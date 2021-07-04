Онопко: «Сборная Украины сделала большое дело»

Бывший тренер ЦСКА поделился мнением об игре сборной Украины в матче 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии (0:4), а также назвал национальную команду, которую поддерживает на чемпионате Европы.

Финал Италия — Дания? Это будет очень интересный финал, но я болею за Испанию. К сожалению, Италия с Испанией играют в полуфинале. Англии будет тяжело с датчанами. Для них игра с Украиной была важной в плане психологии. Но мне датчане больше нравятся, они более футбольные, есть импровизации, в отличие от Англии.

Незрелищный футбол Саутгейта? Главное — результат, и Англия его добилась. Для меня второй гол в ворота Украины был самый болезненный, это всё перевернуло. На 36-й минуте тренерский штаб Украины совершил перестановки, упростили немного задачу в плане атак для Англии, перейдя на два центральных защитника. Считаю, что сборная Украины сделала большое дело, в целом их игра мне понравилась. Второй тайм игры Украина — Англия мне больше понравился, в первом мне было скучно, Украина сильно садилась в штрафную, не было ускорений, обводок.