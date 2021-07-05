«Готовы творить историю». Саутгейт — второй величайший тренер сборной Англии всех времен

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вчера, 12:15

Ориентир — «Генерал» Рэмзи.

«Саутгейт, ты тот, кто возвращает футбол домой!»

После убедительной победы над сборной Украины в Риме вокруг стадиона «Олимпико» было много торжественных английских песнопений в исполнении фанатов. Отдельных произведений удостоился главный тренер «Трех Львов», которому присвоили статус проводника, который ведет футбол домой. Решающие матчи Евро-2020 пройдут в Лондоне, и атмосфера «Уэмбли» видится солидным подспорьем для продолжения успешного шествия сборной Англии по почти домашнему турниру. Англичане умудрились не пропустить в пяти первых матчах чемпионата Европы, а Гарет Саутгейт стал первым тренером «Трех Львов» со времен сэра Альфреда Рэмзи, которому удалось войти в топ-5 и на мировом первенстве, и на Евро.

Рэмзи пока недосягаем из-за победы на ЧМ -1966

Попадание в полуфиналы чемпионатов мира и Европы делает Гарета Саутгейта вторым величайшим боссом в истории сборной Англии после сэра Альфа Рэмзи, который после триумфа на домашнем ЧМ -1966 вывел «Трех Львов» в полуфинал Евро-1968, выбив ради этого действующих чемпионов Европы испанцев. Встать на одну ступень с великим тренером Саутгейт не сможет даже в случае победы на Евро-2020, все-таки чемпионат мира — более статусный турнир, зато разгром Украины в Риме разом вывел Гарета на чистое второе место в списке самых успешных тренеров «Трех Львов».

Бобби Робсон выводил англичан в полуфинал ЧМ -1990, а Терри Венейблс вошел в топ-4 на домашнем Евро-1996. В обоих случаях Англия уступала дорогу в финал будущим чемпионам и своим принципиальным соперникам — сборной Германии. На Евро-2020 немецкая угроза была нейтрализована в 1/8 финала, а Гарет Саутгейт объединил достижения Робсона и Венейблса: после четвертого места на ЧМ -2018 англичане вышли в полуфинал чемпионата Европы. И это еще не конец пути.

На Евро-2020 команда Саутгейта уже выступила успешнее трех сборных, которые заняли более высокие места на предыдущем мундиале: Франция и Хорватия вылетели по итогам 1/8 финала, Бельгия не смогла преодолеть четвертьфинальную стадию. Таким образом, у Гарета уже два из двух успешных больших старта у руля сборной Англии, которая до его прихода на тренерский мостик не вышла из группы на ЧМ -2014 и сенсационно уступила Исландии в первом раунде плей-офф Евро-2016. Преображение результатов налицо, а текущие успехи подчеркивают неслучайность побед в России три года назад. Саутгейт определенно справился с «синдромом второго крупного турнира».

Саутгейт извлекает уроки из прошлых поражений (и не только из своих)

Не обойтись без разговоров о том, что Гарету повезло работать с действительно талантливым поколением английских футболистов. Впрочем, сильные игроки у Англии были всегда, в отличие от генерального плана и понимания, как суммировать мастерство и конвертировать его в результаты. Возможно, Саутгейт иногда реагирует прямолинейно, но лучше так, чем игнорировать допущенные ошибки вовсе. Например, на ЧМ -2018 англичане уступали Хорватии и Бельгии из-за потери контроля над серединой поля, поэтому теперь в полузащите «Трех Львов» действуют Деклан Райс и Кельвин Филлипс, которые делают команду более координированной, коренастой и в принципе фундаментальной.

Классическая ошибка всех менеджеров сборной Англии заключалась в том, что они пытались впихнуть в стартовый состав всех звезд вопреки игровому балансу и сомнениям в их совместимости. Саутгейт учитывает способности игроков, но приоритеты расставляет четко: сначала елка (командный скелет) — потом украшения (креативные футболисты). Во всех линиях сборной Англии есть непререкаемые авторитеты, но имеется и парочка позиций «с люфтом», благодаря которым в команде поддерживается нормальная циркуляции крови.

Так, справа в защите уже успели сыграть Рис Джеймс, Киран Триппьер и Кайл Уокер, а в атаке рядом с незаменимыми Стерлингом и Кейном получали шансы Фил Фоден, Букайо Сака, Джек Грилиш и Джейдон Санчо. Кадровую гибкость дополняет гибкость тактическая: на Евро-2020 сборная Англии уже использовала схемы 4-3-3, 4-2-3-1 и 3-5-2. Умение без потери качества перестроиться на игру с тремя центральными защитниками оказалось очень кстати в матче с Германией, которую англичане обыграли в матче на выбывание впервые с финала ЧМ -1966.

Саутгейт и искусство контроля

Перед матчем против Украины и даже в перерыве игры, как утверждают инсайдеры, Гарет Саутгейт вспоминал игру с Исландией на Евро-2016, использовал неудачу пятилетней давности в качестве подходящего для ситуации пугала. Тогда Англия тоже встречалась с соперником, которого обязана была обыгрывать, и тоже открыла счет на 4-й минуте, но вследствие потери контроля пропустила два удара и покинула турнир. Сейчас все иначе, и это не совсем удивительно, ведь приоритет Саутгейта — сохранение контроля над игрой в каждый момент времени.

Сборная Англии уже преуспела в этом, что подтверждается пятью матчами без пропущенных голов на Евро-2020. До сих пор никому не удавалось выиграть чемпионат Европы без единого пропущенного мяча, и такая надежность «Трех Львов» в обороне не является случайностью или стечением обстоятельств. Ради эффективности на своей половине поля Саутгейт пожертвовал напускной яркостью в атаке, где сделана ставка на класс игроков, которые должны прилагать пиковые усилия в каждом подходе к чужим воротам. Пока эта система работает.

Англия в окружении классных оппонентов

Пока наиболее вероятной выглядит встреча Италии и Англии в решающей схватке, но и «Красная Фурия» Луиса Энрике может преподнести сюрприз, да и датчан не стоит списывать со счетов, тем более что они уже побеждали на «Уэмбли» меньше года назад: в октябре 2020-го выиграли 1:0 в Лиге Наций. Правда, в той игре у датчан был Кристан Эриксен, Харри Магуайр получил красную карточку еще в первом тайме, а трибуны были пусты.

Настрой на полуфинал чемпионата Европы тоже будет совсем другим при всем уважении к Лиге Наций. В любом случае среди оставшихся в деле команд Евро-2020 нет той, которая была бы Англии не по зубам. Это достойные соперники, но никто не будет явным фаворитом в игре против «Трех Львов», которые заметно отличаются игровым подходом от Дании, Италии и Испании, ведь они смело играют в атаку.

Команда Гарета Саутгейта выделяется среди соискателей титула строгим расчетом и нежеланием завоевывать зрительские симпатии. Они хотят «всего лишь» завоевать главный приз, что сделает их героями на родине.