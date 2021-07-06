Роналду > Платини, ненасытный Автогол и юный Козловски. 10 рекордов, которые уже пали на Евро-2020

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вчера, 17:21

Помедленнее, Евро, мы записываем!

1. Криштиану Роналду — новый лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы

Перед стартом Евро-2020 у двух футболистов было по 9 забитых мячей в финальных турнирах чемпионатов Европы. Мишель Платини забил все свои голы на Евро-1984, а Криштиану Роналду растягивал удовольствие: начал с 2 голов на Евро-2004, потом забил 1 мяч на Евро-2008, по 3 — на Евро-2012 и Евро-2016. Наконец, на Евро-2020 португалец уже на групповой стадии 5 раз расписался на воротах соперников, доведя общее количество голов на чемпионатах Европы до 14 штук. Лучший результат в истории. Отныне показатель КриРо — ориентир для будущих претендентов на этот значимый рекорд.

Бонус: Криштиану также является лучшим бомбардиром чемпионатов Европы с учетом отборочных матчей — 45 голов. Португалец на 20 мячей опережает занимающего второе место Златана Ибрагимовича

2. Криштиану Роналду — первый футболист, который сыграл на пяти Евро

Еще один большой рекорд, которым алчный до всякого рода достижений Роналду завладел единолично. На сегодняшний день 21 футболист может похвастаться тем, что принимал участие в матчах четырех разных Евро, на текущем турнире этой отметки достигли Джорджо Кьеллини, Себастьян Ларссон, Лука Модрич, Жоау Моутиньо и Пепе. В свою очередь, Криштиану Роналду выступил на пятом чемпионате Европы, чего не удавалось никому, кроме него.

Бонус: Роналду также является рекордсменом по количеству матчей в финальных турнирах Евро (25) и с учетом квалификации (60). По последнему показателю опередил Джанлуиджи Буффона во время Евро-2020, у итальянского вратаря 58 встреч на всех уровнях чемпионата Европы.

3. Установлен рекорд Евро по автоголам

Впервые Евро счет забитых мячей на Евро был открыт с помощью автогола: турок Мерих Демирал поразил не те ворота в матче с Италией и открыл ящик Пандоры, из которого полезли новые и новые автоголы. Накануне полуфиналов их уже 10, что сенсационно превосходит сумму всех автоголов на предыдущих Евро: на 15 турнирах с 1960-го по 2016-й футболисты отправляли мяч в свои ворота только 9 раз.

Бонус: максимальное количество мячей за один турнир в активе одного стрелка — 9, столько раз отличился Мишель Платини на Евро-1984. На Евро-2020 коварный Автогол с помощью своих аватаров наколотил уже 10 мячей.

4. Рекорд командных автоголов в одном матче

Никогда прежде в истории чемпионатов Европы ни одна команда не пропускала два автогола в одном матче. На Евро-2020 такое случилось уже дважды: Рубен Диаш и Рафаэль Геррейру поразили португальские ворота в матче с Германией, а Мартин Дубравка и Юрай Куцка из Словакии помогли Испании одержать крупную победу (5:0).

Бонус: 4 из 10 автоголов забиты в матчах с участием сборной Испании. Трижды соперники забивали в свои ворота, а в матче 1/8 финала против Хорватии Унаи Симон не сумел обработать неосмотрительный пас назад от Педри.

5. Самый результативный чемпионат Европы в истории

Мы увидели уже 135 голов на Евро-2020, что накануне полуфиналов и финала делает Евро-2020 самым результативным в истории. Понятно, что абсолютному показателю способствует расширение финальной части до 24 участников (по этой формуле турнир проходит во второй раз), однако и по среднему количеству голов за игру Евро-2020 лидирует: 2.81 гола на матч против 2.73 на Евро-2000. Чтобы превзойти рекорд результативности Евро-2000 по итогам всех матчей, в полуфиналах и финале должно быть забито не менее 5 голов.

6. Повторение рекордного количества авторов голов на Евро из одного клуба

По 5 футболистов с голами было у «Андерлехта» на Евро-1984, у «Барселоны» на Евро-2000 и у «Реала» на Евро-2012. На нынешнем чемпионате Европы отметились голами 5 парней из «Аталанты»: Алексей Миранчук (Россия), Йоаким Мехле (Дания), Маттео Пессина (Италия), Робин Госенс (Германия) и Марио Пашалич (Хорватия). Если бы украинец Руслан Малиновский реализовал пенальти в матче с Северной Македонией, «Аталанта» единолично забрала бы рекорд. Остается еще смутная надежда на Рафаэля Толоя из сборной Италии.

7. Самая большая дистанция для гола — 45.4 метра

Шик забил дважды в ворота сборной Шотландии в группе, и второй гол чешского форварда стал рекордным: Патрик поразил ворота Дэвида Маршалла ударом с 45.4 метров. Никто прежде не забивал на чемпионатах Европы с такой дистанции.

8. Самый молодой футболист в истории Евро

Кацпер Козловски из сборной Польши стал еще одной диковинкой сумасшедшего Евро-2020. Любопытно, что рекорд юности сначала был установлен на турнире англичанином Джудом Беллингхэмом (17 лет, 11 месяцев и 15 дней в матче с Хорватией), но Джуд был рекордсменом на протяжении пяти дней, пока Кацпер не вышел на замену в матче со сборной Испании в 17 лет, 8 месяцев и 4 дня.

9. Самая продолжительная серия побед с учетом квалификации

Когда Бельгия и Италия встретились в четвертьфинале, мы уже знали, что будет рекорд. Каждая из команд одержала по 10 побед в квалификации и стартовала на Евро-2020 с 4 выигранных партий. В схватке с «Красными Дьяволами» успеха добилась «Скуадра Адзурра», которая и стала обладательницей самой продолжительной победной серии в истории чемпионатов Европы с учетом отборочных матчей. У команды Роберто Манчини 15 побед подряд, и сегодня они мечтают улучшить собственный рекорд.

10. Новый «двойной» чемпион Европы (клуб + сборная)

Только 12 футболистов за всю историю становились чемпионами Европы с клубом и со сборной в один год:

1964: Луис Суарес («Интер» и сборная Испании)

1988: Ханс ван Брекелен, Рональд Куман, Берри ван Арле, Джеральд Ваненбург и Вим Кифт ( ПСВ и сборная Нидерландов)

2000: Николя Анелька и Кристиан Карамбе («Реал» и сборная Франции)

2012: Фернандо Торрес и Хуан Мата («Челси» и сборная Испании)

2016: Криштиану Роналду и Пепе («Реал» и сборная Португалии)

По итогам Евро-2020 этот список обязательно расширится, так как в составе каждого полуфиналиста есть представители выигравшего Лигу чемпионов «Челси»:

Испания: Сесар Аспиликуэта.

Италия: Эмерсон и Жоржиньо.

Англия: Рис Джеймс, Бен Чилуэлл, Мэйсон Маунт.

Дания: Андреас Кристенсен.

Ну и напоследок о сборной России — она тоже во время Евро вписала себя в книги достижений, правда, все они со знаком «минус».