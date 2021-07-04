Терюшков: «Я против легионеров в РПЛ»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился мнением о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

Я против легионеров в РПЛ . Все наши достижения были в то время, когда они у нас не играли. Это показатель. На сегодняшний день я не могу назвать и десяток отечественных нападающих, которые могли бы конкурировать за место в стартовом составе. На этой позиции у нас играют легионеры. С одной стороны, это хорошо, с другой — тяжелая история для развития отечественного футбола.

Мне хочется смотреть за нашими пацанами, которые прошли путь от олимпийского училища до РПЛ . Ребята, которые воспитываются в академиях при клубах, должны получать путевку в РПЛ . Конкурировать 18-летнему футболисту с легионером почти невозможно по понятным причинам.

У нас огромное количество талантливых ребят, которые занимаются футболом в России. Около 20 тысяч детей занимаются футболом в Московской области. Каждый год по 150 одаренных футболистов попадают в олимпийское училище.

Ориентироваться на футболистов с иностранными паспортами не совсем правильно. Наша основная задача — развивать детско-юношеский спорт. Можно разработать план на 5-10 лет по развитию футбола в России. Конечно, мы не достигнем результата в ближайшей перспективе, но через 10 лет мы увидим ощутимый прорыв.

Безусловно, убрать легионеров из лиги, наверное, невозможно. Понятно, что современный футбол развивается по законам бизнеса, но нам нужно чем-то пренебрегать, чтобы развиваться.