Пресс-служба «Брайтона» сообщает, что «Зальцбург» оформил перманентную сделку по трансферу защитника Бернардо.

В минувшем сезоне бразильский футболист выступал за клуб на правах аренды.

✍ Defender Bernardo has joined @RedBullSalzburg on a permanent deal, subject to international clearance.



