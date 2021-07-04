«Ростов» на втором сборе в Австрии сыграет с клубом АПЛ

1625421250

04 июля 2021, 20:54

«Ростов» опубликовал план подготовки команды к новому сезону на втором летнем сборе.

Вторая часть подготовки к сезону пройдёт в Австрии с 5 по 17 июля.

«Ростов» проведёт пять товарищеских матчей. 8 июля команда сыграет против сербского «Партизана». 12 июля пройдут сразу два матча: против московского «Локомотива» и венгерской «Кишварды». 16 июля соперником «Ростова» станет клуб АПЛ «Бернли», а на следующий день ростовчане сыграют против венгерского «Гонведа».

Недавно главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о работе со сборной России.