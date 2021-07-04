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Жириновский назвал сборную, которая выиграет Евро-2020

04 июля 2021, 14:27

Политик Владимир Жириновский поделился мнением о том, кто выиграет Евро-2020.

Евро-2020 вступает в финальную часть. Все делают прогнозы. Сделаем и мы. По версии ЛДПР, в двух полуфиналах победу одержат итальянцы и англичане, которые встретятся в финале. Итоговый расклад будет таков:

1. Италия.

2. Англия

3. Дания

4. Испания

Также победителя Евро спрогнозировал экс-глава «Спартака» Андрей Червиченко.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
05 июля в 15:52
Чемпионом станет Манчини.
pomor45
pomor45 ответ Yan Lys (раскрыть)
05 июля в 15:51
Ещё есть медведь, который бросает мяч в бочку победителя.
Yan Lys
Yan Lys
05 июля в 07:53, ред.
Кот Ахил
Осьминог Пауль
Слониха Яшода
Депутат Жириновский
............ .....................
Пик
Пик
04 июля в 19:40
Думаю англичане не должны упустить свой шанс.
SAFqwer
SAFqwer
04 июля в 18:19
Ещё один эксперт отыскался... К Соловьёву больше не зовут теперь на матч ТВ,,,
Caniggia
Caniggia
04 июля в 17:53
Если выиграет Дания, усатый ещё больше начнёт себя в грудь бить и кричать какой гениальной команде он так изящно слил, выполнив план на игру и проведя лучший матч против будущего чемпиона!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
04 июля в 17:43
Только Дания! Это реально банда
протон1
протон1
04 июля в 17:11
а жириновский кот биатлониста?
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
04 июля в 16:28
Однозначно!!!!!!! Они все подонки!!!!!! Всех в Сибирь, на лесоповал!!!!!
kasyak7
kasyak7
04 июля в 16:26
4 места можно сказать не существует т.к. нет матча за третье место. Итого вый расклад исключительно симпатии ЛДПР
juvenale
juvenale
04 июля в 16:12
мнение придворного шута конечно очень интересно
Feanor1993
Feanor1993
04 июля в 15:54
Жирик всегда прав. Значит так тому и быть.
ProKop92
ProKop92
04 июля в 15:34
По версии ЛДПР...Ёбвр!..
d2zt8k4qe36x
d2zt8k4qe36x ответ Caniggia (раскрыть)
04 июля в 15:32
Потому что ждали Югославию, а там было не до этого
p2nfeqgh6cmf
p2nfeqgh6cmf
04 июля в 15:31
Получается замкнутый круг. Обгадились и пытаются создать хорошую мину при плохой игре. Я не нашел ни одного человека, хотя обзвонил многих чемпионов Олимпийских игр. Все плюются и даже не хотят говорить об этом. Черчесову нужно просто подать в отставку и не позориться, чтобы его физиономию больше никто не видел", — написал Тихонов на своем сайте. Вы бы депутаты госдумы не в гадалки играли,а убрали бы эту нечисть по фамилии Черчесов...вся страна плюётся,а вам все равно! Но олимпиада всё покажет)
Ironigor
Ironigor
04 июля в 15:27
ЭТОТ ЗНАЕТ ВСЁ !!! ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ !!!
АРАКУЛ ВСЕЯ РУСИ !!!
Legend 6
Legend 6
04 июля в 15:26
Я бы поставил на финал Испания - Дания
Слишком хвалят Итальяшей и Англичан
Caniggia
Caniggia
04 июля в 15:19
В 1992 в Данию тоже никто не верил)
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
04 июля в 15:12
сейчас реально, но я бы рискнул и поставил бы на Данию
Остапчук 67
Остапчук 67
04 июля в 15:04
Очередной оракул появился
YVG
YVG
04 июля в 14:56
Тридцать лет только и делал, что врал, почему ему сейчас можно верить.
Mekail
Mekail
04 июля в 14:54
Ну все нужно срочно ставить в бук конторе...:)))
mihaluch
mihaluch
04 июля в 14:54
Жирик лучший знаток футбола.
q2q842txh3pj
q2q842txh3pj
04 июля в 14:51
1) Испания 2) Аглия 3)Италия 3)Дания
gmf2k3c5dyrx
gmf2k3c5dyrx
04 июля в 14:49
Владимир Вольфович,на евро нет матча за 3-е место)) Поэтому 1) 2) 3) 3)
ARMENIAN
ARMENIAN
04 июля в 14:39
- ваше мнение очень важно для нас!
- честно?
- нет!
karnager
karnager
04 июля в 14:33
Он бы ещё в финале за 5 минут до конца прогноз делал бы
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июля в 14:32
Ставим на ЛДПР))
ДСА
ДСА
04 июля в 14:29
Вова точно всё знает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июля в 14:29
Значит можно закрывать Евро...
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