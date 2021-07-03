Сёмин: «У сборной Украины есть свои козыри для того, чтобы обыграть Англию»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии.
У сборной Украины есть свои козыри для того, чтобы обыграть Англию. Им нужно показать свою лучшую игру и характер сегодня. Лидеры должны проявить себя в этом матче. Я считаю, что Малиновский и Зинченко — ключевые игроки в сборной. Именно они должны брать игру на себя.
Англия не является тем соперником, которого невозможно обыграть. Англичанам очень сложно даются забитые мячи на этом чемпионате. Уверен, что Андрей Шевченко правильно настроит ребят на игру, даст им заряд эмоций. Думаю, что мы увидим матч двух равных команд.
Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо дал прогноз на эту встречу.
Тут сказывается не только то что Англия классом выше, но и фактор того что в плане формы и готовности Англия лучше на данный момент.
Украина, не смотря на в целом весьма достойную игру, не показала той игры что показали те же Швейцария и Чехия, а тем более Дания. Тут даже подловить Англию на ошибке будет
очень сложно - она пока ни разу не пропустила в финальной части Евро-2020.
При этом Англия не показывает сверх хорошую игру, у неё есть проблемы. Думаю что самый реальный шанс заключается в нулевой ничьей и дальнейшем дополнительном времени с серией пенальти, там будет больше фактора случайности, так что Украина может реализовать один шанс и сохранить победный счёт в дополнительное время или же испытать удачу в серии пенальти. Ещё есть вариант с тем чтобы забить один мяч в основное время и успешно засушить. Конечно это всё будет сделать очень непросто, Англия уже играет лучше чем в групповом этапе, и она в принципе значительно сильнее Украины. Но у украинцев есть реальный шанс достойно выступить в матче с одним из фаворитов турнире, и по совместительству одной из сильнейших сборных в мире. Сможет ли она это сделать? Думаю что да, не смотря на поражение. Сюрпризы, впрочем, не особенно редки на таких турнирах, возможно сборная Украины сможет стать одной из сборных-героий этого турнира, пока что на этот титул она не наработала, всё-таки сделано было хоть и много, но не сверх много.
А Англии надо побеждать в основное время, в крайнем случае после дополнительного времени или серии пенальти, непроход дальше будет очень большим провалом.
Тут сказывается не только то что Англия классом выше, но и фактор того что в плане формы и готовности Англия лучше на данный момент.
Украина, не смотря на в целом весьма достойную игру, не показала той игры что показали те же Швейцария и Чехия, а тем более Дания. Тут даже подловить Англию на ошибке будет
очень сложно - она пока ни разу не пропустила в финальной части Евро-2020.
При этом Англия не показывает сверх хорошую игру, у неё есть проблемы. Думаю что самый реальный шанс заключается в нулевой ничьей и дальнейшем дополнительном времени с серией пенальти, там будет больше фактора случайности, так что Украина может реализовать один шанс и сохранить победный счёт в дополнительное время или же испытать удачу в серии пенальти. Ещё есть вариант с тем чтобы забить один мяч в основное время и успешно засушить. Конечно это всё будет сделать очень непросто, Англия уже играет лучше чем в групповом этапе, и она в принципе значительно сильнее Украины. Но у украинцев есть реальный шанс достойно выступить в матче с одним из фаворитов турнире, и по совместительству одной из сильнейших сборных в мире. Сможет ли она это сделать? Думаю что да, не смотря на поражение. Сюрпризы, впрочем, не особенно редки на таких турнирах, возможно сборная Украины сможет стать одной из сборных-героий этого турнира, пока что на этот титул она не наработала, всё-таки сделано было хоть и много, но не сверх много.
А Англии надо побеждать в основное время, в крайнем случае после дополнительного времени или серии пенальти, непроход дальше будет очень большим провалом.