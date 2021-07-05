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«Готовы творить историю». Саутгейт — второй величайший тренер сборной Англии всех времен

вчера, 12:15
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Ориентир — «Генерал» Рэмзи.

«Саутгейт, ты тот, кто возвращает футбол домой!»

После убедительной победы над сборной Украины в Риме вокруг стадиона «Олимпико» было много торжественных английских песнопений в исполнении фанатов. Отдельных произведений удостоился главный тренер «Трех Львов», которому присвоили статус проводника, который ведет футбол домой. Решающие матчи Евро-2020 пройдут в Лондоне, и атмосфера «Уэмбли» видится солидным подспорьем для продолжения успешного шествия сборной Англии по почти домашнему турниру. Англичане умудрились не пропустить в пяти первых матчах чемпионата Европы, а Гарет Саутгейт стал первым тренером «Трех Львов» со времен сэра Альфреда Рэмзи, которому удалось войти в топ-5 и на мировом первенстве, и на Евро.

Рэмзи пока недосягаем из-за победы на ЧМ-1966

Попадание в полуфиналы чемпионатов мира и Европы делает Гарета Саутгейта вторым величайшим боссом в истории сборной Англии после сэра Альфа Рэмзи, который после триумфа на домашнем ЧМ-1966 вывел «Трех Львов» в полуфинал Евро-1968, выбив ради этого действующих чемпионов Европы испанцев. Встать на одну ступень с великим тренером Саутгейт не сможет даже в случае победы на Евро-2020, все-таки чемпионат мира — более статусный турнир, зато разгром Украины в Риме разом вывел Гарета на чистое второе место в списке самых успешных тренеров «Трех Львов».

Бобби Робсон выводил англичан в полуфинал ЧМ-1990, а Терри Венейблс вошел в топ-4 на домашнем Евро-1996. В обоих случаях Англия уступала дорогу в финал будущим чемпионам и своим принципиальным соперникам — сборной Германии. На Евро-2020 немецкая угроза была нейтрализована в 1/8 финала, а Гарет Саутгейт объединил достижения Робсона и Венейблса: после четвертого места на ЧМ-2018 англичане вышли в полуфинал чемпионата Европы. И это еще не конец пути.

На Евро-2020 команда Саутгейта уже выступила успешнее трех сборных, которые заняли более высокие места на предыдущем мундиале: Франция и Хорватия вылетели по итогам 1/8 финала, Бельгия не смогла преодолеть четвертьфинальную стадию. Таким образом, у Гарета уже два из двух успешных больших старта у руля сборной Англии, которая до его прихода на тренерский мостик не вышла из группы на ЧМ-2014 и сенсационно уступила Исландии в первом раунде плей-офф Евро-2016. Преображение результатов налицо, а текущие успехи подчеркивают неслучайность побед в России три года назад. Саутгейт определенно справился с «синдромом второго крупного турнира».

Саутгейт извлекает уроки из прошлых поражений (и не только из своих)

Не обойтись без разговоров о том, что Гарету повезло работать с действительно талантливым поколением английских футболистов. Впрочем, сильные игроки у Англии были всегда, в отличие от генерального плана и понимания, как суммировать мастерство и конвертировать его в результаты. Возможно, Саутгейт иногда реагирует прямолинейно, но лучше так, чем игнорировать допущенные ошибки вовсе. Например, на ЧМ-2018 англичане уступали Хорватии и Бельгии из-за потери контроля над серединой поля, поэтому теперь в полузащите «Трех Львов» действуют Деклан Райс и Кельвин Филлипс, которые делают команду более координированной, коренастой и в принципе фундаментальной.

Классическая ошибка всех менеджеров сборной Англии заключалась в том, что они пытались впихнуть в стартовый состав всех звезд вопреки игровому балансу и сомнениям в их совместимости. Саутгейт учитывает способности игроков, но приоритеты расставляет четко: сначала елка (командный скелет) — потом украшения (креативные футболисты). Во всех линиях сборной Англии есть непререкаемые авторитеты, но имеется и парочка позиций «с люфтом», благодаря которым в команде поддерживается нормальная циркуляции крови.

Так, справа в защите уже успели сыграть Рис Джеймс, Киран Триппьер и Кайл Уокер, а в атаке рядом с незаменимыми Стерлингом и Кейном получали шансы Фил Фоден, Букайо Сака, Джек Грилиш и Джейдон Санчо. Кадровую гибкость дополняет гибкость тактическая: на Евро-2020 сборная Англии уже использовала схемы 4-3-3, 4-2-3-1 и 3-5-2. Умение без потери качества перестроиться на игру с тремя центральными защитниками оказалось очень кстати в матче с Германией, которую англичане обыграли в матче на выбывание впервые с финала ЧМ-1966.

Саутгейт и искусство контроля

Перед матчем против Украины и даже в перерыве игры, как утверждают инсайдеры, Гарет Саутгейт вспоминал игру с Исландией на Евро-2016, использовал неудачу пятилетней давности в качестве подходящего для ситуации пугала. Тогда Англия тоже встречалась с соперником, которого обязана была обыгрывать, и тоже открыла счет на 4-й минуте, но вследствие потери контроля пропустила два удара и покинула турнир. Сейчас все иначе, и это не совсем удивительно, ведь приоритет Саутгейта — сохранение контроля над игрой в каждый момент времени.

Сборная Англии уже преуспела в этом, что подтверждается пятью матчами без пропущенных голов на Евро-2020. До сих пор никому не удавалось выиграть чемпионат Европы без единого пропущенного мяча, и такая надежность «Трех Львов» в обороне не является случайностью или стечением обстоятельств. Ради эффективности на своей половине поля Саутгейт пожертвовал напускной яркостью в атаке, где сделана ставка на класс игроков, которые должны прилагать пиковые усилия в каждом подходе к чужим воротам. Пока эта система работает.

Англия в окружении классных оппонентов

Пока наиболее вероятной выглядит встреча Италии и Англии в решающей схватке, но и «Красная Фурия» Луиса Энрике может преподнести сюрприз, да и датчан не стоит списывать со счетов, тем более что они уже побеждали на «Уэмбли» меньше года назад: в октябре 2020-го выиграли 1:0 в Лиге Наций. Правда, в той игре у датчан был Кристан Эриксен, Харри Магуайр получил красную карточку еще в первом тайме, а трибуны были пусты.

Настрой на полуфинал чемпионата Европы тоже будет совсем другим при всем уважении к Лиге Наций. В любом случае среди оставшихся в деле команд Евро-2020 нет той, которая была бы Англии не по зубам. Это достойные соперники, но никто не будет явным фаворитом в игре против «Трех Львов», которые заметно отличаются игровым подходом от Дании, Италии и Испании, ведь они смело играют в атаку.

Команда Гарета Саутгейта выделяется среди соискателей титула строгим расчетом и нежеланием завоевывать зрительские симпатии. Они хотят «всего лишь» завоевать главный приз, что сделает их героями на родине.

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Все комментарии
Triem
Triem
вчера в 19:05
Молодец Саутгейт! Хорошо работает!
volga.kot
volga.kot
вчера в 15:58
Гарри реабилитируется за промах с точки)
volga.kot
volga.kot
вчера в 14:41
Гарри газуй!!!!!!
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
вчера в 14:33
Пока ничего особенного в его работе не вижу.
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 14:12
Тишина мертвая)
112910415
112910415
вчера в 14:04
Мир замер в ожидании
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:53
Чтобы называться величайшим, надо выиграть что-то.
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
вчера в 13:53, ред.
Если датчане обыграют Англию не за счёт случайного автогола или левого ошибочного пенальти, то Саутгейта "сожрут" те, кто его восхваляют. :) Таков футбол
David Young
David Young ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 13:37
Хорватия сейчас не середняк, скорее сильная сборная не являющаяся топовой. Плюс был один хоть и не очень стабильный, но топ - Гермария. В целом же да, можно сказать что Англии повезло, многим другим повезло значительно меньше.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 12:59
Саутгейт!!!! Сможет ли он ещё два барьера взять на этом Евро???
Nazi
Nazi
вчера в 12:40
Англии повезло на этом Евро встретится со всеми середняками подряд. Единственно Германия, но учитывая их проблемы, то их тоже можно зачислить в середняки. Им придется сыграть один серьезный матч (финал) и то с макаронниками или унылыми испашками, ни одна из которых не добралась бы до финала не вытури сами себя бельгийцы с французами. Великий Саутгейт, аж смех берет😁😁😁
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:37
Пожалуй, сборная Англии фаворит №1 на то, чтобы выиграть Евро-2020, и, как ни странно, но впервые в своей истории!
Сборная Англии имеет преимущество "своего" стадиона, что немаловажно, у сборной Англии лучшая защита, играют рационально, равномерно распределяя силы на всём протяжении Евро-2020.
Но у соперников сборной Англии, если англичане будут играть в финале, есть одно немаловажное преимущество, это на +1 один день отдыха больше, чем у полуфиналистов Англия-Дания...
Но не будем торопить события, сборная Дании "крепкий орешек", которую надо будет ещё обыграть, чтобы играть в финале на своём родном стадионе-Уэмбли!
Безусловно, что во второй паре полуфиналистов фаворитом считается сборная Италии, но это футбол, и порой прогнозы не всегда сбываются, тем более, что на "кону", кто в итоге будет лучшей сборной Европы....
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