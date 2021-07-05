Николич назвал фаворита Евро-2020

Главный тренер «Локомотива» считает команду Италии фаворитом чемпионата Европы.

Кто фаворит? Италия. По всем характеристикам. Я давно слежу за этой командой — играют современно, двигаются в глубину, много прессинга. Говорят, что там нет звезд, — действительно, таких игроков, как [Криштиану] Роналду там нет, но посмотрите на их опорную зону: какие там ребята, что они выиграли в этом сезоне. Перед началом Евро мы встречались с друзьями и меня спросили, кто выиграет турнир. Все называли разные команды, а я сказал, что победит Италия.