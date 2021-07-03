Бийол: «ЦСКА — это мой дом»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал своё возвращение в московский клуб из аренды.
Мне всегда было хорошо в ЦСКА, и когда начинал выступать за клуб, и когда приехал сейчас. Это мой дом, все вокруг — друзья: футболисты, персонал. С удовольствием обнялся, пообщался с ребятами.
Чем занимался во время паузы? Сначала был в главной сборной Словении, играл товарищеские матчи. Потом где-то неделю отдыхал и сразу после этого начал тренироваться — бегал, выполнял упражнения. Делал все, чтобы хорошо себя чувствовать, когда приеду на сборы ЦСКА.
В минувшем сезоне Бийол играл за «Ганновер» на правах аренды.
Поэтому словенец и провёл прошлый сезон в Ганновере. ))
Поэтому словенец и провёл прошлый сезон в Ганновере. ))