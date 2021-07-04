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Радимов: «Сборные России и Украины не могут тягаться с грандами»

04 июля 2021, 23:23

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов оценил выступления сборных России и Украины на Евро-2020.

В первую очередь нужно дать пояснения по поводу моего твита после субботней игры Украина – Англия (0:4).

К сожалению, запись в соцсетях не всегда может передать иронию. Наверное, чтобы подчеркнуть ее, надо было поставить смайлик. Хотя, честно говоря, рассчитывал, что шутка и так понятна. Но все же поясняю еще раз: это было сказано с иронией. Тем более в своей предыдущей колонке после 1/8 финала я хвалил сборную Украины. И сейчас хочу сказать – ребята молодцы, заслуженно вышли в четвертьфинал.

А что касается четвертьфинала, понятно, что в настоящее время Украине с Англией соперничать невозможно. Это совершенно разные планеты. Правильно заметил Шевченко: «Когда у нас будет большинство игроков выступать в топ-лигах, тогда и сможем соперничать с Англией». Твитом же я попытался сравнить украинскую и нашу сборные.

Если бы мы проиграли Англии – тоже ничего страшного. Но когда будем попадать на нее в четвертьфинале, тогда и станем так говорить. А пока там оказалась Украина. И она провела на турнире пять матчей, а мы – три. Поэтому украинцы молодцы.

Однако давайте будем объективными: шансов на полуфинал у Украины не было. Тягаться со Швецией, Северной Македонией, Австрией эта сборная в состоянии, а с грандами – нет. Так же как и сборная России.

Во многом это действительно зависит от уровня чемпионата. А он в наших странах довольно низкий.

Другой российский тренер выразил мнение, что у Украины не было никаких шансов против Англии.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ ARMENIAN (раскрыть)
05 июля в 11:54
Во всём виноват Путин,а Рафик ни в чём не виноват!
протон1
протон1
05 июля в 10:11
украина сборная на голову сильней россии сборной. а с грандами тягаться смысла нету. это космос.
mat73
mat73
05 июля в 07:44
Вроде всё правильно сказано, +
112910415
112910415
05 июля в 07:19
Наши-то в 3 матча уложились..
Против ЦСКА
Против ЦСКА
05 июля в 06:26
Не тебе рассуждать об этом
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июля в 06:23
Радимову будет полезно разобраться со своей сборной не вникая в дела Украины, больше пользы будет.
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июля в 05:50
Не стал бы ровнять эти две сборных, слишком по разному они себя проявили и явно не в нашу пользу
swed27
swed27
05 июля в 05:33
Куда уж нам до грандов
gentlewolf
gentlewolf ответ dimagas2 (раскрыть)
05 июля в 03:36
    Ironigor
    Ironigor ответ Q-J-G (раскрыть)
    05 июля в 03:23, ред.
    Вот в этом и есть огромная и не скончаемая беда нашего общества, а мы в ней всего навсего лишь бесполезные очевидцы !!!
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Ironigor (раскрыть)
    05 июля в 02:03
    В конце тоннеля - мрак!

    И никаких надежд на ближайшее светлое будущее.
    Чиновники, которые должны зажечь свет в конце тоннеля, люди случайные, занимают не свои места, и мысли их заняты не подрастающей молодёжью, не успехами на международной арене, а своими личными, корыстными интересами, целями... Система, которая живёт по принципу: "рука руку моет", "ворон ворону глаз не выклюет", надолго и всерьёз...
    mihaluch
    mihaluch
    05 июля в 00:54
    На разных планетах находимся.
    Ironigor
    Ironigor
    05 июля в 00:30
    Парадоксальная ситуация складывается в кругах футбольных тренеров, специалистов близких к футболу, а также чиновников Минспорта и РФС. Все всё знают, находят каждый свои причины происходящему в футболе ⚽. Но почему-то никто ничего не хочет делать для исправления этой проблемы. И все выбирают обыкновенный способ искать виновных в лимите в тренерском штабе, игроках, подготовке к Чемпионату и т.д и т.п , но только не в себе. Когда нибудь это закончится??? Уже весь спорт катится в тартарары , особенно это прослеживается на международной арене и никто ничего не видит и никто ничего не хочет понимать. В этой ситуации мне очень жалко подростающую молодёжь, детей которые стремятся заниматься спортом и добиваться каких-то успехов и результатов. А как это им делать, как встать на пьедестал и слушать гимн своей страны, если вся система спорта и здоровой нации гниёт с необъяснимой скоростью. Где свет в конце тоннеля???
    Безысходность. Всем Добра !!!
    dimagas2
    dimagas2
    05 июля в 00:13
    Не понимаю как можно сравнивать команду что что хочет и иногда может иногда не тянет, да и команду что не может и не хочет.
    Помню эти интервью от запаребриковых Ыкспертов что они несли про слабость Бельгии от вам и результат на лицо.
    Разница между нашими сборным:ваших встерчает ОМОН в аэропорту,а наших тысячи довольных болельщиков!!!
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    05 июля в 00:13
    А сборная России даже и не с грандами не может тягаться, зато Сан Марино мы победить можем. Пока.
    drug01
    drug01
    05 июля в 00:08
    Для нас все соперники равны
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    04 июля в 23:48
    пожалуйста не ставьте в один ряд сборные России и Украины. Украинская команда играет в красивый, современный футбол. Порой не хватает индивидуального мастерства против грандов, но команда играет в быстрый футбол с короткими перепасовками, в игре же наблюдается мысль. На сборную Украины приятно смотреть. От сборной России подобной игры я и близко не увидел. Но проблема российской сборной не только в тренере. Проблема носит более глубокий характер: Это сомнительные футбольные законы, принятые во многом по указанию коррумпированной власти, которая даже отдаленно не разбирается в тонкостях современного футбола.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    04 июля в 23:41
    Без экспетра Радимова никуда!
    minai
    minai
    04 июля в 23:32
    Вот только Шевченко с этим не согласен, в отличие от чабана.
    Legend 6
    Legend 6
    04 июля в 23:30
    Когда у игроков Зенита и бывших игроков Зенита кончаются деньги, у них появляется интеллект и умение рассуждать.
    STVA 1
    STVA 1
    04 июля в 23:30
    А можно было и не шутить
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    04 июля в 23:29
    Зато языками чесать обе сборные горазды. Но хохлы хоть куда то вышли и шведов осилили...
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