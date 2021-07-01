Директор «Ювентуса»: «Никаких предпосылок для ухода Роналду из клуба нет»

Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини высказался о будущем нападающего в команде.

Никаких сигналов [об уходе] от Роналду не было. Появлялась информация о его трансфере, но со стороны «Ювентуса» никаких предпосылок к этому нет.

Речь идет об игроке, который провел 44 матча и забил 36 голов. Цифры иногда скрывают много истин. Мы очень рады, что Криштиану Роналду, как только закончит отдыхать, присоединится к команде.