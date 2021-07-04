Оздоев и Караваев прибыли в расположение «Зенита», Дзюба приедет 6 июля

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04 июля 2021, 18:54

Полузащитник и защитник присоединились к «Зениту» на сборах в Австрии.

Хавбек Далер Кузяев должен прибыть в расположение команды сегодня вечером. Нападающий приедет 6 июля.

Все четыре игрока участвовали в Евро-2020 в составе сборной России.

Оздоев и Караваев присоединились к команде 💪



Кузяев приедет сегодня вечером; прибытие Дзюбы запланировано на 6 июля. pic.twitter.com/qLYxBFBh83 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 4, 2021

Ранее на сборах «Зенит» сыграл вничью с «Шальке» в товарищеском матче.