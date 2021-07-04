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Терюшков: «Я против легионеров в РПЛ»

04 июля 2021, 16:07

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился мнением о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

Я против легионеров в РПЛ. Все наши достижения были в то время, когда они у нас не играли. Это показатель. На сегодняшний день я не могу назвать и десяток отечественных нападающих, которые могли бы конкурировать за место в стартовом составе. На этой позиции у нас играют легионеры. С одной стороны, это хорошо, с другой — тяжелая история для развития отечественного футбола.

Мне хочется смотреть за нашими пацанами, которые прошли путь от олимпийского училища до РПЛ. Ребята, которые воспитываются в академиях при клубах, должны получать путевку в РПЛ. Конкурировать 18-летнему футболисту с легионером почти невозможно по понятным причинам.

У нас огромное количество талантливых ребят, которые занимаются футболом в России. Около 20 тысяч детей занимаются футболом в Московской области. Каждый год по 150 одаренных футболистов попадают в олимпийское училище.

Ориентироваться на футболистов с иностранными паспортами не совсем правильно. Наша основная задача — развивать детско-юношеский спорт. Можно разработать план на 5-10 лет по развитию футбола в России. Конечно, мы не достигнем результата в ближайшей перспективе, но через 10 лет мы увидим ощутимый прорыв.

Безусловно, убрать легионеров из лиги, наверное, невозможно. Понятно, что современный футбол развивается по законам бизнеса, но нам нужно чем-то пренебрегать, чтобы развиваться.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал лимит на легионеров злом.

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Все комментарии
haim
haim ответ cska1948 (раскрыть)
06 июля в 19:13, ред.
Например у немцев лимит такой, в заявке на сезон должно быть 12 немцев, но при этом нет ограничения общего количества игроков, то есть например 12 немцев и 50 легионеров.
sir_Alex
sir_Alex ответ cska1948 (раскрыть)
06 июля в 17:38
Похоже на то. Удачи.
cska1948
cska1948 ответ sir_Alex (раскрыть)
06 июля в 16:10
Я понял! Слепому с глухим не договориться! Конец связи!
sir_Alex
sir_Alex ответ cska1948 (раскрыть)
06 июля в 16:06
А где этот самый футбол окажется при ужесточении лимита на легионеров и появлении очередных кокориных и обляковых???
cska1948
cska1948 ответ sir_Alex (раскрыть)
06 июля в 08:58
Вы рассуждаете " ИДЕЯМИ", а вто что говорит человек, который вкладывает реальные деньги в футбол!
Л.Федун: "Лимит — это плохо? Совершенно не согласен. У нас и так нет никаких стимулов воспитывать русских футболистов, а так что будет? Я трачу в год полмиллиарда рублей на детские и юношеские команды. А если отменить лимит, зачем тогда мне нужно будет это делать? Лучше на эти деньги я куплю четверых хороших легионеров, которые закроют проблему."
А теперь скажите, при таком подходе к отмене лимита людей вкладывающие реальные деньги в футбол, ГДЕ окажется наш футбол в ближайшие годы и кто будет играть в сборной?
sir_Alex
sir_Alex ответ cska1948 (раскрыть)
06 июля в 06:36
По идее, наличие легионеров в клубе должно способствовать конкуренции со стороны молодых российских игроков. При лимите на легов, как поганки после дождя, появляются кокорины, мамаевы и прочие дзюбы. С многомиллионными контрактами и всем остальным. Ещё раз повторюсь: во всех ведущих чемпионатах Европы играют легионеры, но при этом сборные этих стран демонстрируют высокие результаты. Так что, проблема сб. России отнюдь не в легах, а в отсутствии чётко выстроенной системы подготовки молодых дарований.
David Young
David Young
05 июля в 12:54
Видимо две победы российских клубов в Кубке УЕФА и бронза сборной России на Евро-2008 не являются достижениями в глазах министра спорта Московской области.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ cska1948 (раскрыть)
05 июля в 11:36
А давай! В воротах - Акинфеев, в защите - Караваев, Джикия, Дивеев, Жирков, в полузащите - Головин, Мхитарян, Миранчук, в нападении - Зинченко, Яремчук, Малиновский.

И это на вскидку! При этом есть ещё Кварачхелия, Ярмоленко и тд.

И ты реально считаешь, что это сборная слабее или ровна сборной России???
bashnat013
bashnat013 ответ cska1948 (раскрыть)
05 июля в 10:58
И плюс ещё олимпиаду
bashnat013
bashnat013 ответ cska1948 (раскрыть)
05 июля в 10:48
Площадь волгоградской области как площадь Германии людей разумеется в Германии больше,но инфраструктуры сам понимаешь где заниматься спортом как в пару городках Германии,но дело не в количестве же людей в Китае на эту площадь ещё больше чем в Германии однако .Просто суки правят беспредел!
cska1948
cska1948 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
05 июля в 10:44
Соберите сейчас интернационал из бывших советских республик и он окажется, если окажется, не намного сильней сборной России! Сравните грузинский футбол советских времён и сегодняшний! Да и современный украинский футбол значительно уступает советскому! Да и баскетбол в советской Литве был сильнее сегодняшнего!
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ cska1948 (раскрыть)
05 июля в 10:32
а советского футбола? точно так же по 12 лет не были на ЧМ! Да и в баскетболе всё было не гладко! И это нужно не забывать, что у нас в футбол и баскетбол играли люди с советских республик! Откройте состав сборной СССР 80-х готов и посмотрите кто откуда был! Да и олимпиаду по баскетболу выиграл интернационал!!!
cska1948
cska1948 ответ bashnat013 (раскрыть)
05 июля в 09:30
Я правильно понял, что в Волгоградской обл. проживает столько же людей, сколько во всей Германии?
cska1948
cska1948 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
05 июля в 09:28
Сборная России по баскетболу 13 раз принимала участие в чемпионатах Европы. Выиграли турнир россияне однажды - в 2007 году. Один раз российские баскетболисты завоевывали серебряные медали (1993), дважды бронзовые (1997, 2011).
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И это за ТРИДЦАТЬ лет! Для сравнения посмотрите на достижения советского баскетбола!
112910415
112910415
05 июля в 08:00
Министр слабо разбирается в предмете, не надо ему выступать публично
13 RUS
13 RUS
05 июля в 07:59
Про Москву он говорит, оно и видно как богатенькие своих пропихивают отваливая бабло, а что в регионах? Таким министрам нужно только идти в след за усатым и рукиньё
13 RUS
13 RUS
05 июля в 07:54
Да нет у вас этого развития! Нету! Создай сначала это развитие в школах, потом наблюдай за пацанами, оставь легионеров в покое, еще один окаянный без мозгов.
bashnat013
bashnat013
05 июля в 05:58, ред.
В европейских клубах посмотрите сколько легионеров играют максимум три и то это южноамериканцы,сразу поясню европейцев не надо считать легионерами это одна страна,а сколько футболистов.У нас Волгоградская область как Германия мы же не считаем из самарской области футболистов легионерами !!!Не надо изобретать велосипед ,а идти нужно по стопам Европы по выращиванию футбольных специалистов.Знаете самая главная проблема это разница зарплат детских специалистов между Москвой и другими городами,развитой инфраструктурой,и статусом команд поэтому многие кучерявые родители протягивают своих бездарных детей в эти команды,но а дальше вы понимаете что происходит
Kaxal61
Kaxal61
05 июля в 02:38
Нужно вернуться лимиту 10+15( на поле бы играли 5 иностранцев и 6 российских). В конце сезона или во время зимних перерывов провести товарищеский матч. кто тот выиграет матч можно заменить либо российского на иностранного игрока либо иностранного на российского игрока. И предлагать контракт как в НХЛ там получают 10 миллион долларов за сезон,а мы будем предлагать в российских рублях
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ cska1948 (раскрыть)
05 июля в 00:04
а тебе напомнить, кто принёс победу сборной России по баскетболу на ЧЕ???
gwynb1eidd
gwynb1eidd
05 июля в 00:02
Ну пусть тогда Терюшков, как в СССР живёт не за огромную зарплату, а как у хорошего мастера высокого разряда. В СССР много всего было хорошего, в частности чиновники не жили лучше в десятки раз, чем простые люди... И их дети учились в обычных школах и классах, вот у него дети интересно где получают образование? Пусть в ПТУ в Химках отдаст своё чадо, пусть страну поднимает, а то рабочих кадров не хватает!!!

З.Ы. Вот из-за таких демагогов не разбирающихся не в чём, а только осваивающих бюджет, наш спорт и находится, там где находится!
haim
haim ответ cska1948 (раскрыть)
04 июля в 23:23, ред.
Ты про СССР вспоминаешь ? Так там тоже своего рода легионеры были Украина, Беларусь,Грузия и т.д только раньше это было одно гос-во. Так значит плохо росли , если не смогли вытеснить Халка,а если не можешь конкурировать в зените то переходи в Уфу все просто, Зинченко не помешало перейти в МС из Уфы парень хочет играть и рости.
cska1948
cska1948 ответ haim (раскрыть)
04 июля в 23:01
Да у нас на пальцах одной руки можно пересчитать тех кто вырос! А сколько не выросло, благодаря тому, что за Халка отвалили ТАКИЕ деньжищи!
cska1948
cska1948 ответ haim (раскрыть)
04 июля в 22:56
Я просто сравниваю, что было в нашем спорте ДО появления легионеров с тем что стало с появлением легионеров. И счет здесь не в пользу легионеров! До появления легионеров наш спорт был КРУЧЕ!
haim
haim ответ cska1948 (раскрыть)
04 июля в 22:52, ред.
Но ведь легионеры ни как не помешали вырасти таким игрокам как: Березуцкие, Игнашевич, Аршавин, Кержаков, Акинфеев и т.д им ни как не помешали выйти в полуфинал ЧЕ .Халк свои 60 млн отрабатывал сполна, а вот условный Игнатьев из рубина ещё не 1 цент своей большой зп не отработал.
haim
haim ответ cska1948 (раскрыть)
04 июля в 22:43
Так кто в этом виноват ? Если у наших молодых игроков нет цели? А нет есть, цель заработать кучу денег за нuxyR! Да и легионеры ни в одном чемпионате не мешают, а у нас вдруг везде мешают. Парадокс !
Shafterhopf
Shafterhopf
04 июля в 22:16
Да! Давайте запретим легионеров совсем и будем вариться у себя в чемпионате проигрывая всем в Европе, хотя мы и сейчас не особо выигрываем. Но это все легионеры виноваты, а не то, что наши зажравшиеся "паспортисты" не хотят бегать. Даже наши "топ" клубы не выдерживают скоростей которые им предлагают в еврокубках.
cska1948
cska1948 ответ sir_Alex (раскрыть)
04 июля в 22:04
На легионерах мы НИКУДА не уедем! Значит Зенит может потратить 60 миллионов зелёных рублей на Халка, а на воспитание СВОИХ игроков у него денег НЕТ! В таком случае и говорить о каких-то достижениях в нашем футболе нет смысла! Прав оказался Черчесов сказав, что попадание нашей сборной на Евро уже БОЛЬШОЕ достижение! Скоро и этого НЕ будет!
П.С. А как наличие легионеров может решить проблему нашей сборной? Если на ведущих ролях в клубах сплошные леги?
sir_Alex
sir_Alex ответ Сп62 (раскрыть)
04 июля в 21:51
В Бундеслиге, АПЛ, Ла Лиге, Серии А, Лиге 1 играет МАССА легионеров, хороших и не очень, при этом, сборные этих стран демонстрируют стабильно высокие результаты.
sir_Alex
sir_Alex ответ cska1948 (раскрыть)
04 июля в 21:49
Я про то, что ужесточением лимита на легионеров проблемы не решить. А ДЮСШ канули в Лету вместе с Союзом и уж точно не из-за легионеров. Рухнула система, завязанная на действующий в стране политический строй. Появились новые хозяева со своими правилами. При всём уважении, в том же футболе мы не можем похвастать таким уж большим числом побед на уровне сборной.
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