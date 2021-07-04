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Оздоев и Караваев прибыли в расположение «Зенита», Дзюба приедет 6 июля

04 июля 2021, 18:54

Полузащитник Магомед Оздоев и защитник Вячеслав Караваев присоединились к «Зениту» на сборах в Австрии.

Хавбек Далер Кузяев должен прибыть в расположение команды сегодня вечером. Нападающий Артём Дзюба приедет 6 июля.

Все четыре игрока участвовали в Евро-2020 в составе сборной России.

Ранее на сборах «Зенит» сыграл вничью с «Шальке» в товарищеском матче.

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Все комментарии
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
04 июля в 23:29
Дзюба попозже, ему ещё по74ть надобно!)
ermak6848
ermak6848
04 июля в 21:49
Желаю успехов в тренеровочном процессе!!!
oFANATo
oFANATo
04 июля в 21:44
Рукаблуда ещё не выгнали?
Ислам0926
Ислам0926
04 июля в 20:53
Дзюба задерживается рукоблудство никто не отменял
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июля в 20:27
Капитаны не опаздывают, они задерживаются.
Марселло
Марселло
04 июля в 20:18
А Дзюба особенный ?
mihaluch
mihaluch
04 июля в 20:11
Отдохнули после трудов праведных пора к новым подвигам готовиться.
112910415
112910415
04 июля в 19:49
скромные герои ...
ДСА
ДСА
04 июля в 19:47
Ребята в целом не устали.
beefs
beefs
04 июля в 19:19
новый сезон скоро начнется, пора набирать форму...
Q-J-G
Q-J-G
04 июля в 19:18
Дзюба отдыхает, заработал отдых в "поте лица",
Играя в трёх матчах, забил один гол с пенальти,
Своим фирменным ударом прямо по центру...

Заслужил капитан отдых...

После группового турнира, когда А.Дзюба покинул Евро-2020, вратари топ-сборных с облегчением вздохнули...
alexgurzan
alexgurzan ответ Ирина Михайлова (раскрыть)
04 июля в 18:57
Добрый вечер.
Всё указано в причине бана, это касается не только этого аккаунта.
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