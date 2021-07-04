Жириновский назвал сборную, которая выиграет Евро-2020

Политик Владимир Жириновский поделился мнением о том, кто выиграет Евро-2020.

Евро-2020 вступает в финальную часть. Все делают прогнозы. Сделаем и мы. По версии ЛДПР , в двух полуфиналах победу одержат итальянцы и англичане, которые встретятся в финале. Итоговый расклад будет таков:

1. Италия.

2. Англия

3. Дания

4. Испания