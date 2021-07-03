Доннарумма: «Матч казался бесконечным, он просто не заканчивался!»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала Евро-2020.
Эта игра казалась бесконечной, она просто не заканчивалась! У нас необыкновенный коллектив, мы заслужили это и теперь будем играть в полуфинале, медленно приближаясь к нашей цели.
Я всегда стараюсь помогать команде. Я взволнован, так как это мой первый крупный турнир, и я просто хочу добиться максимального результата в сборной Италии.
Мы были немного рассержены в раздевалке [после пропущенного гола], но сразу успокоились, так как впереди были еще 45 минут, и мы не могли тратить на это свои силы. У нас были возможности увеличить преимущество, но самое главное — это выход в полуфинал. Эта сборная Италии необычайна, мы можем бороться с кем угодно.
Доннарумма ни в одном матче за национальную команду не пропускал больше одного гола, проведя в футболке «Скуадра Адзурры» 31 игру.