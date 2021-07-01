Мартинес: «Италия будет атаковать с самой первой секунды»

Главный тренер сборной Бельгии порассуждал о предстоящем матче против команды Италии в 1/4 финала Евро-2020.

Италия будет атаковать с самой первой секунды. Она будет играть динамично и целеустремленно. Но каждый наш игрок знает свою задачу на поле. Хотя в матче с Португалией мы могли бы показать и более последовательный футбол. Впрочем, на этой стадии турнира обычно не бывает настолько физически затратных, выматывающих матчей. К счастью, у нас есть достаточное количество дней, чтобы восстановиться и подготовиться к следующей игре.

Сборную Италии вот уже 31 матч никто не может обыграть. И этого не произойдет, если у вас не очень хорошо подготовленная команда. Перед матчем со сборной Португалии мы постоянно спрашивали себя, сможем ли победить действующего обладателя титула и победителя Лиги Наций. Мы сумели. Теперь же задаемся вопросом, как обыграть такую талантливую и прекрасно организованную команду, как сборная Италии.