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Онопко: «Сборная Украины сделала большое дело»

04 июля 2021, 13:30
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением об игре сборной Украины в матче 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии (0:4), а также назвал национальную команду, которую поддерживает на чемпионате Европы.

Финал Италия — Дания? Это будет очень интересный финал, но я болею за Испанию. К сожалению, Италия с Испанией играют в полуфинале. Англии будет тяжело с датчанами. Для них игра с Украиной была важной в плане психологии. Но мне датчане больше нравятся, они более футбольные, есть импровизации, в отличие от Англии.

Незрелищный футбол Саутгейта? Главное — результат, и Англия его добилась. Для меня второй гол в ворота Украины был самый болезненный, это всё перевернуло. На 36-й минуте тренерский штаб Украины совершил перестановки, упростили немного задачу в плане атак для Англии, перейдя на два центральных защитника. Считаю, что сборная Украины сделала большое дело, в целом их игра мне понравилась. Второй тайм игры Украина — Англия мне больше понравился, в первом мне было скучно, Украина сильно садилась в штрафную, не было ускорений, обводок.

Сборная Англии впервые в своей истории не пропустила в 7 матчах подряд.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
04 июля в 22:21, ред.
это этот, который картофельному метру говорил - что ему плевать на качество игры Аталанты - важен только результат и место в таблице...
а тут он рассуждает что ему скучная прагматичная Англия... тайм без обводок и ускорений даже досмотреть не может, и вообще нравится "футбольные" датчани.
опредилился бы дядя, не?!)))
одно слово - отечественный специалист))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
04 июля в 18:48
Эта иуда и этим лизнул ! )))
Incredulous
Incredulous
04 июля в 18:14
Немного не правильно написано, не "... сделала большое дело", а "сходила по-большому".
Legend 6
Legend 6 ответ beefs (раскрыть)
04 июля в 15:29
И не говори, своих 56ов гнобят, а чужих хвалят.
Накир
Накир
04 июля в 15:08
Еще бы...так проиграть это большое дело
Ironigor
Ironigor
04 июля в 14:22
Да и Испании тоже ничего не светит в противостоянии с Италией.
beefs
beefs
04 июля в 13:58
интересно, все так болеют за Украину...
mihaluch
mihaluch
04 июля в 13:52
Не мудрено ведь Онопко украинец.
Остапчук 67
Остапчук 67
04 июля в 13:38
Возвращайся на Украину
ДСА
ДСА
04 июля в 13:34, ред.
Украинцам осталась одна радость.
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