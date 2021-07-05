Николич: «Решения Черчесова по Гильерме и Смолову комментировать не буду»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о непопадании вратаря Гильерме и форварда Фёдора Смолова в состав сборной России на Евро-2020.
Я хорошо общаюсь с Черчесовым, мы в хороших отношениях. И в суперотношениях с Гильерме. Он провел отличную весну, в его качествах я уверен.
Осенью в отношении Гили было много критики, и он сам понимал, что играл не в свой лучший футбол. Мы поговорили, кое-какие вещи после этого разговора он поменял. Это пошло ему на пользу, а значит, пошло на пользу команде.
Весной Гильерме был лучшим вратарем в РПЛ. Но за результат сборной отвечает ее тренер, он и принимает решения. Я эти решения комментировать не буду.
На Гильерме и Смолова невызов в сборную не оказал негативного ментального влияния? Сразу скажу: нет, они опытные люди. Это часть жизни профессионального футболиста: сегодня тебя выбрали, завтра – нет. Сегодня тренер думает так, завтра – так. Это мотивирует еще лучше работать, забивать больше, пропускать меньше и так далее.
Нужно уважать коллег, уважать игроков. Странно, что каждый человек считает, что может комментировать что угодно, не зная ситуации, не будучи внутри.
Сборную России я хочу поддержать. Да, результат был неудачным, но так бывает. И что теперь? Каждый эксперт говорит, что хочет, учит, что надо делать.
Я не против критики – это ежедневная часть нашей работы, но нужна экспертная критика. Это как меня спросили бы сегодня, как в стране увеличить урожай яблок. Мне сперва пришлось бы разобраться в этом вопросе, а не кричать одно или другое, выдавая различные версии.
Нужен серьезный подход, изучение вопроса. А критика, да, это часть нашей работы – кто не может ее выдержать, не должен работать в футболе.
Ранее Николич рассказал, какие позиции нужно усилить «Локомотиву».
Но самое интересное, что все это должно произойти до середины июля.
Но самое интересное, что все это должно произойти до середины июля.
Он же вам объяснил , что он военный чиновник на госслужбе - судя по усам , старший прапорщик на складе РФС ...
При чем здесь футбол ?
Ну порешал он свои делишки, ну прапор без этого никак , это у него в крови !
Ну продал он пять-шесть мест в сборной нужным людям, а попробуйте проживите в этом жестоком мире на одну зарплату ....
Он же вам объяснил , что он военный чиновник на госслужбе - судя по усам , старший прапорщик на складе РФС ...
При чем здесь футбол ?
Ну порешал он свои делишки, ну прапор без этого никак , это у него в крови !
Ну продал он пять-шесть мест в сборной нужным людям, а попробуйте проживите в этом жестоком мире на одну зарплату ....
Кто больше заплатил - тот и в сборной.
У нас тут капитализм понимаешь, а не какая то частная лавочка !
Кто больше заплатил - тот и в сборной.
У нас тут капитализм понимаешь, а не какая то частная лавочка !