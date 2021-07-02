Пономарёв — о Черчесове: «Он не хочет терять 2,5 млн евро по контракту»

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал пресс-конференцию главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Во-первых, ну зачем он сам будет подавать в отставку? У него два с половиной миллиона евро по контракту, и терять эти деньги? Во-вторых, если РФС хочет расторгнуть договор, то пусть действует и выплачивает ему неустойку. Вот и весь результат. Он такой человек, что сделаешь? Например, тренер сборной Германии Лёв подал в отставку, потому что у него есть совесть и честь.
А потом смотрите, в советское время были другие правила: Константина Бескова уволили за второе место в Европе, а точнее за то, что проиграли в Испании со счетом 1:2. Он приехал в Москву, и его уволили за неудовлетворительный результат на ЧЕ. А в 1966 году — Николая Морозова за проигрыш немцам в полуфинале чемпионата мира. А сейчас никто не будет ничего делать, потому что в свое время пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «Кремль не будет вмешиваться в кадровые вопросы». А это значит «казнить нельзя помиловать».
Вот РФС во главе с Дюковым сейчас думает, что ему, бедному, делать, он даже сам не знает, как к этому относиться: «уволить, нельзя помиловать» или «уволить нельзя, помиловать». В первом случае спросят «ты что делаешь?!», голову ему снесут. Такое состояние у нас абсолютно во всём.
Не справился с задачей - освободи место, ты своё отработал.
Допустим, дворник или уборщица в РФС работают, полкоридора вымоют, остальное оставят как есть. Будут их держать на работе? Или уволят, но с выплатой зарплаты за пару лет вперёд? Вряд ли.
Почему же с главным нельзя заключить контракт с привязкой к результату? Должны же быть в РФС толковые юристы. А если нет, то пусть эту компенсацию Черчесову выплачивает тот, кто заключал этот контракт. Но его нужно убирать, пока у нас футбол не загнулся совсем...
Не справился с задачей - освободи место, ты своё отработал.
Допустим, дворник или уборщица в РФС работают, полкоридора вымоют, остальное оставят как есть. Будут их держать на работе? Или уволят, но с выплатой зарплаты за пару лет вперёд? Вряд ли.
Почему же с главным нельзя заключить контракт с привязкой к результату? Должны же быть в РФС толковые юристы. А если нет, то пусть эту компенсацию Черчесову выплачивает тот, кто заключал этот контракт. Но его нужно убирать, пока у нас футбол не загнулся совсем...