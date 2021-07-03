Сёмин: «У сборной Украины есть свои козыри для того, чтобы обыграть Англию»

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии.

У сборной Украины есть свои козыри для того, чтобы обыграть Англию. Им нужно показать свою лучшую игру и характер сегодня. Лидеры должны проявить себя в этом матче. Я считаю, что Малиновский и Зинченко — ключевые игроки в сборной. Именно они должны брать игру на себя.

Англия не является тем соперником, которого невозможно обыграть. Англичанам очень сложно даются забитые мячи на этом чемпионате. Уверен, что Андрей Шевченко правильно настроит ребят на игру, даст им заряд эмоций. Думаю, что мы увидим матч двух равных команд.