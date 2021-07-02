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Дм. Черышев: «Карпин — единственный, кто готов возглавить сборную России»

02 июля 2021, 22:18

Российский тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о будущем наставника сборной России Станислава Черчесова.

Почему Черчесов не встретился с руководством РФС? Наверное, есть другие дела. Мы же не знаем, какие у Дюкова дела. Скоро начнется чемпионат, есть и другие конференции, собрания. Черчесов должен был проанализировать и дать конкретный ответ по тому чемпионату, который он провел с командой. Но должно пройти какое-то время, чтобы мы все успокоились и проанализировали это. Это не один-два дня.

Сейчас роль главного тренера расстрельная. Нет времени на раскачку, через полтора месяца у нас отборочная игра, команда должна быть готова. Если вдруг новый тренер придет, кого он возьмет? Я считаю, что Карпин это единственная кандидатура, которая готова сейчас возглавить нашу национальную сборную.

Ранее стало известно условие, при котором Черчесов будет уволен из сборной России.

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Все комментарии
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
03 июля в 12:59
Потому что сливали всем богатеньким клубам, денежка нужна, так как фк Ростов в минусе большом. Каждый клуб выживает как может. А будь там Карпин или другой тренер, от них ничего не зависит, все будут выполнять требования руководства.
Ironigor
Ironigor ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
03 июля в 12:13
Добрый день. Чтобы ответить на ваш вопрос нужно быть как минимум внутри команды или приблежённым к руководству клуба. Очень много нюансов может быть которые повлияли на то или иное поведение команды. А я всего лишь высказал свою точку зрения в отношении Карпина и сборной. Спасибо за понимание.
протон1
протон1
03 июля в 09:44
сомневаюсь в карпине. все знаем как 11 лет спартак так и не сумел к чемпионству привести и был уволен. шило на мыло менять
Аксинья
Аксинья
03 июля в 05:35
Дима, Валера может возглавить, но не готов поскольку его и в "Ростове" неплохо кормят, да и личные отношения с руководством нашего футбола не особо дружественные ))
pwvku3m5xubg
pwvku3m5xubg
03 июля в 05:29
Меня удивляет то,что многие эксперты говорят мол... мало времени до матча с Хорватией и сборов!!! Здравствуйте приехали.... Начнём с того,что всегда когда чётные года 2004,2006,2008,2010,2012,2014,2016,2018 всегда после крупных турниров,многих тренеров увольняют летом... а уже в начале осени-новый отборочный турнир.... Какое блин "мало времени"!!! Это не клубные тренеры,где контракты,игроки.... Это тренер сборной...соответственно у каждого своё видение игры,игроки и тд!!! Можно подумать у России-тики таки сейчас,что за бред... Что далеко идти Лёв.... отбор не отбор.... сказал: Мюллер,Хумельс,Боатенг не будут приглашаться...потом некоторых вернул в сборную... это тренер сборной.. Дно достигнуто и выведет из него, только новый тренер!
161регион
161регион
03 июля в 04:47
Валера в Ростове!!! А сборной нужен Бердыев...
Vladimir808
Vladimir808
03 июля в 02:17
Карпин- лучшая кандидатура!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
03 июля в 01:31
По Карпину сложно, что-то сказать. Нужно конечно смотреть вперёд, но оглядываясь назад. Под материал надо подбирать тренера. К сожаление на сегодня, это так.
Забудьте про атакующий, с шашкой на голо футбол. Иначе будет разгром, за разгромом. Нужен умный, прагматичный футбол и, чтобы юноши, молодёжка шли в ногу с основной сборной. Фабио имел такую задумку, были разговоры, но все так и закончилось.
Теперь ни защиты, ни контратаки. Команды, которые уступают в классе топам прошли по сетке дальше играя так. Плюс психология, отличная физика, умение терпеть, дисциплина, как на поле, так и в быту.
Украина давно играет так и не строит велосипед. Дело
Лобановского живет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 июля в 01:28
Я сторонник такого сценария.....
Семака в сборную...Карпина в Зенит.....
Давайте думать
Давайте думать
03 июля в 00:50
Главное контракт по уму, а не пачкой на три года!!!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
03 июля в 00:25
Фсё, начинаем - Волера верим!!!!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
03 июля в 00:19
Для начала - он уже отказался ,а потом ,какой смысл ? Кого не поставь -итог будет один . Жаль ,что на ЧМ в Катар мы не поедем . Хотя с другой стороны ,почему жаль ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
02 июля в 23:49
Это риск для карпина, а он не любит рисковать и не согласится точно.
radone
radone
02 июля в 23:47
Карпин, Бердыев, Сёмин
Сп62
Сп62
02 июля в 23:35
Черышев считает, что Карпин готов возглавить, а Валера говорит, что нет. Как же быть?
RaulitoS
RaulitoS
02 июля в 23:30
Я за Валеру! Хуже точно не будет, просто уже некуда. Хоть люлей пораздает пешеходам мертвячим.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 июля в 23:22
Карпин отличный мотиватор, способен разозлить ребят и настроить их на сильного соперника. Вроде значительно поумнел в своих высказываниях и поднаторел на тренерском мостике. Из троицы Слуцкий-Семак-Карпин это наилучший вариант.
Но в идеале нам нужен суровый иностранный тренер, который сумеет расшевелить наших пешеходов. Желательно молодой, понимающий все тонкости современного футбола...
Ironigor
Ironigor
02 июля в 23:14
Если бы меня кто-то спросил моё мнение, я бы утвердительно ответил, что Карпин единственный в России тренер кому бы я лично мог доверить сборную России. Звиздюлятина которой владеет Карпин, как раз только это может хоть что-то внести в игру нашей сборной. К тому же тактика которой придерживается Карпин она точно не оставит болельщиков уныло смотреть игру сборной России. И он точно не будет брать в сборную игроков ходоков которые будут ходить по полю . У него философия на поле одна, отдать себя всего и это может только радовать. Пусть даже команда проиграет, но она точно будет бороться и это будет видно всем болельщикам. Такой футбол нужен или просто необходим нашей сборной России !!! Вообщем я за Карпина двумя руками, но его точно эти старые не кчёмные руководители РФС никогда не возьмут. Но увы, Такова реальность!!! Всем спасибо, Всем Добра !!!
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ Поц (раскрыть)
02 июля в 23:00
Ну они завтра (или через год) не появятся. А с теми, которые есть, можно играть все-таки лучше...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 июля в 22:58
Рискованный вариант, но можно добиться относительных локальных успехов, по крайней мере на резюме Валеры не сильно отразится в отрицательную сторону в случае провала - Карпину не впервой, сможет снова вернуться в качестве тренера какого-либо клуба. Ну а если получится - движение в развитии Карпина как тренера на лицо. Из российских вариантов можно попробовать Слуцкого (но вряд ли согласится), Бердыева (почти российский вариант) - скорее всего выжмет максимум из игроков сборной, но ему нужно время, Семака бы не брал, пока он с составом "Зенита" (достаточно не слабым составом) не научился занимать какое-нибудь место, кроме четвертого в группе Лиги Чемпионов.
beefs
beefs
02 июля в 22:51
очень сложное положение с российским футболом и тут с налета ничего не поменяешь, нужна кропотливая работа...
YVG
YVG
02 июля в 22:50
Кто угодно, только не Карпин.
Поц
Поц
02 июля в 22:44
Дался им тренер. Лучше бы обратили внимание, что у нас игроков нет. Может пора занятся теми, кто играть будет?
ЮЗИК
ЮЗИК
02 июля в 22:29
Это лучший вариант,при условии что ему не будут мешать сверху
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