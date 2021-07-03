«Краснодар» интересуется Джованни Симеоне

Руководство «Краснодара» намерено усилить состав команды форвардом «Кальяри» Джованни Симеоне, пишет Footmercato.
Впрочем, на игрока также претендует целый ряд европейских клубов: «Торино», «Сампдория», «Сельта».
Что касается аргентинца, то он бы хотел перебраться в «Марсель». Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к Симеоне.
Я сейчас не деньги имею ввиду, этого добра и в Европе навалом.
А перспективами постоянно играть в Еврокубках (чтобы быть всё время на виду у тренера сборной), хорошими жилищными условиями для семьи футболиста, ну и, наконец, стиль игры самой команды должен подходить футболисту и нравиться ему.
Иначе дела не будет. (Как писал И.А.Крылов: "И выйдет из него не дело, а только мука...")
Себастьян Дриусси в "Зените" - яркий тому пример!
Я сейчас не деньги имею ввиду, этого добра и в Европе навалом.
А перспективами постоянно играть в Еврокубках (чтобы быть всё время на виду у тренера сборной), хорошими жилищными условиями для семьи футболиста, ну и, наконец, стиль игры самой команды должен подходить футболисту и нравиться ему.
Иначе дела не будет. (Как писал И.А.Крылов: "И выйдет из него не дело, а только мука...")
Себастьян Дриусси в "Зените" - яркий тому пример!