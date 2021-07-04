Жириновский назвал сборную, которая выиграет Евро-2020

Политик Владимир Жириновский поделился мнением о том, кто выиграет Евро-2020.
Евро-2020 вступает в финальную часть. Все делают прогнозы. Сделаем и мы. По версии ЛДПР, в двух полуфиналах победу одержат итальянцы и англичане, которые встретятся в финале. Итоговый расклад будет таков:
1. Италия.
2. Англия
3. Дания
4. Испания
Также победителя Евро спрогнозировал экс-глава «Спартака» Андрей Червиченко.
Осьминог Пауль
Слониха Яшода
Депутат Жириновский
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Осьминог Пауль
Слониха Яшода
Депутат Жириновский
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АРАКУЛ ВСЕЯ РУСИ !!!
АРАКУЛ ВСЕЯ РУСИ !!!
Слишком хвалят Итальяшей и Англичан
Слишком хвалят Итальяшей и Англичан
- честно?
- нет!
- честно?
- нет!