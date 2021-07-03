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Де Брюйне: «Думаю, мы перепробовали всё, чтобы обыграть Италию»

03 июля 2021, 02:28
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне прокомментировал поражение от Италии (1:2) в матче 1/4 финала Евро-2020.

Думаю, мы перепробовали всё, чтобы выиграть этот матч. Соперник забил фантастический гол, но первый мяч, возможно, был следствием нашей ошибки. Итальянцы больше владели мячом, который, к сожалению, не хотел идти в ворота соперников. Вылет из турнира — это всегда разочарование.

Лично для меня это были 4-5 странных недель. Но я хочу отдельно поблагодарить медперсонал. Это чудо, что я сыграл сегодня, потому что мой голеностоп точно был повреждён. Но я чувствовал, что должен сыграть за свою страну сегодня. Очень жаль, что я не мог сделать большего.

Во время этого матча тяжёлую травму получил защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола, который может пропустить около 12 месяцев.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
03 июля в 10:48
даже судей
ДСА
ДСА
03 июля в 06:29
Италия оказалась сильнее.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
03 июля в 06:16
Победил сильнейший.
swed27
swed27
03 июля в 03:52
Сегодняшнюю Италию обыграть не так просто
Землянин
Землянин
03 июля в 03:19
С Дебрюйне не могут справиться и грубо нарушают правила, что в ЛЧ, что на Евро, очень жаль
mihaluch
mihaluch
03 июля в 02:52
Было много сделано но не всё.
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