Бакаев: «Будет хорошо, если Черчесов останется в сборной России»

Полузащитник «Спартака» поделился мнением о будущем главного тренера сборной России .

Я думаю, что команда должна двигаться дальше в любом случае. И если Станислав Саламович останется — это будет очень хорошо. Потому что, кто бы что ни говорил, это хороший и сильный специалист. Я с ним два года работаю и знаю, о чём говорю. Любой, кто в сборной, это подтвердит.