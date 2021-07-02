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Пономарёв — о Черчесове: «Он не хочет терять 2,5 млн евро по контракту»

02 июля 2021, 19:40

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал пресс-конференцию главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Во-первых, ну зачем он сам будет подавать в отставку? У него два с половиной миллиона евро по контракту, и терять эти деньги? Во-вторых, если РФС хочет расторгнуть договор, то пусть действует и выплачивает ему неустойку. Вот и весь результат. Он такой человек, что сделаешь? Например, тренер сборной Германии Лёв подал в отставку, потому что у него есть совесть и честь.

А потом смотрите, в советское время были другие правила: Константина Бескова уволили за второе место в Европе, а точнее за то, что проиграли в Испании со счетом 1:2. Он приехал в Москву, и его уволили за неудовлетворительный результат на ЧЕ. А в 1966 году — Николая Морозова за проигрыш немцам в полуфинале чемпионата мира. А сейчас никто не будет ничего делать, потому что в свое время пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «Кремль не будет вмешиваться в кадровые вопросы». А это значит «казнить нельзя помиловать».

Вот РФС во главе с Дюковым сейчас думает, что ему, бедному, делать, он даже сам не знает, как к этому относиться: «уволить, нельзя помиловать» или «уволить нельзя, помиловать». В первом случае спросят «ты что делаешь?!», голову ему снесут. Такое состояние у нас абсолютно во всём.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ oFANATo (раскрыть)
03 июля в 00:23, ред.
Давай сейчас не будем про честь мясных .О.К ? Не к месту ! И не вовремя ! Такой уж он человек . А вся страна должна ждать пока он получит свои бабки ?
oFANATo
oFANATo
02 июля в 21:17
Нет у усатого мясного ни чести, ни совести....
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed
02 июля в 20:40
Раз на то пошло и он разглагольствовал по поводу его задания, миссии, или как он ещё называл это, сократить оклад, раза в 2, и посмотреть потом как он бы рассказывал при таком окладе о своей роли что он получил задание и должен его выполнить
112910415
112910415
02 июля в 20:28
Лютый позор...
bars098
bars098
02 июля в 20:27
Правильно сказал, про совесть и честь. У Черчесова нет ни того ни другого.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 июля в 20:25
В РФС нет юристов?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 июля в 20:17
Когда они научатся грамотно заключать контракты, чтобы человека можно было уволить за неудовлетворительную работу? Контракт можно заключать хоть на пожизненный срок, но с привязкой к результатам. Например, выход в плей-офф на Евро или в группу на ЧМ.
Не справился с задачей - освободи место, ты своё отработал.
Допустим, дворник или уборщица в РФС работают, полкоридора вымоют, остальное оставят как есть. Будут их держать на работе? Или уволят, но с выплатой зарплаты за пару лет вперёд? Вряд ли.
Почему же с главным нельзя заключить контракт с привязкой к результату? Должны же быть в РФС толковые юристы. А если нет, то пусть эту компенсацию Черчесову выплачивает тот, кто заключал этот контракт. Но его нужно убирать, пока у нас футбол не загнулся совсем...
Kosmos58
Kosmos58
02 июля в 20:14
Молодец, Пономарь! Всё по полочкам и в тему! Жаль, Ссаламыч этого не услышит ...
волгодон 2
волгодон 2
02 июля в 20:14
Гордый таракан присосался к кормушке.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 июля в 20:05
Для меня и для многих он умер ,как неплохой бывший вратарь сборной и Спартака, как тренер сборной он вообще полный ноль,если держится за место,как человек он вообще не мужик,если нет гордости
Q-J-G
Q-J-G ответ mihaluch (раскрыть)
02 июля в 20:03
Ворон ворону глаз не выклюет...
lobsterdam
lobsterdam
02 июля в 19:56
после такого "выступления" главного тренера сборной РФС должен в полном составе уйти в монастырь, босиком, посыпая голову пеплом!
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
02 июля в 19:53
пройти путь Италии, очищением прокуратурой СК и т.д.
mihaluch
mihaluch
02 июля в 19:48
Увольнять надо весь РФС с Дюковым во главе.
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