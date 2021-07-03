Дасаев — о Сафонове в сборной России: «Пусть наигрывается и играет»

Легендарный вратарь «Спартака» поддержал голкипера «Краснодара» .

Я думаю, что заслужил своей игрой стать основным голкипером сборной России. Он все-таки молодой, перспективный, пусть наигрывается и играет. Вы знаете, у нас кандидатов очень мало что во вратарском цехе, что вообще — у нас нет конкуренции в сборной. Сейчас сложно сказать, может, кто-то выстрелит, но пока я считаю, что Сафонова нужно наигрывать.