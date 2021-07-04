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«Ростов» на втором сборе в Австрии сыграет с клубом АПЛ

04 июля 2021, 20:54

«Ростов» опубликовал план подготовки команды к новому сезону на втором летнем сборе.

Вторая часть подготовки к сезону пройдёт в Австрии с 5 по 17 июля.

«Ростов» проведёт пять товарищеских матчей. 8 июля команда сыграет против сербского «Партизана». 12 июля пройдут сразу два матча: против московского «Локомотива» и венгерской «Кишварды». 16 июля соперником «Ростова» станет клуб АПЛ «Бернли», а на следующий день ростовчане сыграют против венгерского «Гонведа».

Недавно главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о работе со сборной России.

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galem72
galem72
05 июля в 12:08
Партизан, Железяки и Бёрнли — крутая подборка спарринг-партнёров.
Аксинья
Аксинья
04 июля в 21:58
Могли бы выбрать соперников и полегче, но их уже наши топчики, чемпионы по товарнякам застолбили))
stanichnik
stanichnik
04 июля в 21:51
Тренерский штаб фк Ростов решил проверить состояние команды к старту чемпионата уже на втором сборе, чтобы в случае чего провести соответствующие корректировки на последнем подготовительном этапе. И в качестве спарринг-партнёров выбрал клубы примерно своего уровня, а некоторые, такие как Бернли, Локомотив и Партизан всё же будут посильнее. Тем интереснее будет наблюдать за этими играми не только ростовским любителям футбола, но и фанатам других клубов. Удачи "мужикам" и без травм!
STVA 1
STVA 1
04 июля в 21:29
Отличный выбор
Ironigor
Ironigor
04 июля в 21:01
Шикарный выбор спаррингов .
shlomo
shlomo
04 июля в 20:56
Хороший спарринг....
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