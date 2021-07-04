Оздоев и Караваев прибыли в расположение «Зенита», Дзюба приедет 6 июля

Полузащитник Магомед Оздоев и защитник Вячеслав Караваев присоединились к «Зениту» на сборах в Австрии.
Хавбек Далер Кузяев должен прибыть в расположение команды сегодня вечером. Нападающий Артём Дзюба приедет 6 июля.
Все четыре игрока участвовали в Евро-2020 в составе сборной России.
Оздоев и Караваев присоединились к команде 💪— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 4, 2021
Кузяев приедет сегодня вечером; прибытие Дзюбы запланировано на 6 июля. pic.twitter.com/qLYxBFBh83
Ранее на сборах «Зенит» сыграл вничью с «Шальке» в товарищеском матче.
Играя в трёх матчах, забил один гол с пенальти,
Своим фирменным ударом прямо по центру...
Заслужил капитан отдых...
После группового турнира, когда А.Дзюба покинул Евро-2020, вратари топ-сборных с облегчением вздохнули...
Играя в трёх матчах, забил один гол с пенальти,
Своим фирменным ударом прямо по центру...
Заслужил капитан отдых...
После группового турнира, когда А.Дзюба покинул Евро-2020, вратари топ-сборных с облегчением вздохнули...
Всё указано в причине бана, это касается не только этого аккаунта.
Всё указано в причине бана, это касается не только этого аккаунта.