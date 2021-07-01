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Хави: «Если однажды я понадоблюсь „Барселоне“, я приду на помощь»

01 июля 2021, 22:37

Бывший капитан «Барселоны» Хави поделился мнением о ситуации с контрактом Лионеля Месси, а также о возможной работе в каталонском клубе в будущем.

Надеюсь, через несколько дней будет объявлено о продлении контракта с Месси. Я думаю, что Лео и клуб, очевидно, тоже этого хотят.

Могу ли я возглавить «Барселону»? Я желаю всего наилучшего для «Барселоны», и, если однажды я понадоблюсь клубу, я приду на помощь. Но я всегда с уважением относился к Куману.

Ранее Хави заявлял, что готовится к тому, чтобы стать тренером «Барселоны».

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ЮЗИК
ЮЗИК
01 июля в 23:30
Когда-нибудь это состоится
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 июля в 22:54
Врятли уже понадобишься!
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