Писарев: «Украина не победила бы Англию, даже если бы выложилась на 150%»

Российский тренер поделился мнением о матче 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии (0:4).

Украина после шведов выдохнула, груз ответственности спал. Но команда не смогла собраться. По качеству игроков они не готовы играть на кураже. Им не хватило умения выгрызать матч. Всем понятно, что они сделали максимум, но пройти эту Англию у них не было шансов, даже если бы сыграли на 150%.

Англия не играла в финалах 66 лет. Для них сейчас результат важнее. Только с такой прагматичной игрой они могут забрать титул. Раньше они были заложниками красивой игры. Их начали все критиковать.

У них вся команда хорошо укомплектована. Даже вратарь не пропустил ни разу. У меня есть вопросы к организаторам, потому что 6 из 7 матчей дома — это большое преимущество. Сейчас они явные претенденты на победу. Англия играет очень прагматично, потому что результат останется, а игра забудется.

Если сейчас Саутгейт выиграет, то он уберет всех критиков. Англия заслужила победу. 66 лет без финалов — это многовато. Болельщики требуют результата, но они примут любую победу.