Кьеллини установил уникальный рекорд Евро

Защитник вышел в стартовом составе сборной Италии на матч 1/2 финала Евро против Испании.

Это будет уже пятая игра против Испании в карьере футболиста на европейских первенствах.

Впервые отдельный футболист проводит пятый матч против одного соперника.

5 — Tonight Giorgio #Chiellini will become the first footballer to play five matches against the same opponent in European Championship's history (v Spain). Duel.#ITAESP #EURO2020 #ItalySpain pic.twitter.com/16BEjM0dg9