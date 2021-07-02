Дм. Черышев: «Карпин — единственный, кто готов возглавить сборную России»

Российский тренер поделился мнением о будущем наставника сборной России .

Почему Черчесов не встретился с руководством РФС ? Наверное, есть другие дела. Мы же не знаем, какие у Дюкова дела. Скоро начнется чемпионат, есть и другие конференции, собрания. Черчесов должен был проанализировать и дать конкретный ответ по тому чемпионату, который он провел с командой. Но должно пройти какое-то время, чтобы мы все успокоились и проанализировали это. Это не один-два дня.

Сейчас роль главного тренера расстрельная. Нет времени на раскачку, через полтора месяца у нас отборочная игра, команда должна быть готова. Если вдруг новый тренер придет, кого он возьмет? Я считаю, что Карпин это единственная кандидатура, которая готова сейчас возглавить нашу национальную сборную.