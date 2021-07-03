ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Дасаев — о Сафонове в сборной России: «Пусть наигрывается и играет»

03 июля 2021, 14:07

Легендарный вратарь «Спартака» Ринат Дасаев поддержал голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

Я думаю, что заслужил своей игрой стать основным голкипером сборной России. Он все-таки молодой, перспективный, пусть наигрывается и играет. Вы знаете, у нас кандидатов очень мало что во вратарском цехе, что вообще — у нас нет конкуренции в сборной. Сейчас сложно сказать, может, кто-то выстрелит, но пока я считаю, что Сафонова нужно наигрывать.

Недавно отец Сафонова рассказал, как его сын отреагировал на 4 пропущенных мяча от Дании в матче Евро-2020.

Все новости
Чистяков — о камбэке «Зенита»: «Сегодня получились два разных тайма»
Вчера, 23:58 Комментарии1
Чалов: «В полуфинале Англия — Дания буду переживать за датчан»
Вчера, 18:36 Комментарии9
Голикова: «В Петербурге из-за Евро повышается рост заболеваемости ковидом»
Вчера, 17:54 Комментарии33
Широков — о тренере сборной: «Я лучше бы рассмотрел Кунца, а не Лёва»
Вчера, 17:07 Комментарии14
Президент «Урала»: «Не сумели убедить всех игроков клуба пройти вакцинацию»
Вчера, 16:10 Комментарии12
Корнаухов: «Хочется, чтобы сборную России тренировал русский тренер»
Вчера, 15:35 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Евгений Сербин
Евгений Сербин
04 июля в 15:02
Мотя это на долгие годы.
ABir
ABir
03 июля в 17:04
Да, с талантливыми вратарями в СССР и в России раньше проблем никогда не было
Ислам0926
Ислам0926
03 июля в 15:20
С вратарями как раз у нас все в порядке в отличии от тренера и полевых игроков
КЭТиК
КЭТиК
03 июля в 14:12
Можно из Аргентины выписать.
izrafel
izrafel
03 июля в 14:09
Удачи Матвею..... не унывай и продолжай играть в том же духе....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100