Санчо в МЮ, новые вызовы для лидеров Голландии. Топ-трансферы участников Евро-2020, которые вы могли пропустить

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вчера, 15:27

Свободные агенты рулят!

Джейдон Санчо (Англия) — из «Боруссии Д» в «Манчестер Юнайтед» за 85 млн евро

Новость последнего часа: дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед», официально подтвердив сумму компенсации — 85 миллионов евро. Переезд дико талантливого и все еще очень молодого футболиста на родину после трех убедительных сезонов в Бундеслиге был ожидаемым, как и выбор в пользу МЮ : «Красные Дьяволы» пытались заполучить Джейдона на протяжении нескольких трансферных окон и, наконец, воплотили в реальность давно задуманное.

С нетерпением ждем старта нового сезона АПЛ , чтобы посмотреть на горячую атаку манкунианцев — Санчо, Рэшфорд и Гринвуд должны зажечь при поддержке более опытных Бруну Фернандеша и Эдинсона Кавани. Дополнительными интригами обрастает и следующее дерби Манчестера, ведь звездный новичок «Юнайтед» перед отъездом в Германию провел два года в академии «Сити», но так и не получил шанса себя проявить в главной команде.

Санчо на Евро-2020: Гарет Саутгейт делает ставку на других футболистов в атаке. Джейдон получил всего лишь несколько минут в концовке матча с Чехией (вышел на замену на 84-й минуте).

Ешко Гвардиол (Хорватия) — из «Динамо Загреб» в «РБ Лейпциг» за 18 млн евро

О переходе хорватского защитника в «РБ Лейпциг» было объявлено еще в сентябре прошлого года, за это время можно было забыть, что Гвардиол начнет новый сезон в Германии. Ешко всего 19 лет, а он уже успел проявить себя в матчах за загребское «Динамо» и сборную Хорватии. В «РБ Лейпциг» защитник по прозвищу Пеп призван заменить ушедших на повышение Упамекано («Бавария») и Конате («Ливерпуль»).

Гвардиол на Евро-2020: играл в стартовом составе сборной Хорватии во всех четырех матчах на позиции левого защитника. Универсальный парень готов сыграть на любой позиции в обороне, но в «РБ Лейпциг» на Гвардиола рассчитывают в центре защиты, где он отыграл большинство матчей в своей карьере.

Майк Меньян (Франция) — из «Лилля» в «Милан» за 16 млн евро

Уроженцу Французской Гвианы уже 25 лет, но настоящий прорыв в карьере Майка случился в прошедшем сезоне. Надежная игра Меньяна — один из залогов сенсационного чемпионства «Лилля», вратарь провел 21 сухой матч в Лиге 1, превзошел по этому показателю всех коллег из топ-лиг. «Милан» подписал француза, когда очередные переговоры с Доннаруммой обернулись сущим кошмаром. «Россонери» видят в Меньяне «нового Эдуара Менди».

Меньян на Евро-2020: не сыграл ни минуты, был дублером Уго Льориса. Не исключено, что Дешам или следующий главный тренер «Трехцветных» задумается о смене первого номера сборной. Меньян — кандидат №1 на смену Льорису.

Давид Алаба (Австрия) — из «Баварии» в «Реал» как свободный агент

Давид Алаба еще в прошлом году решил, что покинет «Баварию» и примет новый вызов. Австриец выбирал из нескольких топ-клубов, но самым убедительным на переговорах оказался Флорентино Перес. Говорят, стороны ударили по рукам еще в январе, но «Реал» объявил о переходе Давида накануне Евро. Учитывая, что Серхио Рамос уже покинул «Королевский клуб», а Рафаэль Варан хочет сменить обстановку, новичок сходу рискует получить главную роль в обороне «Мадрида».

Алаба на Евро-2020: гордо носил капитанскую повязку сборной Австрии и по ходу матчей безбожно менял позиции и амплуа, лишь бы приносить пользу команде. Сделал две результативные передачи, а третьей Алабу лишил VAR : именно он скидывал мяч на Арнаутовича, когда тот распечатал ворота итальянцев из небольшого офсайда.

Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды) — из «Ливерпуля» в ПСЖ как свободный агент

Джинни уходил из «Ливерпуля» со слезами на глазах. Вейналдума ждали в «Барселоне», но ПСЖ перехватил находчивого полузащитника и заключил с ним контракт до 2024 года. Нет сомнений, что голландец станет важной персоной в средней линии французского клуба и поможет «Пари Сен-Жермен» вернуть чемпионство. Кроме того, победный опыт Джорджиньо должен помочь в Лиге чемпионов, на что особенно рассчитывают.

Вейналдум на Евро-2020: капитан и лидер «Оранжевых» на турнире, забил 3 гола на групповой стадии, а в 1/8 финала чехи мудро выключили Джинни из игры, и игра Голландии развалилась.

Мемфис Депай (Нидерланды) — из «Лиона» в «Барселону» как свободный агент

Этот трансфер мог состояться еще прошлым летом. Депай уже пробовал себя в абсолютном топ-клубе, но заиграть в «Манчестер Юнайтед» не сумел, зато стал первым парнем «Лиона» и заслужил еще один будоражащий вызов. Рональд Куман хотел заполучить соотечественника сразу, как только стал тренером «Барсы», но в 2020-м это провернуть не удалось, зато теперь Мемфис достался каталонцам в статусе свободного агента. Вместе с Месси или вместо Месси?

Депай на Евро-2020: старался выглядеть лидером сборной Нидерландов, но в полной мере это удалось только в игре с Северной Македонией. Австрийцам забил с пенальти, а в решающей игре с Чехией ничем не запомнился.

Хакан Чалханоглу (Турция) — из «Милана» в «Интер» как свободный агент

Турецкий полузащитник отыграл четыре года за «Милан», а теперь продолжит карьеру в «Интере», что вряд ли добавит ему популярности в городе, пусть даже между миланскими клубами нет ненависти за гранью соперничества. «Россонери» предлагали Хакану остаться, но он отклонил все предложения и подался к соседям, с которыми уже собирается защищать Скудетто.

Чалханоглу на Евро-2020: Турция стала худшей командой Евро-2020, а Чалханоглу не сумел склеить игру своей команды в атаке. Голевая передача на Кахведжи (единственный гол Турции на Евро) выглядит слабым утешением.

Эрик Гарсия (Испания) — из «Манчестер Сити» в «Барселону» как свободный агент

Эрик Гарсия надеется повторить путь Жерара Пике: воспитанник «Ла Масии» в 16 лет перебрался в Манчестер (в «Сити», а не в «Юнайтед», в отличие от старшего товарища), а в 20 возвращается в «Барселону», где ему пообещали больше игрового времени и возможность играть в родном городе. Эрика ждет большое будущее, если ему помогут правильно развиться.

Гарсия на Евро-2020: думали, что едет на турнир по чудной прихоти Луиса Энрике, но Гарсия еще и место в основе завоевал по ходу Евро: отыграл по 70 минут в матчах против Словакии и Хорватии, готовится выступить в четвертьфинале.