след в Премьер-лиге, чем Шава. А сравни их талант?
Так в чем виноват Реднапп?
Я надеюсь, Головин сделает хорошую карьеру в Европе. Тьфу-тьфу-тьфу.
Павел Якунин
Павел Якунин
01 июля в 20:09, ред.
Не понимает, увы, реалий российского футбола. Так будет только хуже. Он не может представить как объективно обстоят дела.
Обезжиренный
Обезжиренный
01 июля в 15:30
Британец для России дельного не скажет и хорошего не посоветует
xajaks
xajaks
01 июля в 15:16
Харри вроде не похож на дурака,а несёт ересь
Beekeeper
Beekeeper
01 июля в 15:01
Не нужно ужесточать лимит, а наоборот его отменять совсем, он мешает футболу. Если уж наши пешеходы не могут выиграть конкуренцию у срденего бразильца, то грош цена такому футболеру
vinjard
vinjard ответ lobsterdam (раскрыть)
01 июля в 14:55
Ну, это же очевидно он троллит этих... таким образом. Из-за этого лимита ещё хуже стали играть, хоть его ослабили и так он ещё предлагает обратно ещё сильнее ужесточить его. чтоб все смеялись когда в очередной раз с треском провалятся на турнире эта Сборнаяя. Все болели против этих миллионеров фины и датчане, а также прикалывались с них кому ни лень.
Doping87
Doping87
01 июля в 14:52
Если так сделать, то можно даже не летать ни на какие Еврокубки.
vinjard
vinjard
01 июля в 14:43
Походу он так прикалывается или троллит эту Сборнаяю😂
3ton
3ton ответ Igor P 3 (раскрыть)
01 июля в 14:41
При чем тут деньги 🤣🤣🤣
Разные вещи ))
STVA 1
STVA 1
01 июля в 14:17
Этот то чего лезет!
lobsterdam
lobsterdam
01 июля в 14:00
старый алкаш пробудился от многолетнего забвения и почему-то озаботился рпл, к чему бы это?
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Александр Валяев (раскрыть)
01 июля в 13:55
Конечно нужно отменить лимит !
В РПЛ должны играть только Россияне и тогда все наладится, молодежь начнет расти профессионально, а не мыкаться по дублям !
Играли же до 90-годов только граждане России и ничего - Камышинский Текстильщик и МЮ обыгрывал !
nikoladolgov
nikoladolgov
01 июля в 13:50
Похоже Реднапп новый главный тренер сборной России !
Ванечка
Ванечка
01 июля в 13:32
Ну ну...а может вообще до 2 игроков....
Kosmos58
Kosmos58
01 июля в 13:29
Реднапушка, говоришь Ссаламыч не виноват?
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter
01 июля в 13:28
Правильно.также считают Гвардиола и Зидан
Igor P 3
Igor P 3
01 июля в 13:27
Лигу сокращать нужно однозначно. А зарплату футболерам платить по принципу: оклад + премия. добился успехов? есть результат личный или командный? получай свой миллион. нет результата? получи 50 тыщ. деревянных в месяц и не жалуйся. не нравится? вали заграницу. ага, ждут там тебя деревянного. а им сейчас платят миллионы за согласие выступать за клуб, какой им смысл расти и выкладываться в каждом матче?
112910415
112910415
01 июля в 13:26
маэстро предельно далёк от наших реалий, увы
Александр Валяев
Александр Валяев
01 июля в 12:55
Зачем мусолить тему, нужно убрать его. Он мешает конкуренции, нужно развивать спортивные школы, стадионы и т.п.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Джон Иванов 2 (раскрыть)
01 июля в 12:35
Правильно, нужно эти барыши им ограничить и сразу стимул появится развиваться.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
01 июля в 12:34
В АПЛ может и нет лимита, но получить рабочую визу иностранному футболисту в Англии очень сложно, там ты должен быть практически готовой звездой.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
01 июля в 12:07
А ещё нужно сократить РПЛ до 8-10 клубов.
Тогда не будет проходных матчей .
Да и ФНЛ тоже стоит значительно уменьшить.
Или разделить ее по территориальному принципу.
Garrincha58
Garrincha58
01 июля в 11:58
а его какое вреднапское дело сиди и давай советы в своём АПЛе
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
01 июля в 11:58
Может быть это и верно, но главная проблема то не в этом, наши недоигроки привыкли получать огромные барыши, а не зарабатывать, поэтому никуда уезжать не хотят, зачем за гораздо меньшую сумму еще и больше работать над собой, чтобы вырасти в хорошего игрока
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
01 июля в 11:54
Не работает лимит у нас. Игрок с паспортом просит себе зарплату больше. Толку от того, что он играет в основе, если нет конкуренции. И с такой заплатой ему не надо биться ради перехода в топ-клуб.
Это не Чехия или Болгария, где клубы платят маленькие по футбольным меркам зарплаты.
Лимит надо отменять, будет выше конкуренция, игрок с паспортом будет биться за свою зарплату.
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