ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Николич: «Решения Черчесова по Гильерме и Смолову комментировать не буду»

05 июля 2021, 00:34

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о непопадании вратаря Гильерме и форварда Фёдора Смолова в состав сборной России на Евро-2020.

Я хорошо общаюсь с Черчесовым, мы в хороших отношениях. И в суперотношениях с Гильерме. Он провел отличную весну, в его качествах я уверен.

Осенью в отношении Гили было много критики, и он сам понимал, что играл не в свой лучший футбол. Мы поговорили, кое-какие вещи после этого разговора он поменял. Это пошло ему на пользу, а значит, пошло на пользу команде.

Весной Гильерме был лучшим вратарем в РПЛ. Но за результат сборной отвечает ее тренер, он и принимает решения. Я эти решения комментировать не буду.

На Гильерме и Смолова невызов в сборную не оказал негативного ментального влияния? Сразу скажу: нет, они опытные люди. Это часть жизни профессионального футболиста: сегодня тебя выбрали, завтра – нет. Сегодня тренер думает так, завтра – так. Это мотивирует еще лучше работать, забивать больше, пропускать меньше и так далее.

Нужно уважать коллег, уважать игроков. Странно, что каждый человек считает, что может комментировать что угодно, не зная ситуации, не будучи внутри.

Сборную России я хочу поддержать. Да, результат был неудачным, но так бывает. И что теперь? Каждый эксперт говорит, что хочет, учит, что надо делать.

Я не против критики – это ежедневная часть нашей работы, но нужна экспертная критика. Это как меня спросили бы сегодня, как в стране увеличить урожай яблок. Мне сперва пришлось бы разобраться в этом вопросе, а не кричать одно или другое, выдавая различные версии.

Нужен серьезный подход, изучение вопроса. А критика, да, это часть нашей работы – кто не может ее выдержать, не должен работать в футболе.

Ранее Николич рассказал, какие позиции нужно усилить «Локомотиву».

Все новости
Чистяков — о камбэке «Зенита»: «Сегодня получились два разных тайма»
Вчера, 23:58 Комментарии1
Чалов: «В полуфинале Англия — Дания буду переживать за датчан»
Вчера, 18:36 Комментарии9
Голикова: «В Петербурге из-за Евро повышается рост заболеваемости ковидом»
Вчера, 17:54 Комментарии33
Широков — о тренере сборной: «Я лучше бы рассмотрел Кунца, а не Лёва»
Вчера, 17:07 Комментарии14
Президент «Урала»: «Не сумели убедить всех игроков клуба пройти вакцинацию»
Вчера, 16:10 Комментарии12
Корнаухов: «Хочется, чтобы сборную России тренировал русский тренер»
Вчера, 15:35 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dok66
dok66
05 июля в 17:13
Марко нормально и корректно просто поддержал своих парней , что их не вызвали в эту сборную . Будет другой тренер , и будет другая сборная . Вот за это они и будут биться . Николич - хороший психолог
альсато
альсато
05 июля в 15:56
от чего тренер-дурагон?...да от того, что в составе ЕГО штаба, люди еще глупее......
протон1
протон1
05 июля в 15:29
черчесов тут немного молодой
протон1
протон1
05 июля в 14:54
аахахах. я угораю один что ли?
Hypnoz
Hypnoz
05 июля в 11:42
Прокомментировать непопадание Локомотива в ЛЧ, этот гастарбайтер тоже не хочет ?!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
05 июля в 11:32
Эй ,алло ,гараж ! Смолова -то куда в сборную ? Совсем что ли того ? Тоже мне ,футболист . Да не приведи Господь !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ABir (раскрыть)
05 июля в 10:57
Согласен. Но тогда он был не прекосаемый , не подсуден и не обсуждаемый. Всем затыкал рты. Что и сейчас хотел сделвть , но в итоге форшманулся.
нечитайло
нечитайло
05 июля в 09:46
Какие то свои тараканы в голове у стасика
санек002
санек002
05 июля в 09:41
ЕЩЕ ИХ ТАМ НЕ ХВАТАЛО!
nikoladolgov
nikoladolgov
05 июля в 09:29
«Большое количество легионеров, перегретый рынок зарплат, непрозрачные схемы отбора в сборные – эти проблемы требуют безотлагательных действий», – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который в правительстве курирует спорт. «Минспорта выработает предложения по оптимизации числа легионеров в российских командах и требования к ним», — дал свой комментарий министр спорта Олег Матыцин, сообщив, что рассмотрят еще и введение потолок зарплат. Ну видимо, чтобы едва вылупившимся из спортшкол птенцам не платить еще больше миллионов.

Но самое интересное, что все это должно произойти до середины июля.
vitechechek
vitechechek ответ ABir (раскрыть)
05 июля в 09:20
Как можно до результата критиковать, за что???)))
nikoladolgov
nikoladolgov
05 июля в 09:09
Что вы на Стасика наезжаете ?
Он же вам объяснил , что он военный чиновник на госслужбе - судя по усам , старший прапорщик на складе РФС ...
При чем здесь футбол ?
Ну порешал он свои делишки, ну прапор без этого никак , это у него в крови !
Ну продал он пять-шесть мест в сборной нужным людям, а попробуйте проживите в этом жестоком мире на одну зарплату ....
Бен Зопилой
Бен Зопилой
05 июля в 08:36
"Суперотношения" тренера с игроком... У меня у одного неясная тень мелькнула на краю сознания?
Брулин
Брулин
05 июля в 08:20
Думаю он не отказался бы возглавить сборную России. Хуже точно бы не было
протон1
протон1
05 июля в 08:12
черчесов бог. мы не должны перечь его решению. он второй царь и у него есть орден. мы обязаны все подчинятся черчесову. у нас нет мнения . он глава. он бог футбола . это то что хочется видеть черчесову такой он человек
Comentarios
Comentarios
05 июля в 08:10
А че там Говорить Черчес решил что он умнее.. оказалось не умнее
Legend 6
Legend 6
05 июля в 07:35
У них с Черчесовым лысая толлерантность.
mihaluch
mihaluch
05 июля в 07:25
А чего тут комментировать и так всё ясно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июля в 07:11
Черчесов им мстит за чтото!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 июля в 07:06
Сегодня тренер думает так, завтра - этак. Мыслительные процессы в голове Черчесова есть хаотичное движение электрических токов, не поддающихся логическому анализу.
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июля в 06:56
Логику принятия его решений вообще трудно понять, впрочем прослушав его интервью сразу догадываешься скем имеешь дело
particular
particular
05 июля в 06:27
В отличии от Николича, Стас при сборе своего урожая яблок, видимо, руководствовался пособием по отароведению...
Остапчук 67
Остапчук 67
05 июля в 06:12
Ни о чем
ДАША Д
ДАША Д
05 июля в 06:07
Результаты говорят об ошибке тренера.
nikoladolgov
nikoladolgov
05 июля в 05:41
А что там комментировать ?
Кто больше заплатил - тот и в сборной.
У нас тут капитализм понимаешь, а не какая то частная лавочка !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июля в 05:22
Непонятно Николич поодержал черчесса или осудил за то, что не вызвал Гилю с Федей.
STVA 1
STVA 1
05 июля в 05:05, ред.
Гиле надо спасибо усатому сказать
nikoladolgov
nikoladolgov
05 июля в 04:59
А Смолов мог бы решить судьбу матча в одиночку !
ildar_3871
ildar_3871
05 июля в 03:57
Дзюба против !
swed27
swed27
05 июля в 02:27
Не нужно комментировать чьи-то решения. Не суди да не судим будешь
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100