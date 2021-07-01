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Мартинес: «Италия будет атаковать с самой первой секунды»

01 июля 2021, 12:58
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес порассуждал о предстоящем матче против команды Италии в 1/4 финала Евро-2020.

Италия будет атаковать с самой первой секунды. Она будет играть динамично и целеустремленно. Но каждый наш игрок знает свою задачу на поле. Хотя в матче с Португалией мы могли бы показать и более последовательный футбол. Впрочем, на этой стадии турнира обычно не бывает настолько физически затратных, выматывающих матчей. К счастью, у нас есть достаточное количество дней, чтобы восстановиться и подготовиться к следующей игре.

Сборную Италии вот уже 31 матч никто не может обыграть. И этого не произойдет, если у вас не очень хорошо подготовленная команда. Перед матчем со сборной Португалии мы постоянно спрашивали себя, сможем ли победить действующего обладателя титула и победителя Лиги Наций. Мы сумели. Теперь же задаемся вопросом, как обыграть такую талантливую и прекрасно организованную команду, как сборная Италии.

Ранее Мартинес сообщил о состоянии здоровья Де Брюйне и Азара.

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo
01 июля в 19:35
Скрытый финал
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 июля в 14:48
Атакуй не атакуй всё равно поставлю на Бельгию! 😜🤣
sir_Alex
sir_Alex
01 июля в 13:52
Надеюсь, что тягомотины, как в матче с португальцами, не будет.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 июля в 13:39
Тут многое и от Бельгии зависит, команда очень неровно играет, но тут может и собраться.
Очень интересное противостояние нас ожидает .
Ждемс.
Ironigor
Ironigor
01 июля в 13:31
Только Италия и только Победа ✌!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 июля в 13:25
На второй и третьей секунде забьёт....самый быстрый дубль...
Artemon9
Artemon9
01 июля в 13:19
Forza Italia
Mangur
Mangur
01 июля в 13:15
Гловное не с первой а до последней
КЭТиК
КЭТиК
01 июля в 13:14
Это Бельгия будет атаковать.
Djebrael
Djebrael
01 июля в 13:11
Тяжело будет Бельгийцам
VeniaminS
VeniaminS
01 июля в 13:01
Надо быть готовым.
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