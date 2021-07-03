Доннарумма: «Матч казался бесконечным, он просто не заканчивался!»

Вратарь сборной Италии прокомментировал победу над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала Евро-2020.

Эта игра казалась бесконечной, она просто не заканчивалась! У нас необыкновенный коллектив, мы заслужили это и теперь будем играть в полуфинале, медленно приближаясь к нашей цели.

Я всегда стараюсь помогать команде. Я взволнован, так как это мой первый крупный турнир, и я просто хочу добиться максимального результата в сборной Италии.

Мы были немного рассержены в раздевалке [после пропущенного гола], но сразу успокоились, так как впереди были еще 45 минут, и мы не могли тратить на это свои силы. У нас были возможности увеличить преимущество, но самое главное — это выход в полуфинал. Эта сборная Италии необычайна, мы можем бороться с кем угодно.