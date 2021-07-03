ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Бийол: «ЦСКА — это мой дом»

03 июля 2021, 08:25

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал своё возвращение в московский клуб из аренды.

Мне всегда было хорошо в ЦСКА, и когда начинал выступать за клуб, и когда приехал сейчас. Это мой дом, все вокруг — друзья: футболисты, персонал. С удовольствием обнялся, пообщался с ребятами.

Чем занимался во время паузы? Сначала был в главной сборной Словении, играл товарищеские матчи. Потом где-то неделю отдыхал и сразу после этого начал тренироваться — бегал, выполнял упражнения. Делал все, чтобы хорошо себя чувствовать, когда приеду на сборы ЦСКА.

В минувшем сезоне Бийол играл за «Ганновер» на правах аренды.

Все новости
Чистяков — о камбэке «Зенита»: «Сегодня получились два разных тайма»
Вчера, 23:58 Комментарии1
Чалов: «В полуфинале Англия — Дания буду переживать за датчан»
Вчера, 18:36 Комментарии9
Голикова: «В Петербурге из-за Евро повышается рост заболеваемости ковидом»
Вчера, 17:54 Комментарии33
Широков — о тренере сборной: «Я лучше бы рассмотрел Кунца, а не Лёва»
Вчера, 17:07 Комментарии14
Президент «Урала»: «Не сумели убедить всех игроков клуба пройти вакцинацию»
Вчера, 16:10 Комментарии12
Корнаухов: «Хочется, чтобы сборную России тренировал русский тренер»
Вчера, 15:35 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
04 июля в 18:46
Этот парень возможно лучше Облякова и Ахметова, но только в плане атлетизма и не более того. Медлительный достаточно. Его пробовали и в защите , и опорником и даже в нападении ( а-ля Понтус), но особо не блеснул нигде. Как ему может мешать лимит, когда в основе стабильно всего 3-5 легионеров, не более. Это Магнуссон(как поправится), Влашич, Эджуке, Сигурдссон ( с натяжкой). Остальные (Гогуа, Ндиайе, Бистрович, Фукс) - под вопросом. Гайч не вернется. Никакого перебора легов нет. Он просто по уровню слабоват
CSKA2012
CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
04 июля в 16:58
Этот парень явно лучше Ахметова и Облякова, но чертов лимит не даёт играть всем кто этого заслужил на тренировки, играют паспортистки...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
03 июля в 12:29
Надо дать больше времени парню играть.
Союзник противников
Союзник противников
03 июля в 10:48
Лучше тот,кто выходит в одной из десяти игр на пять минут и забивает важный гол, чем те,кто играет десять матчей в основе,удаляясь через раз и не принося никакой пользы.Так что добро пожаловать.
galem72
galem72
03 июля в 10:43
"...цска — это мой дом..."

Поэтому словенец и провёл прошлый сезон в Ганновере. ))
Futurista
Futurista
03 июля в 10:11
и тихо добавил: и кошелек...
shlomo
shlomo
03 июля в 08:37
Давай пробивайся в основу
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
03 июля в 08:37
Но любой дом имеет определённую вместимость. Пока этот парееь по уровню игры не может никого из легионеров вытеснить из заявки
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100