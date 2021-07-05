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Николич назвал фаворита Евро-2020

05 июля 2021, 09:06

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич считает команду Италии фаворитом чемпионата Европы.

Кто фаворит? Италия. По всем характеристикам. Я давно слежу за этой командой — играют современно, двигаются в глубину, много прессинга. Говорят, что там нет звезд, — действительно, таких игроков, как [Криштиану] Роналду там нет, но посмотрите на их опорную зону: какие там ребята, что они выиграли в этом сезоне. Перед началом Евро мы встречались с друзьями и меня спросили, кто выиграет турнир. Все называли разные команды, а я сказал, что победит Италия.

В полуфинале чемпионата Европы сборная Италии встретится с командой Испании.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
05 июля в 10:19
Это футбол и здесь может случится всякое.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 июля в 09:36
Что-то подсказывает, что Евро выиграет самая рациональная и скучная команда, держащая ворота на замке - сборная Англии.
Союзник противников
Союзник противников
05 июля в 09:28
...или Испания...или Англия.А может-Дания.
VeniaminS
VeniaminS
05 июля в 09:13
Ну это.как посмотреть
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