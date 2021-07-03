«Краснодар» интересуется Джованни Симеоне

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03 июля 2021, 09:23

Руководство «Краснодара» намерено усилить состав команды форвардом «Кальяри» , пишет Footmercato.

Впрочем, на игрока также претендует целый ряд европейских клубов: «Торино», «Сампдория», «Сельта».

Что касается аргентинца, то он бы хотел перебраться в «Марсель». Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к Симеоне.