Хави: «Если однажды я понадоблюсь „Барселоне“, я приду на помощь»

Бывший капитан «Барселоны» Хави поделился мнением о ситуации с контрактом , а также о возможной работе в каталонском клубе в будущем.

Надеюсь, через несколько дней будет объявлено о продлении контракта с Месси. Я думаю, что Лео и клуб, очевидно, тоже этого хотят.

Могу ли я возглавить «Барселону»? Я желаю всего наилучшего для «Барселоны», и, если однажды я понадоблюсь клубу, я приду на помощь. Но я всегда с уважением относился к Куману.