Бийол: «ЦСКА — это мой дом»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал своё возвращение в московский клуб из аренды.

Мне всегда было хорошо в ЦСКА , и когда начинал выступать за клуб, и когда приехал сейчас. Это мой дом, все вокруг — друзья: футболисты, персонал. С удовольствием обнялся, пообщался с ребятами.