Пономарёв — о Черчесове: «Он не хочет терять 2,5 млн евро по контракту»

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал пресс-конференцию главного тренера сборной России .

Во-первых, ну зачем он сам будет подавать в отставку? У него два с половиной миллиона евро по контракту, и терять эти деньги? Во-вторых, если РФС хочет расторгнуть договор, то пусть действует и выплачивает ему неустойку. Вот и весь результат. Он такой человек, что сделаешь? Например, тренер сборной Германии Лёв подал в отставку, потому что у него есть совесть и честь.

А потом смотрите, в советское время были другие правила: Константина Бескова уволили за второе место в Европе, а точнее за то, что проиграли в Испании со счетом 1:2. Он приехал в Москву, и его уволили за неудовлетворительный результат на ЧЕ . А в 1966 году — Николая Морозова за проигрыш немцам в полуфинале чемпионата мира. А сейчас никто не будет ничего делать, потому что в свое время пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «Кремль не будет вмешиваться в кадровые вопросы». А это значит «казнить нельзя помиловать».