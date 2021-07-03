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«Краснодар» интересуется Джованни Симеоне

03 июля 2021, 09:23

Руководство «Краснодара» намерено усилить состав команды форвардом «Кальяри» Джованни Симеоне, пишет Footmercato.

Впрочем, на игрока также претендует целый ряд европейских клубов: «Торино», «Сампдория», «Сельта».

Что касается аргентинца, то он бы хотел перебраться в «Марсель». Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к Симеоне.

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Кобася
Кобася ответ Хиромант (раскрыть)
05 июля в 10:28
Пример чего? Как он нисмотря на все Вами описанное из-за денег один фиг поехал в зенит? :)) 21ый век на дворе, все замечательно и классно, но деньги правят балом. И только сверх топы могут себе позволить выбирать уже по другим факторам.
gen.v3trov
gen.v3trov ответ евгений арабов (раскрыть)
04 июля в 10:24
Спецы есть везде и по всем аспектам ;)
евгений арабов
евгений арабов
04 июля в 02:41
Я смотрю тут одни спецы по траншам
Хиромант
Хиромант
03 июля в 17:17
Интересоваться мало, надо ещё и чем-то заинтересовать игрока!

Я сейчас не деньги имею ввиду, этого добра и в Европе навалом.

А перспективами постоянно играть в Еврокубках (чтобы быть всё время на виду у тренера сборной), хорошими жилищными условиями для семьи футболиста, ну и, наконец, стиль игры самой команды должен подходить футболисту и нравиться ему.

Иначе дела не будет. (Как писал И.А.Крылов: "И выйдет из него не дело, а только мука...")

Себастьян Дриусси в "Зените" - яркий тому пример!
Ayawrik
Ayawrik ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
03 июля в 16:33
    pomor45
    pomor45
    03 июля в 15:03
    Интересоваться надо тем виноградом, который ты можешь достать.
    АлексАлекс
    АлексАлекс
    03 июля в 11:15
    Краснодар плюшевый, Симеоне туда не пойдет, даже младший
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    03 июля в 09:24
    Симеоне к быкам не пойдёт!
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