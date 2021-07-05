Николич: «Решения Черчесова по Гильерме и Смолову комментировать не буду»

Главный тренер «Локомотива» высказался о непопадании вратаря Гильерме и форварда в состав сборной России на Евро-2020.

Я хорошо общаюсь с Черчесовым, мы в хороших отношениях. И в суперотношениях с Гильерме. Он провел отличную весну, в его качествах я уверен.

Осенью в отношении Гили было много критики, и он сам понимал, что играл не в свой лучший футбол. Мы поговорили, кое-какие вещи после этого разговора он поменял. Это пошло ему на пользу, а значит, пошло на пользу команде.

Весной Гильерме был лучшим вратарем в РПЛ . Но за результат сборной отвечает ее тренер, он и принимает решения. Я эти решения комментировать не буду.

На Гильерме и Смолова невызов в сборную не оказал негативного ментального влияния? Сразу скажу: нет, они опытные люди. Это часть жизни профессионального футболиста: сегодня тебя выбрали, завтра – нет. Сегодня тренер думает так, завтра – так. Это мотивирует еще лучше работать, забивать больше, пропускать меньше и так далее.

Нужно уважать коллег, уважать игроков. Странно, что каждый человек считает, что может комментировать что угодно, не зная ситуации, не будучи внутри.

Сборную России я хочу поддержать. Да, результат был неудачным, но так бывает. И что теперь? Каждый эксперт говорит, что хочет, учит, что надо делать.

Я не против критики – это ежедневная часть нашей работы, но нужна экспертная критика. Это как меня спросили бы сегодня, как в стране увеличить урожай яблок. Мне сперва пришлось бы разобраться в этом вопросе, а не кричать одно или другое, выдавая различные версии.

Нужен серьезный подход, изучение вопроса. А критика, да, это часть нашей работы – кто не может ее выдержать, не должен работать в футболе.