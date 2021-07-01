Хави: «Если однажды я понадоблюсь „Барселоне“, я приду на помощь»

Бывший капитан «Барселоны» Хави поделился мнением о ситуации с контрактом Лионеля Месси, а также о возможной работе в каталонском клубе в будущем.
Надеюсь, через несколько дней будет объявлено о продлении контракта с Месси. Я думаю, что Лео и клуб, очевидно, тоже этого хотят.
Могу ли я возглавить «Барселону»? Я желаю всего наилучшего для «Барселоны», и, если однажды я понадоблюсь клубу, я приду на помощь. Но я всегда с уважением относился к Куману.
Ранее Хави заявлял, что готовится к тому, чтобы стать тренером «Барселоны».