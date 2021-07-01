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Директор «Ювентуса»: «Никаких предпосылок для ухода Роналду из клуба нет»

01 июля 2021, 16:26

Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду в команде.

Никаких сигналов [об уходе] от Роналду не было. Появлялась информация о его трансфере, но со стороны «Ювентуса» никаких предпосылок к этому нет.

Речь идет об игроке, который провел 44 матча и забил 36 голов. Цифры иногда скрывают много истин. Мы очень рады, что Криштиану Роналду, как только закончит отдыхать, присоединится к команде.

Ранее сообщалось, что агент Роналду встретится с «Ювентусом», чтобы обсудить будущее игрока.

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Все комментарии
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
01 июля в 21:20
Да Дырялду никуда и не уйдет с такой зарплатой норма он доит мешковину
juvenale
juvenale
01 июля в 18:05
Жаль...значит Аллегри еще сезон не сможет строить командную игру....а этот будет рекорды ставить для себя любимого
Октябрь 1917
Октябрь 1917
01 июля в 17:47
Неужели он остаётся?
Ironigor
Ironigor ответ RamonCSKA (раскрыть)
01 июля в 17:29
Да уже сутки. )))
Старый добрый Валерон
Старый добрый Валерон
01 июля в 17:25, ред.
Конечно никаких предпосылок...откуда им взяться если на него даже бесплатно никто не претендует ? Португалку уже просто за жратву не готовы взять...как говорили в мультике "беЗдвоЗЩдмездно, то есть даром". Даже после прямых слов Макса Аллегри о том что Ювентус в заложниках у португальской давалки не появилось притона проявившего интерес к престарелой марроканской эскортнице. Говорит это лишь о том что Неуловимый португальский Джо поэтому и неуловим...потому что на$@й никому не нужен.
swed27
swed27
01 июля в 17:14
Мечта Лапорты так и останется мечтой
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Ironigor (раскрыть)
01 июля в 17:07, ред.
Месси свободный агент
Человек без клуба....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 июля в 16:57
Хотелось бы его в МЮ ещё на сезон увидеть.
Ironigor
Ironigor
01 июля в 16:48
Что Рон , что Месси никуда и не ушли бы.
Просто слухи Слухи СЛУХИ вокруг гениев футбола ⚽ !!!
STVA 1
STVA 1
01 июля в 16:37
Куда ему иттить то)))
Leha-ha50
Leha-ha50
01 июля в 16:34
Может и ушел бы , но кто ж осилит его запросы .... разве что ПСЖ???
VeniaminS
VeniaminS
01 июля в 16:32
Увеличат сумму контракта и все будет ОК.
КЭТиК
КЭТиК
01 июля в 16:27
Договорятся похоже еще на сезон.
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