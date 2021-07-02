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Бакаев: «Будет хорошо, если Черчесов останется в сборной России»

02 июля 2021, 21:29

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о будущем главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Я думаю, что команда должна двигаться дальше в любом случае. И если Станислав Саламович останется — это будет очень хорошо. Потому что, кто бы что ни говорил, это хороший и сильный специалист. Я с ним два года работаю и знаю, о чём говорю. Любой, кто в сборной, это подтвердит.

Ранее бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв выдвинул предположение, почему Черчесов не подаст в отставку.

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Все комментарии
quinn-se
quinn-se ответ Мага Шульман (раскрыть)
03 июля в 14:40
Скорее, "они оба имеют отношение" к Кавказу. Землячество у Стаса процветало и процветает.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ cska1948 (раскрыть)
03 июля в 10:04
Все склоняются к мнению, что после фееричного интервью Стаса больше в сборной не будет. Нужно еще согласие одного из кандидатов. Ну а "полевой командир" возможно окажется у руля клуба РПЛ и если уж коснулись темы "полевых командиров" делаю ставку на "Ахмат".
cska1948
cska1948 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
03 июля в 09:50
Не понял, почему "БЫЛА"? Разве ЧСС отправили в отставку или ему понизили зарплату?
протон1
протон1
03 июля в 09:48
да уж. специалист никакой. бакаеву чем выгоден черчес? .
Мага Шульман
Мага Шульман
03 июля в 06:55
Понимаете, как бы это объяснить..... Они оба имеют отношение к Спартаку. Так понятно ?
161регион
161регион
03 июля в 05:11
Бакаеву лучше оставить свое мнение при себе!!! Усатый не тренер и это уже все увидели и поняли.... Сборную разогнать и строить команду заново с другим тренером
Сп62
Сп62
02 июля в 23:29
Если бы С.С. хоршо работал, мы бы сейчас не посыпали голову пеплом.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
02 июля в 22:52
Бака а вот тут лучше помолчать....).
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв
02 июля в 22:36
Для него это конечно хорошо, ведь кто знает новый тренер ( будь это Карпин или Бердыев) может быть никогда не вызовет его в сборную.
ozdo
ozdo ответ Ironigor (раскрыть)
02 июля в 22:29
Видимо глупый, тут лучше промолчать нужно было ему...
ozdo
ozdo
02 июля в 22:28
ма саг вац хьо
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
02 июля в 22:02
.
af4mw3g6z3c6
af4mw3g6z3c6
02 июля в 22:01
Бездарь бездаря городит
Ironigor
Ironigor
02 июля в 21:57
Первый ингуш который заступился за осетина. НОНСЕНС !!!)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 июля в 21:54, ред.
Сильный специалист с массой рекордов)))
волгодон 2
волгодон 2
02 июля в 21:52
саботажник
LAISMEN
LAISMEN
02 июля в 21:50
Наверно вместо Оздоева метит
Остапчук 67
Остапчук 67
02 июля в 21:49
Вот тебе почему не молчалось?
Аксинья
Аксинья
02 июля в 21:35
Еще один оракул-прогнозист нашелся...
Garrincha58
Garrincha58
02 июля в 21:35
лизунчик, как сподхалимничал!
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