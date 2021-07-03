Де Брюйне: «Думаю, мы перепробовали всё, чтобы обыграть Италию»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии прокомментировал поражение от Италии (1:2) в матче 1/4 финала Евро-2020.

Думаю, мы перепробовали всё, чтобы выиграть этот матч. Соперник забил фантастический гол, но первый мяч, возможно, был следствием нашей ошибки. Итальянцы больше владели мячом, который, к сожалению, не хотел идти в ворота соперников. Вылет из турнира — это всегда разочарование.

Лично для меня это были 4-5 странных недель. Но я хочу отдельно поблагодарить медперсонал. Это чудо, что я сыграл сегодня, потому что мой голеностоп точно был повреждён. Но я чувствовал, что должен сыграть за свою страну сегодня. Очень жаль, что я не мог сделать большего.