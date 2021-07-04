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Писарев: «Украина не победила бы Англию, даже если бы выложилась на 150%»

04 июля 2021, 15:43
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Российский тренер Николай Писарев поделился мнением о матче 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии (0:4).

Украина после шведов выдохнула, груз ответственности спал. Но команда не смогла собраться. По качеству игроков они не готовы играть на кураже. Им не хватило умения выгрызать матч. Всем понятно, что они сделали максимум, но пройти эту Англию у них не было шансов, даже если бы сыграли на 150%.

Англия не играла в финалах 66 лет. Для них сейчас результат важнее. Только с такой прагматичной игрой они могут забрать титул. Раньше они были заложниками красивой игры. Их начали все критиковать.

У них вся команда хорошо укомплектована. Даже вратарь не пропустил ни разу. У меня есть вопросы к организаторам, потому что 6 из 7 матчей дома — это большое преимущество. Сейчас они явные претенденты на победу. Англия играет очень прагматично, потому что результат останется, а игра забудется.

Если сейчас Саутгейт выиграет, то он уберет всех критиков. Англия заслужила победу. 66 лет без финалов — это многовато. Болельщики требуют результата, но они примут любую победу.

Сборная Англии впервые в своей истории не пропустила в 7 матчах подряд.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer ответ sir_Alex (раскрыть)
06 июля в 08:59
Чудо для Украины-это 1/4....
sir_Alex
sir_Alex ответ SAFqwer (раскрыть)
06 июля в 07:36
В футболе чудеса иногда случаются 😉
SAFqwer
SAFqwer ответ sir_Alex (раскрыть)
05 июля в 10:37
Результат был предсказуем....
dzvinka
dzvinka
04 июля в 22:17
ну как бы у Англии да... никуда не летали, играют дома, дискв нету, травм нету, сетка легкая))) если не на этом Евро чет брать то уже прямо не знаю когда карты лучше лягут - никогда.
sir_Alex
sir_Alex
04 июля в 21:53
Легко рассуждать, зная результат.
Akatsuki72
Akatsuki72
04 июля в 20:09
Ни Украина, ни Россия не в состоянии бороться с топами, в случае если те находятся в нормальной форме, но в матчах с середняками Украина выглядит лучше.
SAFqwer
SAFqwer
04 июля в 18:43
Это было и до матча понятно, украинцы прыгнули выше головы....во многом благодаря удачному стечению обстоятельств...Но тем не менее 1/4 достойный результат...
SAFqwer
SAFqwer ответ Дима Логинов (раскрыть)
04 июля в 18:41
Кейн великий игрок и без трофеев, и уж точно не он причина бед ТТХ и сборной...
ЮЗИК
ЮЗИК
04 июля в 17:06
Да их сейчас никто не победит, они главные фавориты, мощно отыграли
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 июля в 17:02
Ну может лет через 50-60 и смогут!
YVG
YVG
04 июля в 16:18
Даже если и на 1000.
Остапчук 67
Остапчук 67
04 июля в 16:17
Легионеры нужны, но не больше 3-4 в клубе.
ariec93
ariec93 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 июля в 16:12
Сомнительное? ахахаха
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июля в 16:07
Если бы не сомнительное удаление у Шведов, то "подсолнухи" и шведов бы не прошли - определенно.
Дима Логинов
Дима Логинов
04 июля в 16:03
Тут есть одно но. Скажите мне - сколько лет Гарри Кейну и сколько за эти долгие годы у него трофеев? Правильно - ноль.
Пока Кейн в составе клуба либо сборной - шансы на победу равны нулю. Не знаю чем так он провинился перед Судьбой, но факт остаётся фактом.
Англия не победит на Евро. Это было предрешено заранее, когда Саутгейт взял Кейна в сборную.
RamonCSKA
RamonCSKA
04 июля в 15:55
Да Англия другой уровень, там суперзвезды даже на скамейке сидят
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июля в 15:48
Не тот уровень...
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